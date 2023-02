Fem van Empel stelt eindzege X2O Trofee veilig met winst in Brussel

Fem van Empel heeft zondag de X2O Trofee Brussel gewonnen. Voor half cross reed ze weg bij Lucinda Brand, die op de tweede plaats zou eindigen. Annemarie Worst werd derde. Van Empel verzekerde zich met haar zege ook van de eindwinst in de X2O Trofee.

Fem van Empel, de leidster in de X2O Trofee, kende een uitstekende start van haar laatste cross van deze winter. Ze dook in Brussel als eerste het veld in, met Lucinda Brand in haar spoor. Ceylin del Carmen Alvarado was nergens te bekennen, want zij kende een dramatische start. Terwijl de rest wegschoot, wachtte de renster van Alpecin-Deceuninck op het groene licht, dat nog niet kwam. Toen ze eindelijk – als een van de laatsten – vertrok, maakte ze dan ook misbaar.

Alvarado schoof met een indrukwekkende inhaalrace binnen de kortste keren op naar plek vijf, maar Van Empel, Brand en Annemarie Worst – in die volgorde – waren op dat moment al vertrokken. In de tweede ronde moest Worst de andere twee laten gaan. Van Empel nam vooraan aanvankelijk het initiatief, maar later pakte Brand de kop. Even leek ze de wereldkampioene zelfs onder druk te zetten.

In de derde van zeven rondes gaf Van Empel er echter opnieuw een lap op. Brand had geen antwoord en moest op de streep zes seconden toegeven. Worst gaf 18 seconden toe, Alvarado lag 49 seconden achter. Laatstgenoemde zou met Denise Betsema – eerder in de koers gevallen – gaan strijden om plek vier.

In de vierde ronde breidde Van Empel haar voorsprong op Brand langzaam maar zeker verder uit. Ook in de rondes daarna zette die tendens zich voort. Zo begon de renster van Jumbo-Visma met meer dan een halve minuut voorsprong aan de slotronde. Op de eindstreep had 47 tellen op Brand, die tweede eindigde in de cross én de X2O Trofee. De eindzege ging naar Van Empel.

X2O Trofee Brussel

Uitslag elite vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma)

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

3. Annemarie Worst (777)

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

5. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

6. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads)

7. Aniek van Alphen (777)

8. Francesca Baroni (Pissei Group T.O.M.)

9. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache)

10. Manon Bakker (Crelan-Fristads)