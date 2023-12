Youri IJnsen • vrijdag 8 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Val di Sole 2023 – Sommige toppers laten fans in de kou staan

Komend weekend staat er een veldrit op het programma die gelijkenissen toont met Strade Bianche op de weg. Het kenmerkende sneeuw kan van de Wereldbeker in Val di Sole de komende jaren een klassieker tijdens de veldritwinter maken. Helaas wel: vrijwel alle toppers kiezen in dit weekend voor een trainingskamp in warmere oorden. WielerFlits blikt desalniettemin vooruit!

Historie

Laatste winnaars Wereldbeker Val di Sole

Mannen

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Wout van Aert

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2021: Fem van Empel

Vorig jaar



Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag Wereldbeker Val di Sole – elite mannen

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 57m59s

2. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 39s

3. Kevin Kuhn (Tormans Cyclo Cross) op 42s

4. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 44s

5. Timon Ruegg (Cross Team Legendre) op 1m20s



Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag Wereldbeker Val di Sole – elite vrouwen

1. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) in 50m14s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 44s

3. Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 1m26s

4. Silvia Persico (UAE Team ADQ) op 1m34s

5. Maghalie Rochette (Specialized/Feedback Sports) z.t.

Parcours

In vergelijking met het parcours van vorig jaar zien we enkele wijzigingen. Zo is de start- en finishstraat iets minder lang, liggen de lussen her en der iets anders en ligt daardoor de dubbele materiaalpost ook niet helemaal meer op dezelfde plek. Kenmerkend zijn de twee passages over de met ijswater gevulde rivier Torrente Vermigliana. Dat deel van het parcours bestaat uit een aantal lange stroken. Normaal met weinig techniciteit, maar de ondergrond verandert dat helemaal.

De sneeuw is namelijk onvoorspelbaar. Is het aangereden en heeft het de nacht ervoor niet gesneeuwd, dan ontstaat er een harde, enigszins goed berijdbare ondergrond. Ligt er een verse witte deken, dan is het de kunst om niet weg te glijden. Of, zoals Iceman Tom Meeusen het vorig jaar al eens zei: “Les één: sneeuw is als zand. Bij los sneeuw rijd je best met een zo’n breed mogelijk tube. Renners met power zijn dan in het voordeel. Ligt het hard, dan kun je ook met hardere tubes rijden.”

In dat laatste geval is het dit jaar vooral goed opletten rondom het middenterrein. Daar is het parcours iets compacter ten opzichte van vorig jaar. “Maar let wel: de verschillen zijn echt heel, heel klein”, vertelt perschef David Evangelista. “Het komt neer op het toevoegen van één extra sneeuwheuvel, maar dat zal het natuur van de cross niet veranderen.” Of zoals parcoursbouwer Sergio Battistini zegt: “Om dit parcours te bedwingen, heb je goede benen, adem en veel kracht nodig.”

Programma en info

Programma zondag 10 december 2023

13.10 uur: Elite vrouwen en beloften

14.40 uur: Elite mannen en beloften

Locatie

Centro Fondo, Via della Prada, 38029, Vermiglio, Italië

Publieksinformatie

Tickets kosten 15,50 euro en zijn uitsluitend online te bestellen via de website van de organisatie. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen, maar dienen wel een ticket te boeken om toegang te krijgen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijst vrouwen

Deelnemerslijst mannen

Website Wereldbeker

Facebook Wereldbeker

X Wereldbeker

Instagram Wereldbeker

Favorieten mannen

De toppers bij de mannen zijn allemaal afwezig in Val di Sole. We zien in de Italiaanse sneeuw dus geen Wout van Aert, Tom Pidcock of Mathieu van der Poel. De Belg start een dag eerder zijn crosscampagne in Essen en opteert niet direct voor een dubbelweekend.

De Brit en de Nederlandse wereldkampioen beginnen pas in respectievelijk Herentals (16 december) en Mol (22 december) aan hun crosswinter. Maar ook een heel aantal andere renners is er niet bij in Val di Sole. Zowel België als Nederland gaat met een kleine selectie naar Italië.

Wel van de partij: Laurens Sweeck. Als sneeuw te vergelijken is met klieven door het zand, dan heeft de crosser van Crelan-Corendon absoluut een streep voor. Sweeck is zonder twijfel de beste zandcrosser onder de deelnemers van deze editie. Dat kan een enorm voordeel opleveren, maar de 29-jarige Belg komt er dit seizoen nog niet echt doorheen. Hij wacht nog altijd op zijn eerste zege en zal dus extra gemotiveerd zijn. Vorig jaar werd hij bij zijn enige deelname vierde.

