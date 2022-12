‘Ploeg-Savio gaat volgend jaar door het leven als GW Shimano-Sidermec’

Vanwege financiële problemen zal Drone Hopper-Androni Giocattoli in 2023 geen ProTeam zijn, maar manager Gianni Savio liet eerder al weten dat hij doorgaat op continentaal niveau. De ploeg zal volgend jaar door het leven gaan als GW Shimano-Sidermec, zo meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Savio gaf eerder aan dat een fusiedeal met een Zuid-Amerikaans conti-team bijna rond is. Volgens La Gazzetta dello Sport kan de markante teammanager in 2023 rekenen op twee nieuwe sponsoren. Het gaat om GW en Shimano, die dit jaar nog geldschieters waren van Colombia Tierra de Atletas, een team dat kan rekenen op steun van de Colombiaanse overheid.

Selectie

De ploeg van Savio zal volgend jaar koersen op een Colombiaanse (continentale) licentie. Het is momenteel nog gissen naar de definitieve selectie, maar Jhonatan Restrepo, Didier Merchan en Brandon Alejandro Rojas zouden in 2023 wel gewoon weer deel uitmaken van de kern. “Het is onze bedoeling om via een ​​overgangsjaar op continental-niveau – met een project voor jonge, veelbelovende renners – in 2024 terug te keren op profniveau”, gaf Savio eerder aan.

“Het is een formatie die voornamelijk bestaat uit jonge Colombiaanse talenten. Bij deze doorstart op continental-niveau heb ik nog steeds hetzelfde enthousiasme als toen ik begon, zo’n dertig jaar geleden”, aldus Savio, die in het verleden meerdere Colombiaanse talenten opleidde. “Koers blijft mijn grote passie en mijn terugkeer naar Zuid-Amerika betekent een viering van het continent waar ik tal van talenten heb ontdekt, waaronder Egan Bernal.”