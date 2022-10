Voorbeschouwing: X2O Trofee Koppenbergcross 2022

De Koppenbergcross in Oudenaarde is al jaren een van dé klassiekers op de veldritkalender. De cross is daarnaast de eerste manche van de X2O Badkamers Trofee, een klassement waar tijd de doorslag geeft. Op de Bult van Melden krijgen we elk jaar vermakelijke wedstrijden te zien. Wie zegevieren er dit jaar bovenop de legendarische klim? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het was in september 1988 dat in Oudenaarde voor het eerst werd gecrost. Nee, nog niet op de Koppenberg in Melden, maar aan ‘Den Doorn’ in Eine, een andere deelgemeente van de Adriaan Brouwerstad. De eerste twee edities werden gewonnen door Rudy Thielemans. Pas ter gelegenheid van de derde editie werd verhuisd naar de Koppenberg. Op de flanken van Vlaanderens meest beruchte helling lag een omloop beschikbaar met internationale allures en een Zwitserse look. Door een aantal overlijdens in de organisatie namen de Sint-Pietersvrienden begin jaren ’90 echter een break. In de seizoenen ’93-’94 en ’94-’95 stond de cross niet op de kalender.

Begin januari 1996 dook de wedstrijd opnieuw op. In eerste instantie bijzonder bescheiden en met een matig gestoffeerd deelnemersveld (B-renner Mario Lammens won de editie van 1996), maar snel zette de Koppenbergcross grote stappen voorwaarts en groeide hij tot een heuse klassieker. Na vier opeenvolgende organisaties begin januari, verhuisde de wedstrijd in 1999 naar Allerheiligen en de voorbije twintig jaar bleef 1 november de vaste afspraak in Melden.

Peter Van den Abeele, recordhouder in de jaren ’90 met drie zeges, werd in het eerste decennium van deze eeuw overvleugeld door Sven Nys, die zich met maar liefst negen overwinningen in elf jaar tot Koning van de Koppenberg kroonde. Die titel draagt Nys nog steeds. De hegemonie van Sven Nys zorgde er overigens voor dat toppers als Niels Albert, Zdeněk Štybar en Lars Boom uiteindelijk nooit met de felbegeerde kassei naar huis mochten.

In 2002 was de Française Laurence Leboucher de allereerste dame op de erelijst. Ook de vrouwen zijn straks aan hun zeventiende editie toe. De Britse Helen Wyman is recordhoudster met vier zeges.

Wat u nog moet weten? Dat de Sint-Pietersvrienden vijf jaar geleden de wedstrijd verkochten aan SportIDee, de overkoepelende organisator van de Ethias Cross, dat op zijn beurt dan weer werd overgenomen door Golazo, dat ook de X2O Trofee organiseert. De Koppenbergcross maakt sinds 2002 deel uit van de Gazet van Antwerpen Trofee, die na meerdere naamswijzigingen sinds twee jaar geleden als de X2O Badkamers Trofee door het leven gaat. Net als de voorbije jaren is het dit jaar de openingsmanche van het regelmatigheidscriterium.

Laatste tien winnaars Koppenbergcross

Mannen

2021: Eli Iserbyt

2020: Eli Iserbyt

2019: Eli Iserbyt

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2015: Wout van Aert

2014: Wout van Aert

2013: Tom Meeusen

2012: Sven Nys

Vrouwen

2021: Clara Honsinger

2020: Annemarie Worst

2019: Yara Kastelijn

2018: Kim Van De Steene

2017: Helen Wyman

2016: Jolien Verschueren

2015: Jolien Verschueren

2014: Sophie de Boer

2013: Helen Wyman

2012: Helen Wyman

Vorig jaar

Uitslag mannen – X2O Badkamertrofee in Oudenaarde, Koppenbergcross

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u2m42s

2. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 24s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m18s

4. Corné van Kessel (Tormans CX) op 2m41s

5. Toon Vandebosch (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m47s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – X2O Badkamertrofee in Oudenaarde, Koppenbergcross

