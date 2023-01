Mathieu van der Poel triomfeert in X2O-cross Herentals, pech Van Aert

Mathieu van der Poel heeft de X2O-cross in Herentals op zijn naam geschreven. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck vocht opnieuw een titanenduel uit met zijn grote rivaal Wout van Aert, maar profiteerde in de slotronde optimaal van een lekke band van de Belgische kampioen.

Het jaar is drie dagen oud en dus is het de hoogste tijd voor een nieuw duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De X2O Badkamers Trofee in Herentals had vandaag die eer. Vier dagen na hun sprint in Loenhout namen de twee kemphanen het weer tegen elkaar op, op een enigszins aangepast traject in de thuiscross van de Belgische kampioen. Een tegenvaller voor de organisatie: wereldkampioen Tom Pidcock had nog te veel last van de naweeën van zijn val in Baal en verscheen dus niet aan de start.

Jens Adams trekt door, Van Aert en Van der Poel zijn mee

Niet Wout van Aert of Mathieu van der Poel, maar Jens Adams voerde ietwat verrassend de forcing in de eerste minuten na de start. De Belgische subtopper trok flink door op onder meer de Skiberg en slechts twee renners bleken in staat om hun wagonnetje aan te haken: Van Aert en Van der Poel. Met deze drie koplopers begonnen we aan de tweede ronde. Van der Poel koos in de openingsfase van de cross in Herentals duidelijk voor een andere tactiek en hield zich aanvankelijk wat afzijdig.

Van Aert besloot voor eigen publiek dan weer de handschoen op te pakken en nam resoluut de kop, met Adams en Van der Poel in zijn wiel. Dit was echter van zeer korte duur, want in de tweede ronde zagen we dan toch een eerste versnelling van MVDP. De Nederlander kon zich toch niet bedwingen en trok in de tweede ronde een eerste keer door, maar Van Aert en Adams volgden gezwind. De Belgische kampioen nam vervolgens weer de leiding, al was het nog geen strijd op het scherpst van de snede.

Nieuwe tweestrijd tussen MVDP en WVA

Het bleek voor Adams echter vooral uitstel van executie, want op een volgende passage van de Skiberg moest de Belg passen onder het geweld van zijn landgenoot Van Aert. Hierdoor konden we ons gaan opmaken voor het verwachte duel tussen de twee veldrittenoren. Van Aert deelde onderweg de meeste speldenprikken uit, maar Van der Poel gaf geen krimp. Het was wachten op de voorlaatste ronde, maar toen brandde de strijd ook helemaal los.

De aanvalspogingen over en weer werden echter vakkundig geneutraliseerd, waardoor het opnieuw aankwam op de allerlaatste ronde. Van Aert was de eerste die zijn kaarten op tafel gooide, maar de Belg slaagde er op de Skiberg niet in om zijn grote rivaal uit de wielen te rijden. Een sprint met twee leek een realistisch scenario, maar net voorbij de materiaalpost sloeg het sportieve noodlot toe voor Van Aert. De Belg reed lek, schudde met het hoofd en zo kon Van der Poel naar de zege soleren.

Voor de Nederlander, die zich niet uitbundig liet gaan aan de streep, is het desalniettemin een welkome opsteker na enkele sportieve nederlagen. Van Aert kwam balend maar ook al enigszins berustend als tweede over de streep, de strijd om plek drie werd gewonnen door Iserbyt. Die laatste gaat zo ook nog altijd aan de leiding in de X2O-stand. Er staan met Koksijde (05/01), Hamme (28/01), Lille (12/02) en Brussel (19/02) nog vier manches op het programma.

X2O Badkamers Trofee 2022-2023

Uitslag X2O Herentals, mannen

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 59m45s

Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 21s

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 31s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 32s

5. Cameron Mason (Trinity Racing) op 49s

6. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 1m16s

7. Jens Adams (Chocovit Cycling Team) op 1m22s

8. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) op 1m38s

9. Tim Merlier (Soudal-Quick Step) op 2m24s

10. Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes) op 2m39s