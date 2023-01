Wout van Aert is week voor WK klasse apart in X2O Trofee Hamme

De X2O Trofee Hamme is gewonnen door Wout van Aert. Een week voor het WK in Hoogerheide (zondag 5 februari) liet de renner van Jumbo-Visma zien dat de vorm nog steeds dik in orde is. Al in de twee ronde ging hij er alleen vandoor en in het vervolg van de cross kwam niemand meer in de buurt. Eli Iserbyt werd tweede, Michael Vanthourenhout derde. De vierde plaats was voor Pim Ronhaar.

Terwijl Mathieu van der Poel zondag de Wereldbeker Besançon betwist, reed Wout van Aert zijn laatste cross voorafgaande aan het WK in België. Hij startte zaterdag in de X2O Trofee Hamme. Onder meer Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout waren ook van de partij, maar Van Aert kende de beste start. De renner van Jumbo-Visma dook als eerste het veld in. Daar dook hij echter al snel de wisselpost in, waardoor hij terugzakte naar plek vijf. Daan Soete lag op dat moment op kop.

Dat bleef even voortduren, maar Van Aert schoof ondertussen al wel weer op naar plek twee. Vanthourenhout volgde in zijn spoor, daarachter zagen we Iserbyt. Thibau Nys en Pim Ronhaar konden hun karretje ook nog aanhaken, waardoor we na één ronde een groep van zes voorop hadden. Van der Haar, zevende in de wedstrijd, keek ondertussen tegen een achterstand van negen seconden aan.

Van Aert is gevlogen

In de eerste ronde had Van Aert de kat nog wat uit de boom gekeken, maar in de tweede ronde trok hij stevig door. Het bleek de beslissende versnelling. Net voor de passage aan de streep gooide hij Ronhaar, Iserbyt en Vanthourenhout – de laatsten die hem hadden kunnen bijbenen – overboord. In de rondes daarop breidde Van Aert zijn voorsprong snel uit. Na vier rondes was het verschil met de drie achtervolgers vijfenveertig seconden. De strijd om de overwinning leek al gestreden.

En inderdaad, de overwinning van Van Aert kwam geen moment meer in gevaar. De voorsprong liep op een gegeven moment op tot meer dan een minuut, maar in de slotrondes kwamen de drie achtervolgers nog iets dichter. Bij hen zagen we wel een interessant gevecht. Iserbyt kwam na de voorlaatste ronde als tweede door, maar Vanthourenhout en Ronhaar zaten hem op dat moment nog op de hielen.

Iserbyt hield echter stand, terwijl Vanthourenhout nog van Ronhaar afgeraakte. De Europees -en Belgisch kampioen pakte zo de derde plaats, voor Ronhaar. Lars van der Haar moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Op een gegeven moment maakte hij bijna de aansluiting bij het trio voor hem, maar door een probleem in de materiaalpost verloor hij weer terrein. In de strijd om de eindzege in de X2O Trofee Hamme zag hij Iserbyt zo verder uitlopen. Laatstgenoemde kende dus een goede dag.

X2O Trofee Hamme

Uitslag mannen

1. Wout van Aert in 1u00m59s

2. Eli Iserbyt op 46s

3. Michael Vanthourenhout op 51s

4. Pim Ronhaar op 1m06s

5. Lars van der Haar op 1m31s

6. Cameron Mason op 1m55s

7. Vincent Baestaens op 3m23s

8. Lander Loockx op 3m50s

9. Arne Vrachten op 4m07s

10. Yentl Bekaert op 4m10s