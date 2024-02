Nick Doup • vrijdag 16 februari 2024 om 07:00 vrijdag 16 februari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: X2O Trofee Brussel 2024 – Vooral dagzege staat op het spel

Het veldritseizoen loopt nu toch echt op zijn einde. Zondag 18 februari staat de laatste manche in de X2O Badkamers Trofee op het programma in Brussel, en daar staat Lars van der Haar op de drempel van eindwinst in het klassement. Bij de vrouwen is Fem van Empel al zeker, dus staat vooral de dagzege op het spel. Wat kan Toon Aerts bij zijn tweede koersdag op rij na zijn rentree? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars Brussels University Cyclocross

Mannen

2023: Eli Iserbyt

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Toon Aerts

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2023: Fem van Empel

2022: Denise Betsema

2021: Ceylin del Carmen Alvarado

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

Vorig jaar



X2O Trofee Brussel 2023

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt

2. Michael Vanthourenhout

3. Lars van der Haar

4. Jens Adams

5. Joris Nieuwenhuis

X2O Trofee Brussel 2023

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel

2. Lucinda Brand

3. Annemarie Worst

4. Ceylin del Carmen Alvarado

5. Denise Betsema

Parcours

Het parcours van de cross in Brussel is licht veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren. Het is nog altijd een soort parkcross met een aantal stroken over geaccidenteerd terrein met een paar nijdige, steile en technische hellinkjes.

De start van de Brussels Universities Cyclocross ligt op een weg die de campus opsplitst in de VUB en de ULB. Na het startschot duiken de renners het veld in aan de Franstalige kant. Daar wacht een golvend parcours met veel hoogteverschil. Eerst krijgen de renners een bosstrook voor de wielen geschoven waar ze naar boven en naar beneden moeten lopen.

En daar, kort na de start, is de enige aanpassing gedaan: de aanloop naar de ‘carrousel’ heeft nu een U-bocht en nog twee rechterbochten. In 2023 was dat nog een enkele haakse bocht naar links, gevolgd door een rechte lijn richting het stukje draaien en keren. Die bochtencombinatie is ook iets minder ‘scherp’, waardoor de snelheid er wat hoger zal liggen.

Na een golvende graszone duiken ze via een spectaculaire afdaling richting het parcours op de campus van de VUB, wat meer aan de noordkant van het parcours en vooral gesitueerd rond het sportterrein.

Een andere publiekstrekker is het amfitheater van de VUB, een groene oase in treden waar de studenten tussen de lessen door even tot rust komen. Hier passeren de renners vier keer: twee keer naar beneden en twee keer naar boven. “Een cruciale strook”, aldus parcoursbouwer Erwin Vervecken. “Op deze trappenpartij kan de beslissing vallen.”

Programma en info

Programma zondag 18 februari 2024

11.00 uur: Junioren mannen, U19

12.10 uur: Beloften mannen, U23

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Publieksinformatie

Tickets kosten 15 euro en zijn online beschikbaar via voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers mannen

Deelnemers vrouwen

Favorieten mannen

De strijd in de X2O Badkamers Trofee is nog niet helemaal gestreden, maar de kans dat de eindwinnaar niet Lars van der Haar heet, is klein. De kleine Nederlander van Baloise Trek Lions heeft een voorsprong van liefst 4.51 minuut op nummer twee Eli Iserbyt. Alleen pech of een opgave van Van der Haar (die dan automatisch vijf minuten verliest) lijkt Iserbyt nog kansen te geven op eindwinst. Maar normaal gesproken wint Van der Haar.

Dan hebben we ook meteen twee favorieten voor de overwinning genoemd. Fulltime crossers Eli Iserbyt en Lars van der Haar gaan de strijd met elkaar aan. Vorig jaar was Iserbyt al zegezeker in Brussel en ook dit naseizoen is hij nog altijd in vorm, getuige zijn overwinning in Middelkerke afgelopen weekend. In Lille kende hij na een slechte start dan weer een baaldag, maar dat is extra reden voor de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal om nu voor revanche te gaan.