1. Clara Honsinger (Cannondale/Cyclocrossworld) in 51m7s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 12s

3. Blanka Kata Vas (ploegnaam) op 35s

4. Yara Kastelijn (IKO-Crelan) op 1m42s

5. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 2m1s

Wedstrijdverslag

Parcours

In 2016 werd de omloop in Melden voor het laatst grondig aangepast. Omdat de weide aan de linkerzijde van de Koppenberg niet meer gebruikt mocht worden (een geldkwestie), werd een nieuw parcours uitgetekend aan de rechterzijde van de helling. Ook nieuw was de aankomst op de top van de helling, in plaats van op het vlakke beneden. Het leverde – zoals bij elke verandering – commentaar op, maar intussen heeft iedereen zich al lang verzoend met het nieuwe parcours.

De start wordt gegeven aan de voet van de Koppenberg en pas na een eerste passage voorbij de finish duiken de renners en rensters rechts het veld in om – na de eerste passage door de dubbele materiaalpost – nog een extra stukje te klimmen tot de top (rechtsonder op de afbeelding). Daarna begint de afdaling, uiteraard een paar keer onderbroken. Net als de voorbije vier jaar zal de Koppenberg zelf opnieuw de scherprechter zijn.

Op de website van de Koppenbergcross staat het volgende geschreven: “Mochten de kasseien door regen of modder er te glad bij liggen om omhoog te fietsen, voorzien we een alternatieve passage parallel met de kasseien in de weide, om te vermijden dat de renners te voet staan op de kasseien.” Hopelijk komt het niet zo ver.

Programma en info

Programma dinsdag 1 november 2022

11.00 uur: Junioren mannen

12.15 uur: Beloften mannen

13.45 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Rotelenberg, Melden – Oudenaarde

Publieksinformatie

Er zijn drie parkings voorzien. Berchemweg 41 (A), Koppenberg 24 (B), en Berchemweg 357 (C), allemaal in 9700 Oudenaarde, zijn de parkings in kwestie. Aan parking A komen er tussen 09.00 en 18.45 uur ook shuttles aan, die de supporters naar het parcours zullen brengen. Komt u met de trein naar Oudenaarde, dan kunnen ‘autocars’ u naar parking A brengen.

Praktische info

Favorieten mannen

De topfavoriet voor de zege op de Koppenberg is zonder enige twijfel Eli Iserbyt. De Belgische crosser won de vorige drie edities van de zware veldrit overtuigend. Vorig jaar waren de verschillen bijzonder groot in Oudenaarde, de nummer tien volgde net geen op vier minuten. Bovendien beschikt de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal over een zeer goede vorm, Iserbyt won vijf van de zeven crossen die hij reed.

De grootste uitdagers voor Iserbyt zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout en Europees kampioen Lars van der Haar. Vanthourenhout won in het begin van het seizoen meteen twee crossen, maar was daarna net dat procentje minder. De Koppenbergcross is echter een wedstrijd dat Vanthourenhout ligt, ondanks dat hij vorig jaar slechts zevende werd. Van der Haar, die zijn laatste cross in zijn huidige Europese trui zal rijden, werd vorig jaar nog derde in de zware cross en is ook goed aan het rondrijden. Onlangs behaalde hij zijn eerste zege van het seizoen door de Nacht van Woerden te winnen. In de Superprestige Ruddervoorde leek hij op weg naar de zege, maar gooiden twee lekke banden roet in het eten.

Laurens Sweeck was dit seizoen al een aantal keer in de buurt van de zege. Een echte klimmer is Sweeck niet, waardoor winnen of top-3 op de Koppenberg een moeilijke opgave zal zijn. De crosser van Crelan-Fristads reed er nog nooit top-5 bij de elitemannen. Wel op de afspraak vorig jaar in de Koppenbergcross: Toon Vandebosch, Tom Meeusen en Lander Loockx. Zeker Vandebosch was sterk, de jonge renner werd vijfde in de eerste manche van de X20 Trofee.

