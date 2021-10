Voorbeschouwing: Wereldbeker Veldrijden Waterloo 2021

Na een maandje ‘opwarming’ gaat het veldritseizoen komend weekend echt van start. In het Amerikaanse Waterloo wordt de eerste van maar liefst 16 wereldbekermanches afgewerkt. Bij de mannen is het uiteraard uitkijken naar de Belgen, maar bij de vrouwen krijgen we een internationaal topdeelnemersveld aan de start. WielerFlits blikt vooruit.





Historie

Waterloo, in de Amerikaanse staat Wisconsin, is de plaats van afspraak voor de echte start van de vorig jaar vernieuwde Wereldbeker. De 28ste editie van het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium zou een nieuwe start betekenen, maar de wereldwijde coronapandemie gooide roet in het eten. Van de oorspronkelijk voorziene 14 manches bleven er uiteindelijk slechts vijf over. Maar uitstel is geen afstel: dit jaar staan er 16 manches op de agenda. De Wereldbeker is het paradepaardje van de Internationale WielerUnie UCI, maar is uitbesteed aan Flanders Classics, ook organisator van de Superprestige en een resem Vlaamse wegwedstrijden, waaronder de Ronde van Vlaanderen.

De openingsmanche gaat dus door in Waterloo (tussen Madison en Milwaukee), rond de gebouwen van het hoofdkwartier van fietsenfabrikant Trek, tevens hoofdsponsor van het event. In 2015 sloeg de Wereldbeker voor het eerst haar tenten op in de VS, in Las Vegas om precies te zijn. Een jaar later werd Iowa City toegevoegd. En nog een jaar later ruimde Las Vegas plaats voor Waterloo. Het stadje in Jefferson County kreeg met Mathieu van der Poel bij de mannen en Sanne Cant bij de vrouwen meteen ook toppers op het hoogste schavot. Toon Aerts (2018) en Eli Iserbyt (2019) zijn de andere mannen die de erelijst van de WB-manche in Waterloo sieren, bij de vrouwen zijn dat Marianne Vos en Katerina Nash.

Laatste winnaars

Mannen

2019: Eli Iserbyt

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2019: Katerina Nash

2018: Marianne Vos

2017: Sanne Cant

Laatste editie

Eli Iserbyt rekent af met Toon Aerts

Vorige winter geen Wereldbeker veldrijden in de VS, dus moeten we terug naar 2019. Toen werd afgetrapt in Iowa en pas een week later was Waterloo de place to be. Twee keer trok Eli Iserbyt aan het langste eind, na een leuke tweestrijd met Toon Aerts.

Iserbyt nam de beste start op het bijzonder modderige parcours en zette de concurrentie meteen onder druk. Alleen Toon Aerts, op een zware ondergrond als deze altijd in zijn sas, nestelde zich in het wiel. Het duo reed in een mum van tijd twintig seconden weg van de eerste achtervolgers.

Wat volgde was een beklijvend duel tussen de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal en die van Telenet-Baloise (intussen Baloise-Trek). Aerts nam het voortouw nadat Iserbyt haperde aan een nadarafsluiting, maar Aerts kende op zijn beurt pech door een dubbele lekke band, gevolgd door ook nog een knieval, waardoor alles te herdoen was.

In de finale trok Eli Iserbyt toch het laken naar zich toe. De kleine West-Vlaming zette Aerts meermaals onder druk en die laatste moest op die manier een paar keer voet aan grond zetten. Uiteindelijk liep het verschil zelfs nog op tot een halve minuut. Iserbyt consolideerde in de slotfase, pakte twee op twee en verstevigde zo zijn leidersplaats in de Wereldbeker. Michael Vanthourenhout mocht als derde mee op het podium.

Mannen Elite

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts op 1’08”

3. Michael Vanthourenhout op 1’23”

4. Gianni Vermeersch op 1’50”

5. Corné van Kessel op 2’18”

Nash klopt Neff

Geen Belgisch onderonsje in de voorafgaande vrouwenwedstrijd. En nee, ook de Nederlanders kwam er twee jaar geleden in Waterloo niet aan te pas. Manon Bakker moest als beste Nederlandse vrede nemen met een achtste plaats. Ellen Van Loy werd eerste Belgische op plek vijftien. De overwinning ging naar de Tsjechische Katerina Nash, voor Jolanda Neff (Zwitserland) en Evie Richards (Groot-Brittannië).

Maghalie Rochette, de winnares van Iowa en dus leidster in het klassement, dook als eerste het veld in aan de zijde van Inge van der Heijden. Evie Richards ploeterde in de aanvangsfase echter als beste en nam snel de koppositie over. Intussen ging Nash twee keer in de fout en verloor zo terrein. Maar na een kwartier koers zette de ouderdomsdeken (Nash was toen al 41) orde op zaken.

Nash naar de leiding, Richards moest haar inspanningen bekopen. Een ronde lang beperkte ze de schade nog tot een tiental seconden, maar finaal bezweek het Britse talent. Meer nog, ze moest ook mountainbike-specialiste Jolanda Neff voor zich dulden. De Zwitserse snelde naar plek twee, maar Nash bedreigen zat er niet meer in.