Nog iemand die wispelturig in de rondte rijdt tot op heden, is Michael Vanthourenhout. Hij viert op de dag van de Wereldbeker in Val di Sole zijn dertigste verjaardag. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal kwakkelt dit seizoen: hij had last van maagproblemen en in winnende positie in Kortrijk kwam hij hard ten val. Wel werd hij Europees kampioen en zijn trackrecord in Val di Sole zal hem vertrouwen geven: in 2021 was alleen Van Aert beter, vorig jaar won hij.

Waar er rond de twee eerdergenoemde crossers vraagtekens hangen, is dat bij Eli Iserbyt allerminst het geval. De 26-jarige ploeggenoot van Vanthourenhout maakt het hele seizoen al een sterke indruk en gaat zowel in de Wereldbeker als de Superprestige aan de leiding. Iserbyt won al vijf keer dit seizoen, maar kwam in Val di Sole twee keer iets minder goed voor de dag. Vorig jaar viel hij uit, het jaar ervoor was het vlieggewicht – geen luxe op sneeuw – vierde.

De grootste concurrentie voor België komt natuurlijk uit Nederland. Bij gebrek aan Lars van der Haar en Pim Ronhaar (die niet afreizen naar Val di Sole) is Joris Nieuwenhuis de man om naar uit te kijken. Sinds hij in de Jaarmarktcross in Niel de evenknie was van Iserbyt, maakt de crosser van Baloise Trek Lions ferm indruk. Zo won hij een week later de Aardbeiencross in Merksplas, werd hij daags nadien derde in de Wereldbeker in Troyes en won hij ook de Superprestige van Boom. Zijn nadeel: hij croste de laatste jaren niet op sneeuw.

Dat geldt ook voor Ryan Kamp. Hij was er vorig jaar immers ook niet bij in Val di Sole. De 22-jarige Nederlander van Pauwels Sauzen-Bingoal is bezig aan een sterk seizoen en vindt zijn plek in de grootste crossen meestal tussen de nummers vijf en negen in de uitslag. Dat behoort nu ook tot de mogelijkheden. Maar het is bij Kamp eigenlijk wachten op een cross dat alles een keer volledig op zijn plek valt. Dan kan hij zomaar het voorbeeld van Nieuwenhuis en Pim Ronhaar volgen.

Dan krijgt hij wel eerst af te rekenen met Niels Vandeputte. De 23-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck is vaak met Kamp in een strijd verwikkeld, maar trekt wel net iets vaker aan het langste eind. Hij was dit jaar bijvoorbeeld derde in Merksplas en vierde in Maasmechelen. Ook won hij de C2-cross in het Nederlandse Heerderstrand. Maar vooral: vorig jaar mocht hij in Val di Sole mee het podium op, Vandeputte is namelijk een van de renners die heel graag crost in de sneeuw. Hij werd tweede en daar zal hij moed uit putten.

Cameron Mason is iemand die zondag zou kunnen verrassen. Na de cross in Boom vertelde hij aan WielerFlits dat hij bijzonder veel zin heeft in de cross in Val di Sole. “Dat zou een mooie wedstrijd kunnen worden voor mij. Het is iets technisch, wat me ligt. Het gaat iets totaal anders zijn dan we gewend zijn. Ik kijk er echt naar uit.” Mason combineert de cross in Val di Sole met een trainingsstage, maar maakt dus met plezier de reis naar Italië.

De nummer drie van vorig jaar is ook van de partij. Als Zwitser heeft Kevin Kuhn misschien net iets meer ervaring op sneeuw en dat betaalde zich vorig jaar uit. Toen kende hij richting Val di Sole eenzelfde aanloop en dus geldt hij nu ook vooral als outsider. In datzelfde rijtje past Toon Vandebosch, maar dan moet wel alles mee zitten. In twee eerder deelnames in Val di Sole eindigde hij nooit binnen de drie en een halve minuut van de winnaar.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Laurens Sweeck

** Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt

* Joris Nieuwenhuis, Niels Vandeputte, Cameron Mason

Favorieten vrouwen

Ook bij de vrouwen ontbreken een aantal toppers in Val di Sole. Zo zijn wereldkampioene Fem van Empel en Shirin van Anrooij met hun wegploegen – respectievelijk Jumbo-Visma en Lidl-Trek – op trainingskamp in Spanje. Dat geldt ook voor Lucinda Brand, terwijl rensters als Denise Betsema, Annemarie Worst en Inge van der Heijden er eveneens niet zijn. Sterker nog: er zijn slechts drie Nederlandse vrouwen die de reis naar Italië maken.

