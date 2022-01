Thomas Boudat zet stap terug naar het continentale niveau

Thomas Boudat heeft met het continentale Go Sport Roubaix Lille Métropole een nieuwe ploeg gevonden. Boudat kreeg bij zijn vorige ploeg Arkéa-Samsic geen nieuw contract aangeboden. Een opvallende stap terug dus voor de Franse renner.

Boudat is vooral bekend van het baanwielrennen, waar hij al verschillende titels veroverde. Zo werd hij in 2014 wereldkampioen in het omnium en heeft hij ook vier Europese titels op zijn naam. De Franse sprinter werd in 2021 nog tweede in de GP Cycliste La Marseillaise (1.1 niveau), de overwinning ging naar Aurélien Paret-Peintre. Verder wist hij nog wat ereplaatsen te verzamelen in kleinere koersen zoals een achtste plaats in de GP Jean-Pierre Monseré, die Tim Merlier wist te winnen.

Het Franse Go Sport Roubaix Lille Métropole heeft nu elf namen in zijn selectie. Andere bekendere namen in de ploeg zijn Evaldas Siskevicius, Clément Carisey en Belg Emiel Vermeulen.