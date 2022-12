Siskevicius beëindigt profcarrière: “Het meest trots op mijn prestatie in Roubaix”

Evaldas Siskevicius zal in 2023 niet meer in het peloton te zien zijn. De 33-jarige Litouwer, die vorige winter al een stapje terugdeed van ProTeam DELKO naar continental-formatie Go Sport-Roubaix Lille Métropole, kreeg geen nieuw contract bij zijn ploeg en stopt daarom als profwielrenner, laat hij aan DirectVelo weten.

“Ik verlaat de wereld van het wielrennen”, bevestigt Siskevicius aan DirectVelo. “Het was niet noodzakelijk zo gepland. Ik wist niet wat ik ging doen, maar dacht eraan om nog een jaar door te gaan en aan het einde van volgend seizoen te stoppen. Uiteindelijk hebben de bazen binnen het team besloten dat er een einde aan mijn carrière komt. Ik had geen keuze, maar ik geef niemand ergens de schuld van, ook al kwam de uiteindelijke beslissing vrij laat. Ik zeg tegen mezelf dat ik mijn tijd in het peloton heb gehad.”

Siskevicius werd in 2013 prof bij Sojasun. Het jaar erop keerde hij terug in het continentalcircuit, maar samen met Delko Marseille Provence KTM maakte hij in 2016 weer de stap naar ProContinentale-niveau. Tot en met 2021 bleef hij actief voor deze ploeg, die toen ter ziele ging. In die periode werd Siskevicius twee keer Litouws kampioen tijdrijden, eindigde hij eenmaal als tweede in een rit van het Critérium du Dauphiné en pakte hij een negende plaats in Parijs-Roubaix 2019.

Parijs-Roubaix

De hardrijder viel ook op in de 2018-editie van Parijs-Roubaix. Siskevicius was door pech ver teruggeslagen en reed kilometerslang net voor de bezemwagen uit, maar wilde koste wat het kost de finish bereiken. Uiteindelijk kwam hij zo laat aan bij het velodroom van Roubaix, dat de poorten al gesloten waren. Speciaal voor de moegestreden renner werden deze echter weer geopend en mocht hij alsnog zijn anderhalve ronde rijden. Hij kreeg een ‘DNF’ achter zijn naam, maar de beelden die Sporza samenstelde van zijn tocht, leverden hem veel bewondering op.

“Dat verhaal heeft veel mensen geraakt. Ik ben blij dat ik die dag een goed beeld van het wielrennen heb gegeven, waarin waarden als doorzettingsvermogen belangrijk zijn. Maar ik eindigde ook als negende in Parijs-Roubaix en daar ben ik nog het meest trots op. Ik zou willen dat ik minstens net zoveel daarom word herinnerd als om mijn problemen van het jaar ervoor”, aldus Siskevicius.

Toekomst als ploegleider?

Nu hij gestopt is, hoopt de Litouwer ergens aan de slag te kunnen als ploegleider. Hij heeft een opleiding gevolgd om deze baan uit te voeren, maar bij Go Sport-Roubaix Lille Métropole was tot zijn teleurstelling geen plek voor hem in de volgwagen.