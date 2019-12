Voorbeschouwing: Wooning Zesdaagse van Rotterdam 2020

2020 wordt een bijzonder jaar voor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam: er staan door een verschuiving op de kalender niet één, maar twee zesdaagses gepland. De eerste wordt verreden van 2-7 januari. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Voor de vroege historie van de Wooning Zesdaagse moeten we terug naar november 1936, toen de wedstrijd voor de eerste keer verreden werd. De Nederlanders Jan Pijnenburg, ‘de kanonbal’ luidde zijn bijnaam, en Cor Wals hadden de primeur de wedstrijd als eersten te winnen. De Belgen Albert Billiet en Albert Buysse lieten hun namen een jaar later op het palmares bijschrijven, maar het zou tot 1968 duren vooraleer de koers weer werd gehouden. Met Peter Post en Patrick Sercu kwamen meteen twee renners van naam op de erelijst.

Post zou de zesdaagse later nog tweemaal winnen, terwijl Sercu liefst zesmaal de beste was. In de jaren zeventig en tachtig kwam het evenement tot bloei en wisten veel bekende namen hun weg te vinden naar de wedstrijd. Eddy Merckx, Jan Janssen en Joop Zoetemelk staan op de uitslagenlijsten, maar ook Gerrie Knetemann, Freddy Maertens en Roger De Vlaeminck. En ook Leo van Vliet, de koersdirecteur van de Amstel Gold Race, en Gary Wiggins: vader van de Tourwinnaar van 2012. René Pijnen is met tien zeges recordwinnaar.

Veranderde maatschappelijke omstandigheden, hogere rennerssalarissen en een steeds grotere nadruk op het wielrennen op de weg noodzaakten de organisatie om in 1988 te stoppen. Een vervolg leek lange tijd een utopie, totdat in 2005 de wedstrijd terugkeerde op de kalender. Met Robert Slippens en Danny Stam kreeg de zesdaagse meteen klinkende namen als winnaars. Sindsdien kan het publiek steevast rekenen op een sterk deelnemersveld waar ruimte is voor zowel baanspecialisten als bekende renners van de weg.

Laatste tien winnaars Wooning Zesdaagse

2019: / Niki Terpstra – Thomas Boudat

2018: / Kenny De Ketele – Moreno De Pauw

2017: / Christian Grasmann – Roger Kluge

2016: / Albert Torres – Sebastián Mora

2015: / Iljo Keisse – Niki Terpstra

2014: / Iljo Keisse – Niki Terpstra

2013: / Iljo Keisse – Niki Terpstra

2012: / Peter Schep – Wim Stroetinga

2011: / Danny Stam – Léon van Bon

2010: / Iljo Keisse – Danny Stam

Vorig jaar

Niki Terpstra en Thomas Boudat zetten een jaar geleden de 37e editie van de Wooning Zesdaagse op hun naam. In aanloop naar het event werd het koppel de favorietenrol al toegedicht, terwijl ook de koppels Kenny De Ketele-Robbe Ghys en Yoeri Havik-Wim Stroetinga tot de belangrijkste kanshebbers werden gerekend. Terpstra en Boudat stelden niet teleur en zetten het hele veld op de eerste avond al op een ronde. Het waren Lasse Norman Hansen en Marc Hester die op de tweede avond de rollen omkeerden en de leiding pakten. De Denen bleven tot aan de slotavond bovenaan staan.

Daarmee was de strijd nog niet gestreden, zo bleek. Met vier koppels binnen één ronde kon het immers nog alle kanten op. Al vroeg op de laatste avond sloegen Terpstra en Boudat een belangrijke slag en dat bleek het kantelpunt van de zesdaagse, want ze stootten Hansen en Hester van hun troon. Het was dan nog wachten op wat de lange jacht zou brengen, want het Nederlands-Franse koppel kon zich geen moment van onoplettendheid permitteren. Ze controleerden in de lange jacht de koers tot op de millimeter en legden zo de uitslag in een definitieve plooi.

Top-5 Wooning Zesdaagse 2019

1. / Niki Terpstra – Thomas Boudat – 225 punten

2. / Lasse Norman Hansen – Marc Hester – 279 punten en 1 ronde

3. / Yoeri Havik – Wim Stroetinga – 246 punten en 1 ronde

4. / Wojciech Pszczolarski – Robbe Ghys – 168 punten en 1 ronde

5. / Jan-Willem van Schip – Stijn Steels – 286 punten en 2 ronden

Programma

Het hoofdprogramma bestaat dagelijks uit bekende piste-elementen als de koppelkoers, afvalkoers, derny en tijdrit. In elke wedstrijd ontvangen de eerste zes teams punten voor het algemeen klassement: 20, 12, 10, 8, 6 en 4 (ongeacht of het een individueel of teamonderdeel is). Door middel van gewonnen ronden en punten kunnen teams opschuiven in het klassement. De ploeg met het hoogste aantal gewonnen ronden, wint de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Bij een gelijk aantal gewonnen ronden geven de punten de doorslag.

