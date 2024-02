dinsdag 13 februari 2024 om 17:25

Nadat Spa-Francorchamps verdween trok de cross naar de Universiteit van Brussel

Zo heel lang staat de veldrit van Brussel nog niet op de kalender, maar het is sinds 2019 wel een vaste waarde in het tweede deel van de crosswinter. Met Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado als recordhouders kan de universiteitscross met trots terugkijken op de eerste edities. WielerFlits neemt je mee in de historie.

De Brussels Universities Cyclocross is een van de jongste telgen in de X2O Trofee. De Belgische hoofdstad dook voor het eerst in 2019 op in het veldrijden. Evenementenbureau Golazo gebruikte daarvoor de licentie van de ter ziele gegane klimcross op en rond het F1-circuit van Spa-Francorchamps. Dat kon, met toestemming van de UCI en de Belgische Wielerbond, op voorwaarde dat de licentie werd gebruikt voor een cross in Wallonië of het Brusselse gewest.

Het was uiteindelijk een docent sportmarketing aan de VUB en ULB die de site op de campus van de Brusselse universiteit aanbeval. “Dat we in Elsene (een wijk in het zuidoosten van Brussel, red.) zowel de Franstalige en de Nederlandstalige campus in het parcours inpassen, is daarbij niet onbelangrijk,”, zei Golazo-CEO Christophe Impens, die zo beide taalgemeenschappen probeert aan te spreken, destijds.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université libre de Bruxelles (ULB) waren erg enthousiast met het event. In de aanloop naar de eerste editie was er weliswaar enige vorm van studentenprotest – de veldrit werd toen verreden in volle blokperiode – maar dat ging uiteindelijk om een minderheid en kende geen gevolgen.

Net zoals bijvoorbeeld bij de wegkoers Clásica San Sebastián, krijgen de winnaars en winnaressen van deze cross een hoofddeksel cadeau. In Brussel mogen zij op het podium pronken met – hoe toepasselijk – een universiteitshoedje, die de studenten krijgen als ze afstuderen. Ceylin del Carmen Alvarado won de eerste drie edities bij de vrouwen. Mathieu van der Poel won de eerste twee bij de mannen.

Overigens was de Brussels Universities Cyclocross in de eerste twee jaren gepland begin januari, waarna hij verschoven werd naar het einde van de winter. Sinds 2021 wordt de veldrit half februari afgewerkt, waardoor steeds minder vaak de grote namen aan het vertrek komen.

Laatste winnaars Brussels University Cyclocross

Mannen

2023: Eli Iserbyt

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Toon Aerts

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2023: Fem van Empel

2022: Denise Betsema

2021: Ceylin del Carmen Alvarado

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

In het seizoen 2023-2024 staat de Brussels Universities Cyclocross gepland op zondag 18 februari.