Daarbij is in ieder geval Nederlands kampioene Puck Pieterse. De 21-jarige veldrijdster van Fenix-Deceuninck heeft een goede relatie met Val di Sole. Zo werd Pieterse hier vorig jaar sneeuwkoningin en afgelopen zomer won ze ook de wereldbekermanche in het mountainbiken op deze plek. Na een aantal podiumplekken krijgt ze in de Vermiglio-vallei de kans om haar eerste overwinning van deze winter op haar palmares te schrijven.

Dan moet ze wel zien af te rekenen met die andere klepper die hier aan het vertrek staat: Ceylin del Carmen Alvarado. De Nederlandse (25) van Alpecin-Deceuninck is geboren in de Dominicaanse Republiek en zal daarom liever warmte prefereren boven de kou in de bergen. Maar dat het haar niet deert, toonde ze vorig jaar met een tweede plek. Dit seizoen is ze echt on fire, met al vijf zeges en podiumplekken in haar overige zes crossen. Vorig weekend was ze echter wel ziek.

Hoewel Nederland dus maar met drie dames naar Italië gaat, is een volledig Nederlands podium niet ondenkbaar. Dat was vorig jaar namelijk ook het geval, toen Manon Bakker derde werd. Op de gladde ondergrond voelde ze zichzelf soms net een amateur, vertelde ze lachend na afloop. Maar die derde plek heeft haar wel het vertrouwen gegeven dat dit nu opnieuw kan. Voor de renster van Crelan-Corendon zou dat een mooie opsteker zijn.

Dat was toen net voor Machalie Rochette. De 30-jarige Canadees staat tot op heden verrassend tweede in de zegestand, achter wereldkampioene Van Empel. Kanttekening is weliswaar dat ze alle acht zeges in de Verenigde Staten boekte. Bij haar entree in Europa realiseerde ze alleen in Dublin (zevende) een plek bij de eerste tien. Vorig jaar was Rochette vijfde in Val di Sole en daar zal ze opnieuw op jagen.

Thuisrijdster Sara Casasola zal de Italiaanse fans in extase willen brengen, maar dan moet wel echt alles meezitten. De 24-jarige crosser van FAS Airport Services-Guerciotti won al twee veldritten in Italië en drie in Zwitserland. Die lijn zet ze door in de Wereldbekers, want in Maasmechelen, Troyes en Dublin eindigde ze respectievelijk als zevende, vierde en negende. Als klap op de vuurpijl veroverde ze brons op het EK. Fransesca Baroni is de andere Italiaanse die zondag wel eens goed zou kunnen presteren. Zij liet dit seizoen al een aantal mooie dingen zien.

Tot slot nog een Tsjechische. Kristyna Zemanová geldt ook als een groot talent, maar wel net onder bijvoorbeeld Zoë Backstedt en Marie Schreiber, die hier niet aanwezig zijn. Ze is nationaal kampioene, rijdt voor Brilon Racing en is net anderhalve maand 20 jaar. Zemanová drukte ook al haar neus aan het venster in de Wereldbeker en eindigde bij de eerste tien in Maasmechelen (tiende), Dendermonde (zesde) en Dublin (achtste). In Val di Sole werd ze vorig jaar tiende. Tot slot zijn we ook nieuwsgierig naar de prestatie van good old Eva Lechner.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Ceylin del Carmen Alvarado, Manon Bakker

* Sara Casasola, Maghalie Rochette, Fransesca Baroni

Weer en TV

Helse omstandigheden moeten de renners niet verwachten in Val di Sole. Er zal zondag normaal gezien geen extra sneeuw vallen, maar koud zal het wel zijn. Weeronline verwacht namelijk dat het in de namiddag maar 2 graden Celsius zal zijn. Er zal verder nagenoeg geen wind staan.

Nederlandse kijkers kunnen de mannen- én vrouwencross zondag via televisie volgen op de NOS en Eurosport vanaf 13.00 uur, of online via de app van Eurosport. Vanaf datzelfde tijdstip kunnen Belgische kijkers terecht bij de open kanalen van Telenet Play Sports en Proximus Pickx. Let op, de crossen bij de vrouwen en mannen starten 30 minuten eerder dan normaal. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.