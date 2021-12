Voorbeschouwing: Wereldbeker Rucphen 2021

De tiende manche van de Wereldbeker wordt voor een keertje niet op zondag, maar op zaterdag gereden. Het Nederlandse Rucphen, een absolute nieuwkomer in het regelmatigheidscriterium, is de ‘place to be’. Tenminste, voor de rensters en renners, want publiek is niet toegelaten. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Rucphen is nog een relatief jonge veldrit, voor het eerst georganiseerd in januari 2012. “Het idee werd opgeworpen door Giel van Ginniken en zijn schoonzoon Rini van Peer”, vertelt Piet van den Bergh, vader van voormalig veldrijder Camiel. “Ze kwamen onder meer ook bij mij terecht. Eigenlijk allemaal wieler- en veldritfans. Toen we ook nog de steun kregen van burgemeester Rinus Everaers, toen voorzitter van het District Brabant, was de trein vertrokken.”

Toch ging het de Stichting Wielerpromotion Rucphen niet altijd voor de wind. Zo bleef het steeds weer zoeken naar een ideale datum in januari. Daarnaast beschikten ze in Rucphen niet over dat monsterbudget om alle toppers te contracteren. Tot voor kort viel Rucphen meestal op dezelfde dag als de Kasteelcross in Zonnebeke en verspreidde het kransje toppers zich tussen beide organisaties.

“Een aantal keer organiseerden we een dag voor de Wereldbeker in Hoogerheide”, weet Van den Bergh. “Op die manier hadden we in de jeugdcategorieën een aantal buitenlandse jongeren aan de start die hier toch al waren voor de Wereldbeker op zondag.” Eén van de hoogtepunten in hun bestaan was de organisatie van het NK in 2020.

Alarmbel

Maar dat NK had ook zomaar de laatste cross in de geschiedenis van Rucphen kunnen zijn. Vorig seizoen werd de wedstrijd afgelast door corona en in april dit jaar trok voorzitter Kees Kools plots hard aan de alarmbel. Het niet vinden van een ideale datum op de kalender, zorgde voor steeds meer frustratie.

“Normaal beginnen we nu met de voorbereiding voor onze cyclocross, maar niet dit jaar. Nu is het crisisberaad”, vertelde Kools in een statement. “Twee partijen (doelende op Flanders Classics en Golazo, red.) domineren de kalender. Voor losse Nederlandse crossen is geen ruimte meer. Misschien moeten we er gewoon maar mee ophouden.”

Onze verbazing was dan ook groot toen amper drie maanden later het bericht kwam dat Rucphen werd toegevoegd aan de Wereldbeker. “Via via waren we in contact gekomen met Flanders Classics”, duidt Van den Bergh. “Van het een kwam het ander en blijkbaar vonden ze bij Flanders Classcis dat Rucphen zijn plek had in de Wereldbeker. Daar is de Stichting graag op ingegaan.”

Plekje van Hoogerheide

Al betekent dat geen garantie voor de toekomst. “Er zijn in elk geval geen vaste toezeggingen”, is Van den Bergh realistisch. “Dat hangt van een aantal factoren af. Zo is er de vraag hoeveel Nederlandse manches de Wereldbeker dan nog kan hebben. Stiekem hopen we er wel op. In 2023 vindt het WK opnieuw in Hoogerheide plaats. Wie weet kunnen wij volgende winter dat plekje in de Wereldbeker even ‘lenen’.”

Dat er zaterdag geen publiek is toegelaten in de Rucphense Binnentuin is een tegenvaller, maar volgens Van den Bergh was er geen sprake van om de handdoek te gooien. “Het is financieel lastig, het is echt moeilijk om alles rond te krijgen, maar nu afhaken, zou voorgoed het einde betekenen. Met de steun van de gemeente en de provincie en nog een aantal andere partners, doen we ons best…”

Laatste tien winnaars

Mannen

2020-2021: afgelast door corona

2019-2020: Mathieu van der Poel (NK)

2018-2019: Lars van der Haar

2017-2018: David van der Poel

2016-2017: Lars van der Haar

2015-2016: Tom Meeusen

2014-2015: Lars van der Haar

2013-2014: Philipp Walsleben

2012-2013: Lars van der Haar

2011-2012: Bart Aernouts

Vrouwen

2020-2021: afgelast door corona

2019-2020: Ceylin del Carmen Alvarado (NK)

2018-2019: Inge van der Heijden

2017-2018: Loes Sels

2016-2017: Laura Verdonschot

2015-2016: Helen Wyman

2014-2015: Nikki Brammeier

2013-2014: Marianne Vos

2012-2013: Marianne Vos

2011-2012: Marianne Vos

Laatste editie

Zesde nationale titel op rij voor Mathieu van der Poel

Vorig seizoen werd de cross in Rucphen afgelast door corona. Een jaar eerder was het dorp decor voor de nationale kampioenschappen en dat leverde bij de mannen alvast geen verrassingen op. Topfavoriet Mathieu van der Poel pakte er zijn zesde titel op rij, voor Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis.

