Julien Simon wint openingsrit Tour du Limousin na late aanval

Julien Simon van TotalEnergies heeft de openingsetappe van de Tour du Limousin gewonnen. In La Souterraine kwam de Franse renner met een kleine voorsprong over de finish, nadat hij in de slotfase was weggereden uit het peloton.

De Franse kalender ging vandaag verder met de Tour de Limousin, de vierdaagse rittenkoers door de gelijknamige regio in het midden van Frankrijk. De ronde begon met een serieuze rit over 176,4 kilometer tussen Verneuil-sur-Vienne en La Souterraine. Vanuit de start probeerden verschillende renners weg te rijden, maar in eerste instantie raakte niemand echt weg. De grotere namen in het peloton hadden wel interesse in de bonificaties bij de eerste twee tussensprints in de eerste vijftig kilometer van de rit.

Sandy Dujardin van TotalEnergies won de eerste vóór Kevin Geniets (Groupama-FDJ) en Benoît Cosnefroy (AG2R), Matteo Trentin van UAE Emirates pakte de tweede vóór Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) en Dujardin. Na de tweede tussensprint kwam een kopgroep van vijf tot stand, met daarin Valentin Paret-Peintre (AG2R), Alexis Gougeard (B&B), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Joel Nicolau (Caja Rural) en Clément Carisey (Go Sport). Zij pakten maximaal zes minuten voorsprong op het peloton.

Voorbij halfkoers ging het peloton langzaam maar zeker versnellen en begon de voorsprong van de vluchters terug te lopen. Het waren vooral de WorldTeams van Cofidis, Groupama-FDJ, UAE Emirates en Movistar die in deze rit die onder regenachtige omstandigheden werd verreden, het tempo bepaalden. Op 48 kilometer van de streep gingen enkele renners in het peloton tegen de grond, waarbij met Cosnefroy, Guillaume Martin (Cofidis) en Alex Aranburu (Movistar) meerdere grote namen waren betrokken.

Samensmelting

Vooraan loste Gougeard als eerste renner uit de kopgroep, waarna Paret-Peintre, Molly, Nicolau en Carisey mochten proberen ruim twee minuten voorsprong te verdedigen. De vluchters waren echter niet opgewassen tegen het peloton en op zeven kilometer kwam alles bij elkaar. Na deze samensmelting, ging Valentin Madouas van Groupama-FDJ op de laatste klim van de dag in de aanval. De Franse renner pakte een klein gaatje, maar dat bleek niet genoeg om vol te houden tot aan de finish.

Movistar leidde het peloton dan naar de laatste kilometer. Het leek erop dat de rit zou uitdraaien op een sprint, maar dat was buiten Julien Simon gerekend. Op een kilometer van de aankomst sprong de Franse renner van TotalEnergies weg aan de rechterkant van de weg, terwijl de teams van de sprinters hun kopmannen probeerden te positioneren. Simon pakte een mooi gat en dat bleek genoeg voor de zege. Eerder dit jaar won hij de Grand Prix du Morbihan op eenzelfde wijze. Matteo Trentin kwam als tweede over de streep, Alex Aranburu werd derde.