Over revanche gesproken… Toon Aerts rijdt in Brussel zijn tweede cross na zijn comeback. Zaterdag keert hij in Sint-Niklaas terug na een tweejarige dopingschorsing en zondag zal hij ook meteen zijn tweede cross rijden. De enige vraag is hoe Aerts na die lange afwezigheid ‘in koers’ een dubbel weekend verteert.

Dan volgt nog een lange reeks kandidaten op de overwinning en de andere podiumplaatsen. Wat te denken van de verrassende winnaar van Lille, Niels Vandeputte. Na zijn overwinning kwam een bijzondere statistiek naar boven: hij was pas de derde crosser van het A-team van de Roodhoofts (Alpecin-Deceuninck en voorgangers, red.) die een klassementscross wist te winnen. Hij trad zo in de voetsporen van Niels Albert en Mathieu van der Poel. Trekt hij zijn topvorm door?

Dan is er nog Europees kampioen Michael Vanthourenhout, die het ploegspel kan spelen met Eli Iserbyt, en Baloise Trek Lions-kopman Joris Nieuwenhuis. De Nederlands kampioen verkeert nog in goede vorm, zo liet hij zien in Middelkerke (derde) en Lille (tweede). Helaas is Pim Ronhaar dit weekend afwezig wegens ziekte.

Joran Wyseure, Jens Adams en de Brit Cameron Mason noemen we ook nog. Die laatste kan in Brussel zijn plek op het eindpodium van het X2O-klassement veiligstellen. Hij verdedigt een voorsprong van ruim drie minuten op Michael Vanthourenhout. Met wat geluk kan hij ook nog de tweede plek afsnoepen van Iserbyt, die 14 seconden voorsprong heeft op Mason.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Joris Nieuwenhuis, Michael Vanthourenhout

* Toon Aerts, Lars van der Haar, Niels Vandeputte

Deelnemers mannen

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen is het klassement van de X2O Badkamers Trofee niet meer im frage. Fem van Empel won tot nu toe alle zeven manches en leidt met liefst 8.54 minuut op nummer twee Lucinda Brand. Daarachter volgt Annemarie Worst zelfs op meer dan 20 (!) minuten van Van Empel, die inmiddels ook haar seizoen beëindigd heeft. In Brussel ontbreekt de wereldkampioene, die dus vijf minuten verliest, maar alsnog het eindklassement gaat winnen.

Door de afwezigheid van toppers als Van Empel, Puck Pieterse (allebei focus op wegseizoen) en inmiddels ook Ceylin del Carmen Alvarado (rugklachten) is het aantal favorieten beperkt voor deze race in Brussel. Nederlands kampioene Lucinda Brand was vorige week nog best of the rest in Lille en aast op haar zesde overwinning van het seizoen. Daarnaast is het voor Brand belangrijk om in een cross van ploegsponsor X2O Badkamers op het hoogste podium te staan.

Laura Verdonschot gaat het Brand echter niet cadeau doen. De Belgische werkte richting het WK op naar een topvorm en verzilverde die met een vijfde plaats in Tábor. Daarna won ze in Maldegem en stond ze op het podium in de Superprestige Middelkerke (tweede) en de X2O Trofee Lille (derde). Mocht Brand uitgeblust zijn, dan zal Verdonschot klaar staan om haar eerste grote klassementscross ooit te winnen.

Brand en Verdonschot zullen waarschijnlijk de dienst uitmaken, maar de derde podiumplaats ligt voor het oprapen. Daarvoor komen meerdere kandidaten in aanmerking. Een brede groep met Annemarie Worst (vorige week nog vierde in Lille), Leonie Bentveld en Manon Bakker zal op een goede dag meedoen om het podium. Denise Betsema en Aniek van Alphen volgen daarachter.

Vanuit Belgische hoek zullen Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle zich mengen in de strijd om de mooie ereplaatsen in Brussel. Kristyna Zemanova kan voor een Tsjechische verrassing zorgen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Laura Verdonschot, Annemarie Worst

* Sanne Cant, Leonie Bentveld, Manon Bakker

Deelnemers vrouwen

Weer en TV



Weer en TV

De Exact Cross Maldegem wordt vanaf 13.30 uur uitgezonden door Sporza op VRT1, terwijl Eurosport 1 er om 13.40 uur aan begint. Ook de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+ schakelen dan in.