Wereldtop vrouwenveldrijden aan de start van Amerikaanse WB-manches

Lucinda Brand, Denise Betsema, Annemarie Worst, Sanne Cant. Maar ook Evie Richards, Jolanda Neff, Clara Honsinger, Blanka Kata Vas en Marianne Vos. Zowat de volledige wereldtop van het vrouwenveldrijden zakt af naar Waterloo, Fayetteville en Iowa. Een deelnemersveld om van te smullen.

De overgang van het weg- naar het veldritseizoen verloopt traditioneel met horten en stoten. Vooral bij de mannen blijft de neutrale crossfan nog even op zijn honger zitten. Concreet: wachtend op de komst van Van der Poel, Van Aert en Pidcock. Dan is de start van het vrouwenseizoen meteen een stuk aantrekkelijker.

Kijk naar de deelnemerslijst van de openingsmanche van de Wereldbeker in het Amerikaanse Waterloo (nu zondag) en stel vast dat zowat de complete wereldtop er aan de start staat. Eerder gaven we al mee dat wereldkampioene Lucinda Brand vol op de cross mikt deze winter, maar verder staan op de lijst ook de namen van Marianne Vos, Evie Richards, Jolanda Neff, Kata Blanka Vas of Clara Honsinger.

Prijzengeld

Een en ander heeft wellicht ook te maken met de prijzenpot. Door het gelijktrekken van het prijzengeld tussen mannen en vrouwen, in combinatie met de aantrekkelijke verloningen in zowel het dag- als eindklassement in de Wereldbeker, is dat voor de vrouwen (die in normale crossen minder startgeld opstrijken dan de mannen) niet te versmaden.

Zo wordt in één week tijd (Waterloo, Fayetteville, Iowa) maar liefst 118.500 euro prijzengeld uitgekeerd (zie onder), los van het eindklassement. Wie drie keer op het podium eindigt, strijkt volgende week toch een leuk potje van om en bij de 10.000 euro op. Ook het eindklassement – met 30.000 euro voor de winnaar/winnares – is allesbehalve onaantrekkelijk.

Ter vergelijking; in een gewone veldrit (zoals bijvoorbeeld vorige zondag in Gieten) bedraagt het totale prijzengeld voor mannen/vrouwen slechts 5.000 euro, waarvan 1.400 euro voor de winnaar. Keerzijde van de medaille. De trip naar de States kost een renner ook om en bij de 4.500 euro. Voor de tweede en derde rij of bij pech is de trip dan weer iets minder lucratief.