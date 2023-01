Puck Pieterse soleert naar zege in X2O-cross Herentals, baaldag voor Betsema

Puck Pieterse heeft haar favorietenstatus in de X2O-cross van Herentals waargemaakt. De renster van Alpecin-Deceuninck reed al in de eerste ronde weg van de tegenstand en soleerde vervolgens op knappe wijze naar de zege. X2O-leidster Denise Betsema kende dan weer een echte baaldag en is de leiding kwijt in het klassement.

Op de derde dag van 2023 was het tijd voor de tweede grote tv-cross van het jaar. De beste veldrijders verzamelden zich vandaag in Herentals voor de vierde manche van de X2O Badkamers Trofee. Bij de vrouwen was het uitkijken naar Puck Pieterse, die bij afwezigheid van haar landgenote Fem van Empel de grote favoriete was voor de overwinning. Met Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en X2O-leidster Denise Betsema waren er echter nog meer kapers op de kust.

Rampstart voor X2O-leidster Betsema

De beste start was voor topfavoriete Pieterse. De renster van Alpecin-Deceuninck kwam zeer goed uit de startblokken, met haar ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado in haar spoor, en ontwikkelde al snel een hels tempo op het pittige parcours in Herentals. Waar Pieterse de koers al snel in handen wist te nemen, kende Betsema dan weer een rampstart. De Texelse werd al snel opgehouden in het gedrum en reed niet veel later – tot overmaat van ramp – ook nog eens lek.

Betsema slaagde er nog wel in om de materiaalpost te bereiken, maar keek na één ronde al tegen een achterstand aan van goed twee minuten. Ze stond voor een schijnbaar kansloze missie om nog iets van haar cross te maken. Sterker, ze moest zelfs vrezen voor haar verdere X2O-ambities. Intussen was Pieterse verlost van haar laatste ‘belager’ Alvarado. De jonge Nederlandse begon met een tiental seconden voorsprong aan de tweede ronde, en leek na amper tien minuten crossen al ribbedebie.

Sterke Pieterse soleert naar nieuwe zege

Pieterse wist in de daaropvolgende ronden haar voorsprong stelselmatig uit te breiden. Halfweg koers werd het verschil met de eerste achtervolgers, Brand en Alvarado, al opgelopen naar de veertig seconden. Pieterse kwam in de slotfase niet meer in de problemen en boekte afgetekend haar zevende zege van het veldritseizoen. Brand reed op haar beurt dan weer weg van Alvarado, kwam als tweede over de streep, maar mocht zich net als Pieterse een winnares noemen.

De renster van Baloise Trek Lions deed namelijk uitstekende zaken met het oog op de eindzege. Brand wist namelijk haar achterstand in het klassement (van ruim drie minuten) goed te maken, weliswaar geholpen door de pech van Betsema, en heeft zo plots weer de beste papieren om de X2O Badkamers Trofee te winnen. Betsema volgt nu op 26 seconden van Brand, Alvarado is als de voorlopige nummer drie in de stand (+ 29 seconden) ook nog niet uitgeschakeld voor de eindoverwinning.

X2O Badkamers Trofee 2022-2023

Uitslag X2O Herentals, vrouwen

Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck)

Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

Annemarie Worst (777)

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

5. Sanne Cant (Crelan-Fristads)

6. Aniek van Alphen (777)

7. Blanka Kata Vas (SD Worx)

8. Maghalie Rochette (Specialized/Feedback Sports)

9. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)