Voortbestaan continentale ploeg Go Sport-Roubaix Lille Métropole in gevaar

De Franse continentale wielerploeg Go Sport-Roubaix Lille Métropole verkeert in financieel zwaar weer. Nu hoofdsponsor Go Sport onder curatele is geplaatst, moet de formatie op zoek naar een nieuwe geldschieter. “We kunnen het nog een drietal maanden uithouden”, klinkt het in gesprek met de Franse krant La Voix du Nord.

Go Sport-Roubaix Lille Métropole zal vandaag aan de start verschijnen van de openingsetappe van de Ster van Bessèges, maar het voortbestaan van de ploeg is in gevaar. Hoofdsponsor Go Sport is door de handelsrechtbank van Grenoble namelijk onder curatele geplaatst. Eind 2021 werd er een overeenkomst getekend tussen Wilhem Hubner, de man achter Go Sport, en de structuur van de continentale wielerformatie.

Go Sport, een bedrijf voor sportartikelen, bleek bereid om anderhalf miljoen euro in de wielerploeg te stoppen, over een periode van drie jaar, maar Hubner is zijn financiële afspraken niet nagekomen. In een interview met het Franse magazine Challenges liet de miljardair al weten spijt te hebben van zijn wieleravontuur. “De investering in de wielerploeg was onzin”, was zijn duidelijke conclusie.

Zorgen bij Molly en Museeuw

Ploegmanager Daniël Verbrackel vreest in een interview met La Voix du Nord voor de toekomst van de wielerploeg. “Ik kan het nu nog een drietal maanden uithouden, maar we moeten op zoek naar een vervanger voor Go Sport.” Er rijden momenteel dertien renners voor Go Sport-Roubaix Lille Métropole, met als bekendste namen Kenny Molly, Stefano Museeuw (de zoon van), Thomas Boudat (ex-Direct Energie en Arkéa-Samsic), Norman Vahtra (ex-Israel-Premier Tech) en Samuel Leroux.