Naast het hoofdprogramma staan ook een aantal nevenonderdelen op de agenda. Zo komen iedere dag ook de beloften in actie voor de Hart van Holland Talents Cup en is er een sprinttoernooi, de GPN/Provato Sprint Cup, met daarin ook de Nederlandse vedetten Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Sam Ligtlee aan het vertrek. De Pool Mateusz Rudyk en Tomáš Bábek uit Tsjechië maken het deelnemersveld van de Sprint Cup compleet. Zondag rijden ook de jeugdrenners nieuwelingen enkele wedstrijden.

Elke zesdaagse-dag wordt afgesloten met de uitreiking van de gele trui voor de leiders in het algemeen klassement.

Koppels

1. / Iljo Keisse – Niki Terpstra

Iljo Keisse (37) en Niki Terpstra (35): het eerste koppel van de Wooning Zesdaagse heeft weinig introductie nodig. Op de weg hebben ze hun sporen al meer dan verdiend en in het zesdaagse-circuit gelden ze als absolute vedetten. Al vier keer eerder reden ze samen in Rotterdam, waarbij ze drie keer (2013-15) de winst pakten. Keisse keert voor het eerst sinds vijf jaar terug in de Maasstad en gaat op voor zijn zesde titel, terwijl Terpstra na zijn zege afgelopen editie zijn vijfde eindoverwinning kan pakken. “Niki, die nu weer met Keisse rijdt, is supergemotiveerd”, zegt Peter Schep, die samen met Michael Zijlaard de wedstrijdleiding voert over het evenement. “Bovendien zijn dit jongens met erg veel ervaring op het hoogste niveau van de wielersport.” Met de vorm van Keisse en Terpstra zit het wel snor; afgelopen weekend reden ze in Denemarken namelijk het zestig jaar oude wereldrecord op de 100 kilometer koppelkoers aan flarden.

2. / Kenny De Ketele – Robbe Ghys

Kenny De Ketele (34) en Robbe Ghys (22) stonden een jaar geleden voor het eerst samen aan de start van de Wooning Zesdaagse, nadat ze in Glasgow Europees kampioen koppelkoers waren geworden. De Ketele, twee jaar geleden nog winnaar, heeft wat recht te zetten in Rotterdam, want in 2019 moest hij het event vroegtijdig verlaten na een valpartij met een sleutelbeenbreuk tot gevolg. Ghys sleepte vervolgens met Wojciech Pszczolarski nog de vierde plek uit het vuur. Anderhalve maand geleden waren De Ketele en Ghys nog de eindwinnaars van de Zesdaagse van Gent door met klein verschil hun landgenoten Tosh Van der Sande en Jasper De Buyst te verslaan.

3. / Roger Kluge – Theo Reinhardt

Roger Kluge (33) en Theo Reinhardt (29) zijn tijdens de Wooning Zesdaagse makkelijk te herkennen als dragers van de regenboogtrui. In Pruszków veroverden ze immers voor het tweede jaar op rij de wereldtitel op de koppelkoers. Voor het publiek in Rotterdam zijn de twee Duitsers geen onbekenden: Kluge greep drie jaar geleden al eens de eindwinst en Reinhardt kwam in 2019 voor het eerst in actie bij de elite, nadat hij eerder ook al in de Talents Cup reed. “Hun regenboog gaat ongetwijfeld als lokaas werken voor de anderen”, verwacht Peter Schep. “Er gaat achter ze gereden worden, maar dat zijn ze inmiddels wel gewend. Wereldkampioen worden is één ding, maar om voor de twééde keer die wereldtitel te pakken is nog veel moeilijker.”

4. / Daniel Staniszewski – Wojciech Pszczolarski

Daniel Staniszewski (22) en Wojciech Pszczolarski (28) duiken al zo vaak op in de uitslagen van zowel het zesdaagse-circuit als de Wereldbekers en het WK, dat je haast zou vergeten dat met name Staniszewski nog zo jong is. De Poolse renners staan voor de derde keer aan de start van de Wooning Zesdaagse, nadat ze twee jaar geleden bij hun debuut als elfde eindigde. Vorig jaar zag Pszczolarski zijn landgenoot vroegtijdig afhaken door een kaakontsteking, maar wist met gelegenheidspartner Robbe Ghys beslag te leggen op de vierde plaats.

