Geen Evie Richards in WB veldrijden Waterloo: “Lichaam en geest zegden ‘neen'”

MTB-wereldkampioene Evie Richards past voor de openingsmanche van de Wereldbeker veldrijden, vandaag in het Amerikaanse Waterloo. “Ik werd ziek na het laatste WK en kon zowel mentaal als fysiek niet herstellen”, zegt de 24-jarige Britse in een Instagram-post.



Richards zou samen met Jolanda Neff, ploegmate bij Trek-Segafredo, van start gaan in de eerste manche van de Wereldbeker Veldrijden, vanavond in het Amerikaanse Waterloo. Maar in laatste instantie geeft de Britse forfait.

“Ik heb helaas de start van mijn veldritseizoen niet gehaald”, aldus Richards op haar Instagrampagina. “Ik werd ziek na het laatste WK en kon zowel mentaal als fysiek niet herstellen. Soms is het moeilijk om te weten wanneer ik moet stoppen, maar deze keer had ik gen keuze: mijn lichaam en geest vertelden me dat ik de limiet had bereikt.”

De veldrit in Waterloo gaat door op de site van fietsenfabrikant Trek. “Jammer voor mijn Trek-familie”, verontschuldigt ze zich. “Maar ik weet da Jolanda (Neff, red) het beste van zichzelf zal geven. Voor mezelf is het tijd om de batterijen opnieuw op te laden in functie van een nieuw seizoen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Evie Richards (@eviealicerichards)