Van der Poel reed al na een rondje afgescheiden aan de leiding. Van der Haar hield hem nog even in het vizier, maar lang zou dat niet duren. De wereldkampioen nam steeds meer afstand en snelde onbedreigd naar een nieuwe titel. Zelfs een schuiver bracht hem niet uit evenwicht.

Van der Poel kwam met een straatlengte voorsprong als eerste over de finish. Met zijn zesde titel is hij nog drie stuks verwijderd van het record van Hennie Stamsnijder, die het NK negen keer wist te winnen. Lars van der Haar veroverde net als de voorbije twee edities dus het zilver. Joris Nieuwenhuis werd op een minuut derde.

Uitslag mannen:

1. Mathieu van der Poel

2. Lars van der Haar op 36″

3. Joris Nieuwenhuis op 1’04”

4. Corné van Kessel op 2’36”

5. Stan Godrie op 2’55”

Eerste nationale elite-titel voor Ceylin del Carmen Alvarado

Lucinda Brand, Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado zorgden voor een eerste schifting. Wat later kwamen Yara Kastelijn en Marianne Vos aansluiten. Vos deed dat ondanks een portie pech in de beginfase en ook later in de wedstrijd werd de zesvoudige kampioene niet gespaard.

Alvarado beschikte over een stel superbenen en trok wat later alleen op avontuur. Worst reageerde, maar de Rotterdamse liep steeds verder uit en werd in de finale niet meer bedreigd. Worst reed naar het zilver, uittredend kampioene Lucinda Brand moest vrede nemen met brons.

Uitslag vrouwen:

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Annemarie Worst op 5″

3. Lucinda Brand op 13″

4. Yara Kastelijn op 14″

5. Marianne Vos op 33″

Parcours

Als je als veldritfan Rucphen hoort, denk je ontegensprekelijk aan Camiels Carrousel (centraal op de afbeelding). Ex-renner Camiel van den Bergh – momenteel ploegleider van het vrouwenteam 777 – is verantwoordelijk voor het parcours en introduceerde zeven jaar geleden het rondjes draaien. Zie onderstaand fragmentje als je niet precies weet wat de ‘hindernis’ inhoudt.

Ook in de wereldbekermanche blijft de carrousel in de omloop opgenomen, weliswaar in een iets kortere versie dan normaal. Het is maar één van de hindernissen op het drie kilometer lange parcours, hoofdzakelijk op een weide-ondergrond. Ook twee trappenpartijen, twee bruggen en een zandbak moeten zorgen voor wat extra selectiviteit.

Twan van Gendt verkende een poos geleden al het parcours (zie onder). Ideaal om een eerste indruk te krijgen. De omloop ligt er voorlopig snel bij. Van den Bergh noemt het een ‘speeltuin waarin enkele snelle stukken worden afgewisseld met een aantal bochten-combinaties. Op maat van jongens als Lars van der Haar en Eli Iserbyt.’

Programma & info

Programma zaterdag 18 december 2021

09u30: Nieuwelingen mannen

09u32: Nieuwelingen vrouwen

10u30: Junioren dames

12u00: Junioren jongens

13u30: Elite en beloften vrouwen (Wereldbeker)

14u55: Elite en beloften mannen (Wereldbeker)

Locatie en inkom

Binnentuin, Rucphen, Nederland

In tegenstelling tot in België, is in Nederland momenteel geen publiek toegelaten op sportevents.