5. / Lindsay De Vylder – Jules Hesters

Lindsay De Vylder (24) en Jules Hesters (21) behoren tot de jongere deelnemers tijdens de Wooning Zesdaagse, maar ze wisten toch al degelijke resultaten neer te zetten bij de elite-baanrenners. De Vylder timmert stevig aan de weg op het omnium, terwijl Hesters de nummer vijf was op de scratch tijdens de Europese Spelen in Minsk. Ook veroverde hij in juli goud op de afvalkoers tijdens het EK voor beloften. Voor De Vylder wordt dit zijn eerste deelname, maar zijn koppelgenoot Hesters kan hem ongetwijfeld wegwijs maken in Rotterdam Ahoy. Na tweemaal de Talents Cup gereden te hebben debuteerde hij vorig jaar samen met Bryan Boussaer met een negende plaats bij de elite.

6. / Jan-Willem van Schip – Moreno De Pauw

Kluge en Reinhardt rijden weliswaar in de regenboogtrui rond, maar met Jan-Willem van Schip (25) staat er nog een wereldkampioen aan de start van de Wooning Zesdaagse. Tijdens het WK in Pruszków pakte de in Wageningen woonachtige renner namelijk de titel op de puntenkoers en werd daarmee de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Peter Schep (de huidige wedstrijdleider) in 2006. Van Schip vormt bij zijn derde deelname in Rotterdam een koppel met Moreno De Pauw (28), die aan zijn afscheidstournee bezig is: na de winter hangt de winnaar van 2018 namelijk zijn fiets aan de wilgen. “Voor Moreno wordt dit zijn laatste keer Rotterdam, maar in de koppelsamenstelling hebben we de verwachting uitgesproken dat hij een heel goede aanvulling voor Jan-Willem is”, licht Schep toe. “Als je daar een nummertje op moet plakken, dan is top vijf sowieso realistisch.” Misschien wel korter, voegt hij eraan toe. “Ze moeten aan elkaar wennen, maar meestal zie je zo’n koppel dan in de loop van de week beter worden. Ik verwacht er veel van.”

7. / Yoeri Havik – Wim Stroetinga

Yoeri Havik (28) en Wim Stroetinga (34) doen normaal gesproken altijd mee voor de overwinning in de 38e editie van de Wooning Zesdaagse. Het aantal deelnames van Stroetinga, die ‘Rotterdam’ acht jaar geleden al eens wist te winnen, is inmiddels niet meer op twee handen te tellen en ook Havik gaat hard die kant op. Dit wordt al hun derde gezamenlijke optreden op rij in de Maasstad, nadat ze in 2018 tweede waren en vorig jaar derde. Is driemaal scheepsrecht voor de specialisten van Vlasman? Met hun vorm zit het alvast goed in aanloop naar het event, want afgelopen weekend pakten ze nog de nationale titel op de koppelkoers.

8. / Marc Hester – Oliver Wulff Frederiksen

Jens-Erik Madsen, Michael Mørkøv, Alex Rasmussen, Jesper Mørkøv, Lasse Norman Hansen: al jarenlang staan er telkens zeker twee Denen aan de start van de Wooning Zesdaagse en opnieuw heeft de koers een Deens koppel aan het vertrek. Marc Hester (34) is een van de vaakst terugkerende namen in Rotterdam en was een jaar geleden nog de nummer twee met Norman Hansen. Ditmaal vormt hij een koppel met Oliver Wulff Frederiksen (19), die kort voor zijn eerste deelname staat. Peter Schep: “De Denen staan altijd hoog op ons verlanglijstje, want dat zijn namelijk jongens die knalhard kunnen fietsen. Hester hebben we eerder gehad, een snelle en ervaren gast. Wulff Frederiksen zagen we al een paar keer in de uitslagen en vanuit het Deense kamp hoorden we dat hij een van hun grootste talenten is. In de Zesdaagse van Gent klopte hij Moreno De Pauw een paar keer in de baanronde, terwijl er normaal niemand sneller is dan De Pauw in het Kuipke. Daar willen we graag wat van zien.”

9. / Jasper De Buyst – Tosh Van der Sande

Wedstrijdleiders Peter Schep en Michael Zijlaard proberen het deelnemersveld zoveel mogelijk een mix te laten zijn van verschillende typen renners. Zesdaagse-specialisten en renners van de grote baan (die ook de Wereldbekers en WK’s rijden), maar ook renners uit de WorldTour. En daar is Lotto Soudal-koppel Jasper De Buyst (26) en Tosh Van der Sande (29) een mooi voorbeeld van. De Buyst begint aan zijn zesde seizoen bij de Belgische ploeg, waarmee hij vorig seizoen nog de Giro d’Italia en de Tour de France reed. Voor Van der Sande breekt zelfs zijn negende seizoen aan bij het team en net als De Buyst reed hij in 2019 de Giro, gevolgd door de Vuelta a España. Ook de baan kent geen geheimen voor ze en De Buyst vond in Rotterdam al eens de weg naar het podium in 2014 (tweede met Kenny De Ketele).