Dames Elite

1. Katerina Nash

2. Jolanda Neff op 19″

3. Evie Richards op 31″

4. Clara Honsinger op 1’25”

5. Maghalie Rochette op 1’29”

Parcours

Het parcours in Waterloo bevindt zich dus op de site van het internationale hoofdkantoor van Trek Bicycles. Het betreft een gevarieerd terrein met een mix van weiland, stukken bos en korte steile hellingen.

Programma

Zondag 10 oktober

12u30 (19u30 bij ons): Wereldbeker vrouwen

14u00 (21u00 bij ons): Wereldbeker mannen

Locatie:

Trek Bicycles, 801 West Madison Street, Waterloo WI 53594

Deelnemers mannen & vrouwen

Favorieten

Mannen

Het deelnemersveld bij de mannen is quasi identiek aan dat van de voorbije weken. Uiteraard zonder de ‘crossende wegrenners’ Van Aert, Van der Poel, Pidcock, Merlier en Vermeersch, maar wel met alle andere toppers, op uitzondering van Laurens Sweeck. Sweeck heeft verkozen de verplaatsing naar de VS niet te maken en last op dit moment een stage op Mallorca in. Ook Tom Meeusen is er niet bij, de Kempenaar is niet geselecteerd.

En Waterloo is dan wel een wereldbekerproef, ook de favorieten zijn dezelfde van de voorbije weken, zelfs van de voorbije jaren. Met Toon Aerts en Eli Iserbyt op kop. Beiden wonnen ook al een keer in Waterloo en domineerden ook de start van het nieuwe seizoen. Iserbyt was de beste in Lokeren, Beringen en Bredene, Aerts domineerde vorige zondag de openingsmanche van de Superprestige in Gieten. Toch geven we op het parcours van Waterloo, dat er op dit moment nog relatief droog bij ligt, een lichte voorkeur aan Iserbyt.

Net onder dat duo vinden we Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Quinten Hermans. Ook zij kunnen zich zeker mengen in de strijd voor winst. De voorbije weken mengden ze zich al meermaals voorin, Vanthourenhout – er niet bij in Gieten – deed dat zelfs met succes in Meulebeke. Hermans en Van der Haar kwamen overal net dat tikkeltje te kort om aanspraak te kunnen maken op een overwinning.

Hiermee hebben we wel de vijf belangrijkste namen genoemd. Anders kanshebbers op een mooie ereplaats zijn onder meer Corné van Kessel, Daan Soete, Thomas Mein, Kevin Kuhn, Vincent Baestaens (al een paar weken op dreef in de VS en dus goed geacclimatiseerd) en de jongeren Ryan Kamp, Pim Ronhaar, Toon Vandebosch en Thibau Nys.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Toon Aerts, Michael Vanthourenhout

* Lars van der Haar, Quinten Hermans, Corné van Kessel

Vrouwen

Een compleet ander en straffer deelnemersveld bij de vrouwen, zondag in Waterloo. We meldden deze week al dat zowat de complete wereldtop er aan de start staat. Dat is – op uitzondering van Ceylin del Carmen Alvarado – de traditionele veldrittop, aangevuld met een aantal extra toppers. Zelfs Marianne Vos, die vorige zondag nog schitterde in Parijs-Roubaix, probeert haar wegconditie nog even aan te houden in het veld. Ook MTB-toppers Jolanda Neff en Evie Richards maakten de oversteek.

Toch is Lucinda Brand de topfavoriete. De regerende wereldkampioen begon haar wintercampagne vorige zondag in Gieten en toonde daar meteen dat ze nog steeds de leading lady van het vrouwenveldrijden is. Bovendien is Brand extra tuk op een overwinning in het hoofdkwartier van Trek, de fietsenfabrikant die zowel in de winter (Baloise-Trek) als in de zomer (Trek-Segafredo) op haar shirt prijkt.

Tegenstand moet komen van onder meer Denise Betsema. De Texelse won eerder dit seizoen al in Lokeren en Bredene en was in Gieten de belangrijkste concurrente voor Brand. Ook Annemarie Worst groeit stilaan naar haar beste niveau toe en moet in principe kunnen meedoen voor de overwinning. En eigenlijk is de top van het damesveldrijden zo breed geworden dat de volledige top tien van Gieten in aanmerking komt voor de prijzen.

Yara Kastelijn die zichzelf terugvond, Inge van der Heijden, altijd goed in de VS, Aniek van Alphen, youngsters Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Fem van Empel en Sanne Cant die het in de eerste koershelft in Gieten goed deed. En aan die lange rij voegen we graag nog Blanka Kata Vas, die in Waterloo aan haar seizoen begint en Clara Honsinger toe als podiumkandidaten.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Denise Betsema, Annemarie Worst

* Yara Kastelijn, Clara Honsinger, Marianne Vos

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd worden gecoverd door Telenet Play Sports en Proximus in België (allebei op open net vanaf 19u). De wedstrijden zijn ook live te volgen op Eurosport. Sporza zorgt later voor een uitgebreide samenvatting.

Hieronder vindt u de weersverwachting in Waterloo volgens Weather.com. Het wordt een bewolkte dag met kans op neerslag, weliswaar met aangename temperaturen.