Deelnemers vrouwen

Deelnemers mannen

Website Cyclocross Rucphen

Website Wereldbeker

Tussenstand Wereldbeker mannen na 9 wedstrijden

1. Eli Iserbyt – 307 punten

2. Toon Aerts – 206

3. Michael Vanthourenhout – 203

4. Quinten Hermans – 196

5. Lars van der Haar – 175

6. Corné van Kessel – 145

7. Toon Vandebosch – 133

8. Daan Soete – 126

9. Vincent Baestaens – 122

10. Niels Vandeputte – 120

Tussenstand Wereldbeker vrouwen na 9 wedstrijden

1. Lucinda Brand – 252 punten

2. Denise Betsema – 244

3. Puck Pieterse – 199

4. Fem van Empel – 173

5. Shirin van Anrooij – 140

6. Annemarie Worst – 134

7. Marianne Vos – 132

8. Blanka Kata Vas – 125

9. Clara Honsinger – 124

10. Inge van der Heijden – 121

Favorieten

Mannen

Een kleine domper op de feestvreugde is het forfait van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen zou uitgerekend in Rucphen beginnen aan zijn veldritseizoen, maar nadat knieproblemen hem een paar dagen van de fiets hielden, verkiest hij nog een weekje extra opbouw om zo voldoende competitief aan zijn winter te beginnen in Dendermonde, volgende week zondag. Ook Wout van Aert is er niet bij, die blijft een weekend uit competitie omdat hij met de ploegmaats van Jumbo-Visma op stage is in Spanje.

En dan komen we bij Tom Pidcock, Eli Iserbyt en Lars van der Haar terecht als de grote favorieten op dit snelle en bij momenten technische parcours. Tom Pidcock werd zevende in Boom en derde in Val di Sole, waar hij een boeiend duel met Eli Iserbyt net in zijn voordeel beslechtte. De Britse topper is nog steeds op zoek naar een eerste triomf in de Wereldbeker en zal de kans niet laten liggen. Toch vermoeden we dat hij ook met de Citadelcross van Namen (zondag) in het achterhoofd zal rondfietsen in Rucphen.

Vandaar onze lichte voorkeur voor Eli Iserbyt, die de voorbije dagen het kopje leegmaakte in Spanje. Ook Lars van der Haar is terug van stage en moet in Rucphen in staat zijn om mee te doen voor de winst. Niet toevallig topt de Europese kampioen de erelijst in Rucphen met vier zeges in zeven jaar tijd. Het rondje is hem – net als voor Iserbyt – op het lijf geschreven.

Onze laatste sterren gaan naar Michael Vanthourenhout (helemaal hersteld van zijn ziekteperikelen een paar weken geleden), Quinten Hermans (op Boom na nog nergens uit de top vijf deze winter) en Toon Aerts. Al zal Aerts net als Pidcock iets meer zijn zinnen op Namen hebben gezet.

Onze outsiders voor een mooie ereplaats zijn Gianni Vermeersch en Tim Merlier (allebei aan hun tweede wedstrijd toe), Laurens Sweeck, Vincent Baestaens, Niels Vandeputte en Corné van Kessel.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Tom Pidcock, Lars van der Haar

* Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, Toon Aerts

Vrouwen

Na het afgeroomde deelnemersveld in Val di Sole, is in Rucphen zowat iedereen terug. Inclusief Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Yara Kastelijn. Alleen Blanka Kata Vas is er in Rucphen nog niet bij, zij hervat pas een etmaal later in Namen. Voor Marianne Vos geldt het omgekeerde. Zij gaat wel van start in Rucphen, maar past voor Namen.

De lijst met kandidaat-winnaressen is groot. Met wereldkampioene Lucinda Brand op kop. Zij is er een weekje tussenuit geweest en laadde de batterijen op op Mallorca. Ondanks haar afwezigheid in Val di Sole, leidt ze nog steeds in de Wereldbeker, al zag ze haar voorsprong op Denise Betsema krimpen tot acht punten. Als Brand haar niveau van voor haar break snel terugvindt, is ze ontegensprekelijk de topfavoriete.

Annemarie Worst, Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado en Marianne Vos zijn haar voornaamste uitdaagsters. Maar ook de younsters Fem van Empel – die in Val di Sole triomfeerde – , Puck Pieterse, Inge van der Heijden en Shirin van Anrooij kunnen zomaar op het podium eindigen. De kansen van de Amerikaanse Clara Honsinger en de Canadese Maghalie Rochette schatten we hoger in voor Namen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Marianne Vos, Annemarie Worst

* Denise Betsema, Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannencross worden live gecoverd door Sporza en Proximus in België en door Eurosport en NPO (alleen mannen) in Nederland. Op de NPO krijgt u later op de avond nog de highlights te zien.

De weersverwachting volgens Meteovista.be ziet u hieronder. ’s Ochtends wordt wat neerslag voorspeld, maar in de namiddag zou het droog blijven. De temperaturen bereiken net niet de kaap van de tien graden.