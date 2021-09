Voormalig profrenner Fabio Taborre (36) overleden

Fabio Taborre is gisteren na een lang ziekbed overleden. De voormalige profrenner van onder meer Vini Fantini en Androni Giocattoli-Sidermec werd slechts 36 jaar oud.

Taborre maakte van 2008 tot aan 2015 deel uit van het profpeloton. De renner uit Pescara begon zijn carrière bij Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli, waar hij ploeggenoot werd van onder anderen Gilberto Simoni en Michele Scarponi. Na drie seizoenen verkaste hij naar Acqua e Sapone, de ploeg waar Stefano Garzelli destijds reed. In zijn periode bij het Italiaanse team won hij de Memorial Marco Pantani, de GP Camaiore en een etappe in de Ronde van Oostenrijk.

In 2013 vertrok Taborre voor twee seizoenen naar Vini Fantini, waarna hij in 2015 terugkeerde bij Androni Giocattoli-Sidermec. Dat jaar was hij tijdens een out-of-competition controle positief getest op het middel FG-4592, dat werd gezien als een nieuwe versie van epo. Hij werd daarvoor voor vier jaar geschorst. Na zijn schorsing zou hij niet meer terugkeren in het profpeloton om zijn carrière weer op te pakken.

Taborre reed in zijn carrière twee keer de Giro d’Italia en verscheen ook tien maal aan de start van de wielermonumenten. Hij reed vier keer Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije en een maal de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.