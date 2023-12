maandag 11 december 2023 om 10:07

Zonder Wout van Aert en Sanne Cant was de cross in Herentals er nooit gekomen

Met ambassadeurs als Wout van Aert en Sanne Cant, met voorsprong de meest succesvolle Belgische crossers van hun generatie, moést er wel een cross in de Kempense stad Herentals komen. Een natourcriterium was er al, maar dankzij ex-wereldkampioen Erwin Vervecken sinds kort ook een cross.

De X2O Trofee-manche in Herentals is een relatief nieuwe cross op de veldritkalender. In 2021 nam de nieuweling in het regelmatigheidscriterium voor een jaar de plek in van de Azencross in Loenhout. Dat uitgerekend Herentals op de proppen kwam, was geen toeval. Erwin Vervecken, inwoner van Herentals, aast immers al langer op een cross in eigen stad.

“Toen ik in 2010 op het toenmalige BLOSO-domein (nu Sport Vlaanderen Herentals, red.) afscheid nam als actief renner, was het mijn persoonlijke ambitie hier ooit een cross te organiseren samen met Golazo, mijn werkgever. Ik merkte toen al dat hier een uitdagend parcours kon worden uitgetekend”, vertelt de drievoudige wereldkampioen. De belangrijkste features van de cross zijn de zogenaamde Skiberg en de atletiekpiste.

Dat intussen zowel Wout van Aert, Sanne Cant, Corné van Kessel als Sean De Bie in Herentals woonachtig waren, zag Vervecken als een extra motivatie.

Dat het zo lang heeft geduurd, heeft er vooral mee te maken dat de veldritkalender jarenlang overvol zat. En op het domein zelf werd aanvankelijk niet al te enthousiast gereageerd op het voorstel om een cross te organiseren. Pas toen zowel Van Aert als Cant in Luxemburg wereldkampioen werden en als inwoners van Herentals gehuldigd werden, kwam er concrete interesse. Na het afhaken van Loenhout tijdens de coronacrisis raakte alles in een stroomversnelling.

Loenhout keerde nadien terug in de Exact Cross, maar Herentals is toch op de kalender gebleven. Daarmee sprong het in het gat dat vrij kwam door het verdwijnen van Ronse, Neerpelt en Eeklo.

Pas bij de derde editie in 2022 mocht de organisatie voor het eerst publiek ontvangen, en met een snedig duel tussen lokale favoriet Wout van Aert en zijn opponent Mathieu van der Poel kreeg het meteen waar voor haar geld. Van der Poel werd de winnaar, na materiaalpech van Van Aert in de laatste ronde. De Kempenaar blijft wel recordhouder dankzij zijn twee eerdere overwinningen.

Laatste winnaars in Herentals

Mannen

2022-2023: Mathieu van der Poel

2021-2022: Wout van Aert

2020-2021: Wout van Aert

Vrouwen

2022-2023: Puck Pieterse

2021-2022: Lucinda Brand

2020-2021: Ceylin del Carmen Alvarado

In veldritseizoen 2023-2024 staat de X2O Trofee in Herentals gepland op zaterdag 16 november 2023.