donderdag 25 januari 2024 om 07:30

Voorbeschouwing: X2O Trofee Hamme 2024 – Kan Mathieu van der Poel weer winnen?

Aanstaand weekend worden de laatste twee crossen verreden voor het wereldkampioenschap veldrijden in Hoogerheide. Zaterdag is het de beurt aan de X2O Trofee in Hamme, waar Mathieu van der Poel zijn regenboogtrui nog eens zal tonen. Wie gaat de strijd aan? En wat kunnen we verwachten bij de vrouwen? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Flandriencross Hamme

Mannen

2022-2023: Wout van Aert

2021-2022: Laurens Sweeck

2020-2021: Mathieu van der Poel

2019-2020: Mathieu van der Poel

2018-2019: Mathieu van der Poel

2017-2018: Mathieu van der Poel

2016-2017: Mathieu van der Poel

2015-2016: Wout van Aert

2014-2015: Wout van Aert

2013-2014: Niels Albert (laatste keer in Zogge)

Vrouwen

2022-2023: Fem van Empel

2021-2022: Lucinda Brand

2020-2021: Ceylin del Carmen Alvarado

2019-2020: Annemarie Worst

2018-2019: Annemarie Worst

2017-2018: Sanne Cant

2016-2017: Sanne Cant

2015-2016: Helen Wyman

2014-2015: Sanne Cant

2013-2014: Nikki Brammeier (laatste keer in Zogge)

Vorig jaar

Uitslag mannen – X2O Trofee in Hamme

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 1u0m58s

2. Eli Iserbyt (Pauwels-Sauzen Bingoal) op 47s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels-Sauzen Bingoal) op 52s

4. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 1m7s

5. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m31s

Uitslag vrouwen – X2O Trofee in Hamme

1. Fem van Empel (ploegnaam) in 45m7s

2. Shirin van Anrooij (ploegnaam) op 1m15s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (ploegnaam) op 1m31s

4. Lucinda Brand (ploegnaam) op 1m46s

5. Denise Betsema (ploegnaam) op 2m32s

Parcours

Het parcours van de X2O Badkamers Trofee-manche in Hamme is zo goed als hetzelfde als vorig jaar. De start ligt dus nog steeds met zicht op de Miraburg. Net voor die brug draaien de crossers het veld in, waarna er meteen een technische passage door het bikepark van Hamme zal volgen.

Na enkele passages rondom de vijver gaat het dan richting de eerste passage van de materiaalpost. Het traject mag in algemeen gezien worden als een traditioneel parcours met passages over bosgrond, balkjes en een stuk weide tussen twee vijvers.

Daarna gaat het naar Sporthal Meulenbroek, waar meerdere publiekstenten uit de grond zijn gestampt. De toeschouwers worden er getrakteerd op een bochtige passage, waardoor de renners en rensters lang daar blijven. Na een lus rondom deze vijver slingert het parcours de renners naar de tweede passage van de materiaalzone, waarna het parcours gekruist wordt ter hoogte van de Hamme Groot Vijver. Aan de zuidkant van het water keren de renners vervolgens terug naar de startlocatie op de Hamveer.

Programma en info

Programma zaterdag 27 januari 2024

11.00 uur: Junioren mannen

12.10 uur: Beloften mannen

13.45 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Industriepark Zwaarveld, 9220 Hamme

Publieksinformatie

Tickets zijn hier online te koop voor 15 euro per stuk in de voorverkoop. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers (volgt later)

Favorieten mannen

Mathieu van der Poel zal zaterdag zijn een na laatste cross voor het WK afwerken. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck zal extra gemotiveerd zijn om te winnen na zijn vijfde plaats in Benidorm. Daar kreeg hij te maken met heel wat pech, materiaalpech en een ongelukkige valpartij. Bij de elite kon Van der Poel al vijf keer winnen in Hamme, dus het parcours moet hem zeker liggen. Zonder pech zal er in principe niet veel te doen zijn aan MVDP.

De cross in Hamme maakt deel uit van de X2O-crossen. In dat klassement staat Lars van der Haar ruim aan de kop. De meervoudige Nederlands kampioen heeft meer dan drie minuten voorsprong, dus is hij zo goed als zegezeker. Nummer drie in het klassement Cameron Mason kan nog opschuiven naar de tweede plaats, want Van der Poel zal nog wegvallen.

De Brit van Cyclocross Reds moet wel goed presteren, want Eli Iserbyt volgt op slechts 21 seconden. De kersverse Belgische kampioen ruikt bloed en zal nog willen stijgen in het klassement. Zo’n tweede plaats in het klassement levert toch heel wat geld op, en daar zal ook Iserbyt voor willen gaan. Vorig jaar was Iserbyt ook de renner die het dichtst in de buurt kon blijven van Wout van Aert in de Flandriencross.

Michael Vanthourenhout zal zaterdag ook van de partij zijn. De Europese kampioen werd vorig jaar derde in Hamme, maar toen kende hij wel een beter seizoen. Vorig weekend werd hij wel knap tweede in Benidorm, dus kan het vertrouwen teruggekeerd zijn. Verder is het uitkijken naar onder meer Toon Vandebosch, een van de jonge renners bij Crelan-Fristads.

De volledige deelnemerslijst van de X2O Trofee in Hamme is nog niet bekend. Er zullen dus later nog wijzigingen doorgevoerd worden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Eli Iserbyt, Lars van der Haar

* Michael Vanthourenhout, Cameron Mason, Toon Vandebosch

Deelnemerslijst mannen (volgt later)

Favorieten vrouwen

Fem van Empel heeft dit seizoen al alle crossen in de X2O Trofee op haar naam geschreven. Oudenaarde, Kortrijk, Herentals, Baal en Koksijde werden telkens omgedoopt tot de speeltuin van de indrukwekkende Nederlandse. Afgelopen weekend was ze in Benidorm weer helemaal op haar best. Na een enerverend duel met Puck Pieterse knalde ze naar de winst met een laat manoeuvre. Is het zaterdag de zestiende keer raak voor haar dit seizoen?

Haar voorsprong in het klassement is inmiddels ook gigantisch. Lucinda Brand volgt op zes minuten – wat al veel is -, maar daarna volgt het grote gat. De nummer drie, Denise Betsema, volgt op maar liefst veertien minuten en 35 seconden. Brand heeft dit seizoen wel al een aantal keren getoond dat ze niet onder moet doen voor Van Empel, wat een mooie strijd opleverde. Denk bijvoorbeeld aan Baal, maar zeker in Herentals. Krijgen we zo’n scenario weer te zien?

Betsema heeft een minder seizoen achter de rug, maar heeft wel nog steeds zicht op de derde plaats in het klassement van de X2O Trofee. Dat heeft ze onder meer te danken aan haar tweede plaats op de Koppenberg. Annemarie Worst is de renster die haar nog bedreigt, maar volgt wel al op bijna twee minuten. In Hamme zijn de verschillen doorgaans wel best groot, een belangrijke afspraak dus.

De volledige deelnemerslijst van de X2O Trofee in Hamme is nog niet bekend. Er zullen dus later nog wijzigingen doorgevoerd worden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Denise Betsema

* Annemarie Worst

Deelnemerslijst vrouwen (volgt later)

Weer en TV

Er zullen zaterdag geen speciale weersomstandigheden te zien zijn in Hamme. Weeronline verwacht temperaturen net boven de 5 graden Celsius. Verder zal er niet al te veel wind staan en zal het naar alle waarschijnlijkheid ook niet regenen.