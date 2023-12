woensdag 20 december 2023 om 19:19

‘Gianni Savio sluit zich (net als twee WorldTour-profs) aan bij ambitieuze ploeg uit Mexico’

Gianni Savio zal volgend jaar aan de slag gaan bij Petrolike Cycling Team, een Continental-team uit Mexico. Dat meldt Tuttobiciweb. De bekende teammanager, die het afgelopen jaar aan het hoofd stond van het continentale GW Shimano-Sidermec, hoopt met zijn nieuwe ploeg een ProTeam-licentie te bemachtigen voor 2025.

Het is nog niet duidelijk welke rol Savio precies zal krijgen bij Petrolike. Volgens Tuttobiciweb komt de 75-jarige Italiaan in ieder geval niet met lege handen. Hij zou Sidermec en Androni Giocattolli – bekende geldschieters van zijn eerdere ploegen – meenemen naar het project. Wat dit betekent voor het huidige GW Shimano-Sidermec, is niet bekend.

Petrolike acteert al enkele jaren op Continental-niveau. Het afgelopen seizoen kon de ploeg onder meer beschikken over Hernando Bohórquez, die in 2019 en 2020 voor Astana reed. In 2024 krijgt de ploeg versterking van twee renners die rechtstreeks uit de WorldTour komen. Diego Andrés Camargo en Jonathan Klever Caicedo maken beiden de overstap van EF Education-EasyPost. Camargo was afgelopen jaar nog negende in de CIC-Mont Ventoux, Caicedo won in 2020 een rit in de Giro d’Italia en liet in de voorbije Vuelta a España nog twee top-tienplaatsen noteren.