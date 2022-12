Vanthourenhout soleert naar zege in Val di Sole, Van der Poel komt niet in het stuk voor

Michael Vanthourenhout heeft de Wereldbeker Val di Sole gewonnen. De Europees kampioen begon nog voor half koers aan een solo en zou vervolgens soeverein naar de zege rijden. Niels Vandeputte werd tweede. Mathieu van der Poel speelde niet mee om de podiumplaatsen.

Mathieu van der Poel won na zijn rentree direct de wereldbekermanches in Hulst en Antwerpen, maar gaf vanwege een trainingskamp verstek voor de Wereldbeker Dublin. In Val di Sole was hij er weer bij. De concurrentie moest in de onvervalste sneeuwcross komen van mannen als Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, want Lars van der Haar, Tom Pidcock en Wout van Aert stonden niet aan de start.

Van der Poel op achterstand

Na die start had Kevin Kuhn, zoals wel vaker, de kop. Vanthourenhout, Sweeck en Iserbyt zaten allen bij de eersten, Van der Poel volgde op een klein gaatje. Later zou dat gat groter worden. Na één ronde hadden Niels Vandeputte, Iserbyt, Vanthourenhout, Kuhn en Sweeck zestien seconden voorsprong op de Nederlander.

In de derde ronde kwam er ook vooraan wat afscheiding. Vandeputte en Vanthourenhout reden weg bij de andere drie, waar Timon Rüegg zich intussen bij aansloot. Terwijl Van der Poel de nodige fouten maakte op het gladde parcours en alsmaar meer tijd verloor, versnelde Vanthourenhout in de vierde van acht rondes bij het kopduo.

Solo Vanthourenhout

Het zou de beslissende demarrage blijken. Langzaam maar zeker reed Vanthourenhout verder weg bij Vandeputte. Laatstgenoemde leek op een gegeven moment ingehaald te zullen worden door Kevin Kuhn en Laurens Sweeck, de eerste achtervolgers, maar hield uiteindelijk nog wel stand. Hij zou tweede worden, achter de ongenaakbare Vanthourenhout.

Val Iserbyt

Voor Pauwels Sauzen-Bingoal was het niettemin een dubbele dag. Nadat eerder Fem van Empel al hard onderuit was gegaan in de vrouwencross, was er bij de mannen aan akelige schuiver voor Eli Iserbyt. Hij moest er in de vijfde ronde dus de brui aan geven. In de strijd om plek drie ging het dus tussen Sweeck, Kuhn en Ruegg, waarbij laatstgenoemde als eerste afhaakte. Kuhn hield het vervolgens net voor Sweeck.

Mathieu van der Poel kwam veel later binnen dan deze mannen. Hij verloor in het tweede deel van de cross nog meer tijd, zou uiteindelijk achtste worden en keek tegen een achterstand van drie minuten en veertien seconden aan.

Wereldbeker Val di Sole

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 57m59s

2. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 39s

3. Kevin Kuhn (Tormans Cyclo Cross) op 42s

4. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 44s

5. Timon Ruegg (Cross Team Legendre) op 1m20s

6. Vincent Baestaens op 2m37s

7. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 2m51s

8. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 3m14

9. Thijs Aerts (Baloise Trek Lions) op 3m19

10. Corné van Kessel (Tormans Cyclo Cross) z.t.