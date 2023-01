Ongenaakbare Fem van Empel soleert naar zege in X2O Trofee Hamme

Fem van Empel heeft de X2O Trofee Hamme op haar naam geschreven. De Nederlandse reed in de eerste ronde weg bij de concurrentie en liep in de rest van de cross alleen maar verder uit. Shirin van Anrooij eindigde op de tweede plek, Ceylin del Carmen Alvarado werd derde.

Puck Pieterse gaf de voorkeur aan de Wereldbeker Besançon, maar Shirin van Anrooij en Fem van Empel stonden wel aan de start van de X2O Trofee Hamme. Die laatste dook als tweede het veld in, maar nam al snel de koppositie over. In de materiaalzone maakte de Europees kampioene echter een slippertje, waardoor ze een stukje moest lopen. Lucinda Brand kon wel blijven fietsen en sloeg een gaatje.

De leidster in de X2O Trofee kon haar voorsprong niet lang behouden. Van Empel dichtte de bres, trok door en kwam na de eerste ronde alleen door. In de tweede van zes rondes zagen we Van Anrooij in de achtervolging gaan, maar op de streep had ze al een achterstand van vijftien seconden. Wel liep ze uit op Brand en Denise Betsema, op dat moment de nummers drie en vier in de koers. Ceylin del Carmen Alvarado had af te rekenen met pech en verloor daardoor de aansluiting.

Strijd om plek twee

Aan het einde van de derde ronde kon Alvarado weer bij Brand en Betsema komen. Ondertussen zagen we een valpartij van Van Anrooij, die half koers doorkwam op meer dan een halve minuut van Van Empel. In de rondes die volgden liep die voorsprong alleen maar verder op. Van Empel was zodoende al zeker van de zege bij het ingaan van de slotronde, maar Van Anrooij moest zich nog haasten om de tweede plaats te pakken. Alvarado had haar groepsgenoten namelijk achter gelaten en ging op jacht naar de renster van Baloise Trek Lions.

Het lukte Alvarado niet meer om Van Anrooij bij te benen. Van Anrooij werd dus tweede, Alvarado derde. Daarachter reed Lucinda Brand, die als vierde eindigde, tot de streep door voor haar klassement. Ze verloor de leiding aan Fem van Empel, maar omdat die na het WK niet meer in actie komt in het veld, staat de renster van Baloise Trek Lions er alsnog goed voor.

X2O Trofee Hamme

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma)

2. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 1m14s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1m30s

4. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 1m45s

5. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m31s

6. Aniek van Alphen (777) op 3m33s

7. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 4m06s

8. Lauren Molengraaf (Tormans CX) op 4m08s

9. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 4m47s

10. Francesa Baroni (Pissei-Groep T.O.M.) op 5m59