Zeger Schaeken • maandag 22 januari 2024 om 07:30 maandag 22 januari 2024 om 07:30

De Flandriencross in Hamme was ooit nog de Bollekescross van Jurgen Mettepenningen

De Flandriencross in Hamme staat al een goede twintig jaar op de veldritkalender. De bijnaam, de Flandriencross, is er echter pas na enkele jaren gekomen. Jurgen Mettepenningen was de man die de cross deed ontstaan, maar verkocht later dan weer aan Golazo. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Het was in 2002 dat organisator Jurgen Mettepenningen de Bollekescross introduceerde. Genoemd naar het bekende bier ‘Bolleke’ van Brouwerij De Koninck, destijds hoofdsponsor van het event. De cross vond plaats in Zogge, een dorpje dat deel uitmaakt van het Oost-Vlaamse Hamme. Met Sven Nys als winnaar voor Bart Wellens en Mario De Clercq werd de eerste editie meteen een voltreffer.

Twee jaar later werd de wedstrijd onderdeel van de Superprestige en 2007 vond er het BK veldrijden plaats. Bart Wellens pakte er bij de elites zijn tweede (en laatste) driekleur in een waar modderfestijn. De laatste Bollekescross, destijds gewonnen door Niels Albert, werd gehouden in 2013.

Het was in dat jaar dat Jurgen Mettepenningen besloot zijn cross in de etalage te zetten, omdat hij meer tijd in zijn ploeg (het huidige Pauwels Sauzen-Bingoal) wilde steken. Met Golazo, organisator van wat nu de X2O Badkamers Trofee is, vond Mettepenningen een interessante koper.

Wel moest Golazo uitwijken naar een andere locatie in de regio. Tevens werd de naam veranderd naar de Flandriencross en was de wedstrijd niet meer onderdeel van de Superprestige. Sinds de toetreding tot de Bpost Bank Trofee, nu de X2O Trofee, wonnen Wout van Aert en Mathieu van der Poel verschillende keren de Flandriencross. Sanne Cant is met drie zeges de recordhoudster bij de vrouwen.

Laatste winnaars Flandriencross Hamme

Mannen

2022-2023: Wout van Aert

2021-2022: Laurens Sweeck

2020-2021: Mathieu van der Poel

2019-2020: Mathieu van der Poel

2018-2019: Mathieu van der Poel

2017-2018: Mathieu van der Poel

2016-2017: Mathieu van der Poel

2015-2016: Wout van Aert

2014-2015: Wout van Aert

2013-2014: Niels Albert (laatste keer in Zogge)

Vrouwen

2022-2023: Fem van Empel

2021-2022: Lucinda Brand

2020-2021: Ceylin del Carmen Alvarado

2019-2020: Annemarie Worst

2018-2019: Annemarie Worst

2017-2018: Sanne Cant

2016-2017: Sanne Cant

2015-2016: Helen Wyman

2014-2015: Sanne Cant

2013-2014: Nikki Brammeier (laatste keer in Zogge)

De X2O Trofee in Hamme staat zaterdag 27 januari op het menu.