Ook Jens Adams, Thijs Aerts en Yentl Bekaert waren in orde vorig jaar. Niels Vandeputte, dit jaar een zekerheid in de top-8, is er dan vaak weer net dat tikkeltje minder. Nog twee jonge renners: Thibau Nys en Pim Ronhaar. De twee renners van Baloise Trek Lions reden dit seizoen al een keer top-5 bij de profs. Zeker Nys schuiven we naar voor, want klimmen is een van de sterke punten van de Vlaams-Brabander.

Zoek overigens niet naar Quinten Hermans. De crosser van Tormans CX staat niet op de deelnemerslijst en komt niet in actie in de Koppenbergcross. Wellicht richt hij het vizier volop het EK in Namen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout

* Toon Vandebosch, Thibau Nys, Laurens Sweeck

Deelnemers mannen

Favorieten vrouwen

De meest opvallende naam op de startlijst bij de vrouwen is zonder enige twijfel Pauline Ferrand-Prévot. De Franse ex-wereldkampioene rijdt de veldrit in aanloop naar het EK veldrijden in Namen. Haar laatste cross dateert van begin januari 2020. Meedoen voor de overwinning of de ereplaatsen, zal er normaal gezien echter niet in zitten voor Ferrand-Prévot.

Voor Fem van Empel zit dat er wel in. De jonge veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal verkeert in een zeer goede vorm en crost bovendien zeer graag op de Koppenberg. Via haar ploeg kregen we te horen dat de cross zelfs haar lievelingswedstrijd is: “Toen ze bij de ploeg kwam, vertelde ze ook dat ze hoopte om ooit de Koppenbergcross te winnen.”

Zonder Lucinda Brand, die geblesseerd is, kijken we onder meer naar de Nederlandse dames Annemarie Worst en Denise Betsema. Worst won de veldrit al eens in 2020, Betsema is er ook altijd op de afspraak. Vorig jaar was zij de enige die in de buurt kon blijven van Clara Honsinger. De Amerikaanse rekende vooral op de beklimmingen van de Koppenberg zelf al met haar concurrenten. Honsinger rijdt met eerste manche van de X20 Trofee meteen haar eerste wedstrijd in België. In de wereldbekermanches in Amerika was ze goed voor twee top-8 plaatsen.

Een andere grote kanshebber: Blanka Kata Vas. De Hongaarse renster werd vorig jaar sterk derde en klimt altijd goed. Op 18-jarige leeftijd reed ze al top-10 bij de elitevrouwen op de Koppenberg. Verder noemen we nog Puck Pieterse. De 20-jarige begon uitstekend aan het seizoen met een overwinning in Oisterwijk en stond ook in de twee crossen daarna op het podium. De renster van Alpecin-Deceuninck eindigde op jonge leeftijd ook al eens in de top-10 in Oudenaarde.

Vallen buiten de sterren: de Nederlandse vrouwen Ceylin del Camen Alvarado, Shirin van Anrooij, Inge van der Heijden en Aniek van Alphen, maar ook de Franse Hélène Clauzel en de Luxemburgse Marie Schreiber. De Belgische fans moeten hopen op een goede uitslag van Sanne Cant of Marion Norbert Riberolle.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Annemarie Worst, Blanka Kata Vas

* Clara Honsinger, Denise Betsema, Puck Pieterse

Deelnemers vrouwen

Weer en TV

Er wordt dinsdag door Meteovista een typische herfstdag voorspeld. De temperatuur zal rond de 15 Graden Celsius schommelen. Daarnaast zullen er een aantal kleine buien trekken over de Koppenberg, maar echt zware regen zullen we in principe niet krijgen. De wind daarentegen is wel best stevig met maar liefst 5 Beaufort. De wind zal uit het zuidwesten waaien. Kortom: een zware cross.

De Koppenbergcross is in de Belgische huiskamers te zien op Sporza, op Eén. De uitzending start om 13.30 uur. De Nederlandse fans, en de Belgische ook, kunnen de eerste manche van de X20 Trofee volgen op de Eurosport Player vanaf 13.40 uur.