Eli Iserbyt zet puntjes op de i in X2O Trofee met zege in Brussel

Eli Iserbyt heeft de X2O Trofee Brussel op zijn naam geschreven. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed in het eerste helft van de cross al weg bij Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar, die respectievelijk tweede en derde zouden worden. Iserbyt is ook de eindwinnaar geworden van de X2O Trofee.

Lars van der Haar, die zaterdag als tweede eindigde in de Exact Cross Sint-Niklaas, kende een goede start in de X2O Trofee Brussel. De Nederlands kampioen dook als eerste het veld in. Ook Eli Iserbyt was goed vertrokken. Hij zat aanvankelijk in derde positie, achter Kevin Kuhn, maar nam later in de openingsronde de kop. Van der Haar volgde en met zijn tweeën sloegen ze een gaatje met de rest. Michael Vanthourenhout zat in een tweede groepje, Laurens Sweeck volgde in een volgend plukje renners.

Vanthourenhout kon nog terugkeren aan het front, net als Jens Adams. Sweeck liet zich niet zien: hij zou uiteindelijk als vijftiende eindigen. Ondertussen trokken Vanthourenhout en Iserbyt, die zaterdag nog kritiek te verduren kregen van Van der Haar vanwege hun afwachtende koerswijze, flink door. Ze kwam na drie rondes samen door, net voor Van der Haar en Adams. De twee konden nog wel terugkeren, maar vervolgens ging Iserbyt er in zijn eentje vandoor.

Iserbyt solo

Adams verloor de aansluiting met Van der Haar en Vanthourenhout, die Iserbyt wel in het zicht hielden. Zeker toen laatstgenoemde ten val kwam. De West-Vlaming liet de twee echter niet terugkomen. Sterker nog, hij breidde zijn voorsprong weer verder uit. Na zes van de tien rondes had hij twaalf tellen marge op Van der Haar en Vanthourenhout. Die laatste had Van der Haar overigens proberen te lossen in de zesde ronde, maar was daar niet in geslaagd.

In de rondes daarop liep Iserbyt seconde voor seconde verder uit. Bij het ingaan van de slotronde lag hij zodoende een halve minuut voor op Van der Haar en Vanthourenhout, die nog altijd bij elkaar waren. Zij kwamen echter niet meer in aanmerking voor de zege, want die ging naar Iserbyt. Laatstgenoemde begon de cross als leider in de X2O Trofee en eiste dus ook de eindzege op.

Achter Iserbyt vochten Vanthourenhout en Van der Haar het uit om de tweede plek. Vanthourenhout pakte in het begin van de slotronde een paar meter, maar Van der Haar gaf nog niet af. De Nederlands kampioen wist niet meer terug te keren, waardoor Pauwels Sauzen-Bingoal een een-tweetje behaalde.

X2O Trofee Brussel

Uitslag elite mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u01m58s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 19s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 23s

4. Jens Adams (ChocoVit) op 54s

5. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 1m27s

6. Kevin Kuhn (Tormans) op 1m32s

7. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m48s

8. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) op 2m00s

9. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 2m05s

10. Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes) op 2m11s