10. / Maximilian Beyer – Sebastián Mora

Normaal gesproken zou Albert Torres, net als de afgelopen vier edities, aan de zijde verschijnen van Sebastián Mora (31). Tijdens de Wereldbeker van Hongkong, begin december, kwam de Spanjaard echter ten val en hoewel de schade in eerste instantie leek mee te vallen, kan hij pas sinds afgelopen weekend weer voorzichtig trainen. Wedstrijdleiders Peter Schep en Michael Zijlaard moesten dus op zoek naar een vervanger en die werd gevonden in Maximilian Beyer (26). Voor de Duitser wordt dit weliswaar pas zijn eerste optreden in Rotterdam, maar hij beschikt al wel over een schat aan ervaring in zowel het zesdaagse-circuit als de grote baan. Mora is inmiddels een bekend gezicht in Rotterdam Ahoy na zijn vier eerdere deelnames met als hoogtepunt de eindzege in 2016.

11. / Ramon Sinkeldam – Maikel Zijlaard

De naam Zijlaard, de wielersport, de stad Rotterdam en haar jaarlijkse zesdaagse: onlosmakelijk zijn ze met elkaar verbonden. Joop Zijlaard, jarenlang actief als gangmaker, is een levende legende in de baansport en veroverde vele titels. Ook zijn zoons zijn actief in de wielersport: Michael is wedstrijdleider in de Wooning Zesdaagse, Ron rijdt ook op de derny. En ook de volgende generatie klopt stevig op de deur. Maikel Zijlaard (20) wordt inmiddels geducht áchter de derny en maakt nu ook furore op de achtervolging: afgelopen weekend veroverde hij nog de nationale titel door Jumbo-Visma-renner Koen Bouwman te verslaan. Na twee jaar in de Talents Cup maakte hij een jaar geleden zijn debuut bij de elite met een elfde plaats (met Nick Stöpler). Bij zijn tweede deelname vormt hij een koppel met Ramon Sinkeldam (30), die ‘Rotterdam’ voor de derde keer rijdt. “Voor Maikel is het als talent supergaaf om met Ramon te rijden, die hier heel graag wil koersen”, vertelt Peter Schep. “Maikel zal zich wat zenuwachtig maken om in zijn eigen achtertuin te fietsen, maar intussen mag hij al stiekem dromen om binnen drie jaar voor het podium te gaan.”

12. / Jesper Asselman – Etienne van Empel

Aangekomen bij de laatste twee koppels van de Wooning Zesdaagse treffen we de zevende en achtste Nederlander aan van de startlijst. Jesper Asselman (29) zagen we al meermaals in actie in Rotterdam Ahoy, zowel in de Talents Cup als in het hoofdprogramma. Twee jaar geleden was hij voor het laatst van de partij en legde hij samen met Pim Ligthart beslag op de zevende plaats. En we kennen hem natuurlijk van zijn Roompot-periode, waarin hij afgelopen jaar nog een etappezege pakte in de Tour de Yorkshire. Voor koppelgenoot Etienne van Empel (25) wordt dit zijn vuurdoop. De renner van Vini Zabù-KTM (het oude Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) bereidde zich via het NK 50 km, waar hij naar de achtste plaats koerste, en het NK Omnium voor op de Rotterdamse Six.

13. / Felix English – Marc Potts

Felix English (27) en Marc Potts (28) sluiten de rij. Het Ierse koppel maakt voor de eerste keer zijn opwachting in de Wooning Zesdaagse. Als producten van de grote baan zagen we English en Potts al vaker in actie tijdens de grote kampioenschappen en de Wereldbeker. Zo won English dit baanseizoen nog de scratch tijdens de wereldbekerwedstrijd in Glasgow voor Sebastián Mora en Maximilian Beyer, die hij in Rotterdam Ahoy opnieuw tegenkomt. Potts werd vier maanden geleden Iers kampioen op de koppelkoers samen met Mark Downey.

Website organisatie

Deelnemerslijst

Volledig programma

TV

De Wooning Zesdaagse in online te volgen via een liveblog op wooningzesdaagse.nl. Daarnaast zendt regionale omroep Rijnmond iedere dag het magazine Zesdaagse TV uit met reportages, interviews en wedstrijdverslagen. De finale-avond wordt uitgezonden in een live-programma vanuit Rotterdam Ahoy. WielerFlits verzorgt elke avond een Volg Hier en een uitgebreid verslag.