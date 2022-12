Puck Pieterse is beste sneeuwvrouw in Val di Sole, opgave Van Empel na zware val

Puck Pieterse heeft op imponerende wijze de Wereldbeker van Val di Sole op haar naam geschreven. De jonge Nederlandse van Alpecin-Deceuninck was superieur op het verraderlijke sneeuwparcours en soleerde op knappe wijze naar de overwinning. De race werd overschaduwd door een zware valpartij van Fem van Empel, die op een brandcard moest worden afgevoerd.

Vandaag ging de Wereldbeker veldrijden verder met de tiende manche. De locatie is het Italiaanse Val di Sole, waar in de sneeuw en op 1.300 meter boven zeeniveau werd gestreden om de overwinning. Bij de vrouwen was het, net als de voorbije weken, weer uitkijken naar een duel tussen Fem van Empel en Puck Pieterse. Wereldbekerleidster Van Empel was vooraf misschien wel de topfavoriete voor de overwinning, maar kwam in de opwarming ten val. Het was kortom wat gissen naar haar fysieke staat van paraatheid.

Persico vertrekt als een speer, Van Empel valt letterlijk weg

De Italiaanse ogen waren vooral gericht op Silvia Persico. De Italiaans kampioene reed vandaag haar eerste Wereldbeker van het seizoen, maar had duidelijk geen last van plankenkoorts. Persico kende een kanonstart en dook zo als eerste de sneeuw van Val di Sole in. De thuisfavoriete kon echter niet lang genieten van de koppositie, aangezien ze na een eerste schuiver werd voorbijgereden door Ceylin del Carmen Alvarado. Die laatste zag haar moment gekomen om de forcing te voeren. En Van Empel? Die was na een slechte start op achtervolgen aangewezen.

Een sterke Alvarado kreeg aan het einde van de eerste ronde het gezelschap van Puck Pieterse en Persico, waardoor we met drie koploopsters begonnen aan de tweede ronde. De verschillen waren na een rondje glibberen en glijden al behoorlijk opgelopen. Bakker volgde – als de voorlopige nummer vier – al op een tiental seconden. Vas en Van Empel keken al tegen een achterstand aan van meer dan een halve minuut. Die laatste was echter wel bezig met een inhaalrace, al kwam daar in de tweede ronde abrupt een einde aan. Van Empel kwam namelijk hard ten val op het spekgladde sneeuwparcours en moest – op een brandcard – worden afgevoerd.

Foutloze Pieterse soleert naar derde Wereldbekerzege

Intussen leek Pieterse op weg naar een dominante zege. De jonge renster van Alpecin-Deceuninck reed, in tegenstelling tot de meeste concurrentes, nagenoeg foutloos rond en profiteerde daarnaast optimaal van wat gestuntel van haar ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado. De voorsprong liep zo alsmaar verder op. Met nog drie ronden te gaan, was het verschil al meer dan twintig seconden. Pieterse bleek ribbedebie en soleerde op knappe wijze naar haar vijfde veldritzege van het seizoen.

De strijd om de eerste plaats was, pech uitgezonderd, wel gestreden. Het gevecht om plek twee tussen Alvarado en Persico was een stuk interessanter. In de eerste rondes was het nog een strijd op het scherpst van de snede, maar in het tweede deel van de cross konden we Persico toch steeds vaker betrappen op technische foutjes. Alvarado zag het graag gebeuren en reed zo steeds verder weg van Persico, die zich nu vooral moest bekommeren om haar derde plaats. Pieterse had hier geen boodschap aan en kon na een knappe solo het zegegebaar maken.

Alvarado kon de laatste ronde ook op spaarstand afwerken, in de wetenschap dat de tweede plaats haar niet meer kon ontgaan. Persico moest daarentegen nog alle zeilen bijzetten om de opkomende Manon Bakker achter zich te houden. Waar de Nederlandse nauwelijks te betrappen was op een schuiver, stapelde een vermoeide Persico de fouten opeen. Bakker rook bloed, reed nog naar het achterwiel van Persico en wist – na een zoveelste mispeer van Persico – alsnog de derde plek op te eisen. Een ontgoochelde Persico moest zo genoegen nemen met een vierde plaats.

Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag Wereldbeker Val di Sole – elitevrouwen

1. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) in 50m14s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 44s

3. Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 1m26s

4. Silvia Persico (UAE Team ADQ) op 1m34s

5. Maghalie Rochette (Specialized/Feedback Sports) z.t.

6. Marie Schreiber (Tormans CX Team) op 3m33s

7. Hélène Clauzel (AS Bike Racing) op 4m07s

8. Sara Casasola (Selle Italia Guerciotti) op 4m10s

9. Sidney McGill (Canada) op 4m16s

10. Kristyna Zemanová (Brilon Racing Team) op 4m17s