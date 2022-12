Iceman Tom Meeusen geeft tips voor sneeuwcross Val di Sole: “Sneeuw is als zand”

Tom Meeusen nam na vorig weekend afscheid van het professioneel veldrijden. Gedurende zijn carrière kreeg de ex-crosser de bijnaam Iceman Meeusen. Die bijnaam heeft hij te danken aan zijn fantastische techniek, zeker die op de sneeuw.

Meeusen is dan ook dé ideale man om zijn oud-collega’s een aantal tips mee te geven voor de veldrit in Val di Sole, waar er alleen maar sneeuw ligt. In een gesprek met Het Nieuwsblad lijst hij een aantal dingen op. “Les één: sneeuw is als zand. Zoals het zand van de Kempen niet te vergelijken is met dat van Koksijde, zo is ook elke sneeuwcross anders. Zeker op een onuitgegeven parcours als Val di Sole calculeer je dat beter in.”

“Bereid je dus beter voor op het onverwachte. Wie zich het snelst kan aanpassen, zal een dikke streep voor hebben.” Aanpassen zal nodig zijn, want Meeusen geeft ook aan dat elke sneeuw ander is. “Bij losse sneeuw krijg je meer een zandgevoel waar je je tube zo breed mogelijk maakt zodat je meer ‘over’ dan door de sneeuw rijdt. Krijgen we harde sneeuwondergrond, ga je net met harde tubes moeten rijden of je gaat na de bocht niet hard kunnen optrekken. Bolt het niet goed, hebben renners die het vooral van de power moeten hebben, absoluut een streep voor.”

Dikke handschoenen en niet van mening veranderen

De derde tip van de ervaringsdeskundige gaat over kledij. “Ik had altijd een paar extra onderhemdjes mee. Die deed ik onder mijn standaardpak aan. Tenzij je kiest voor een speciaal winterpak, met extra voering. Verder uiteraard beenstukken en liefst ook een paar net wat dikkere handschoenen.” Dat laatste is een delicate, maar noodzakelijke keuze volgens Meeusen.

Nooit van mening veranderen. Dat is de laatste tip die Meeusen nog meegeeft. “Vergelijk het met een afdaling op een nat wegdek op de weg. Je mag vooral geen bruuske beweging maken. Ga je de bocht in aan een bepaalde snelheid, met een bepaalde lijn in je hoofd, verander dan niet in laatste instantie van mening, maar blijf bij je gedacht.”