Voorbeschouwing: Wereldbeker Hulst 2021

Zondag wordt in Hulst de vierde en voorlaatste manche van de Wereldbeker afgewerkt. In coronatijden voor een keertje niet in de pittoreske binnenstad, maar in de Perkpolder, aan de oevers van de Westerschelde. WielerFlits blikt vooruit op de vijfde editie van de Vestingcross.

Historie

Het ontstaan van de Vestingcross loopt parallel met de opstart van de Brico Cross, een serie wedstrijden onder dezelfde koepel, weliswaar zonder klassement en gecoverd door de Vlaamse commerciële zender VTM. De toenmalige organisatoren waren daarvoor nog op zoek naar een zesde cross.

De Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman, een zakelijk contact van organisator Kurt Vernimmen, zag wel brood in een veldrit. De Vestingwerken in de binnenstad, met de 18de-eeuwse stadsmolen op de achtergrond, vormden het ideale decor. Op 12 februari 2017 stond de Vestingcross als laatste van de zes Brico Crossen op de kalender.

De wedstrijd sloeg aan bij publiek én renners en lokte bij zijn eerste editie meteen 10.000 toeschouwers naar Hulst. De Vestingcross ontpopte zich in geen tijd tot paradepaardje van de Brico Cross, die vorige winter tot Ethias Cross werd omgedoopt. Groot minpunt: omdat de wedstrijd in februari op de kalender stond, kon het de voorbije editie niet meer rekenen op toppers Van der Poel en Van Aert, die dan al in volle voorbereiding op hun wegcampagne waren.

Dus moesten de ambitieuze organisatoren op zoek naar een oplossing en die werd gevonden in het toetreden tot de Wereldbeker. Zowel de provincie Zeeland als de gemeente Hulst wilden wel mee in dat verhaal, waardoor dit jaar dus een grote stap vooruit werd gezet. Aangezien de Wereldbeker elk jaar zijn ontknoping kent vóór het WK, waren ze in Hulst meteen ook verzekerd van een aantrekkelijke datum. En dat werd zondag 3 januari 2021.

Perkpolder

Al gooide Covid-19 nog bijna roet in het eten. “Dat het centrum dit jaar geen optie was, hadden we snel door”, vertelt Bram De Brauwer van het organiserend comité. “In coronatijden moet je niet voor dergelijke overlast gaan zorgen in een stadscentrum. Dus verhuizen we voor deze wereldbekermanche naar de perfect afsluitbare Perkpolder. Ook dat was een paar keer kantje boord, maar uiteindelijk slaagden we erin een sluitend plan voor te leggen aan NOC/NSF en alle veiligheidsinstanties.”

De Brauwer benadrukt dat de Perkpolder, ook al zijn de parcoursbouwers er in geslaagd een uitdagende omloop uit te tekenen, maar eenmalig het decor voor de Vestingcross wordt. “Als alles goed gaat, keren we volgende winter terug naar de Vestingwerken. Daar bestaat geen twijfel over.”

Laatste winnaars (Hulst)

Heren

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

Dames

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Denise Betsema (*)

2018: Laura Verdonschot

2017: Sanne Cant

(*) Betsema werd in 2019 de zege ontnomen nadat ze eerder positief testte. Later werd haar naam gezuiverd: de positieve test was te wijten aan een vervuild voedingssupplement.

Vorig jaar

Eli Iserbyt na lange solo

Geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert aan de start van de Ethias Cross in Hulst, maar met Tom Pidcock, Eli Iserbyt, Toon Aerts en Laurens Sweeck was toch behoorlijk wat kwaliteit naar de Vestingcross afgezakt. Net als… storm Dennis, die de organisatoren een nerveuze dag bezorgde. De wedstrijd kon gelukkig doorgaan.

Eli Iserbyt zorgde voor een onemanshow. De jonge Belg trok er na amper een kwartier wedstrijd in zijn eentje op uit en sprokkelde in een mum van tijd twintig seconden voorsprong bij elkaar. Tom Pidcock, die minder goed uit de startblokken was geschoten, ging nog in de achtervolging, maar de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal was toen al buiten schot.

Pidcock werd op ruime afstand wel tweede, terwijl Toon Aerts zijn ploegmakker Lars van der Haar van de derde plaats wist te houden. Laurens Sweeck maakte de top vijf vol.

Heren Elite

1. Eli Iserbyt

2. Tom Pidcock

3. Toon Aerts

4. Lars van der Haar

5. Laurens Sweeck

6. Jens Adams

7. Daan Soete

8. Tom Meeusen

9. Corné van Kessel

10. David van der Poel

Alvarado voor Worst en Betsema

De dameswedstrijd startte met een kwartier vertraging. Storm Dennis had zich even voor de oorspronkelijke start laten gelden, waardoor een boom was omgewaaid en op het parcours terechtkwam. Om twee uur dook Eva Lechner als eerste het veld in, gevolgd door Anna Kay en Inge van der Heijden.

Maar nog in de openingsronde kwam Ceylin del Carmen Alvarado opzetten. De wereldkampioene trok fel van leer, maar kreeg snel het gezelschap van Annemarie Worst, al maandenlang haar grootste rivale. Ondertussen was Denise Betsema na een matige start aan een inhaalrace begonnen.

De Texelse snelde iedereen voorbij, maar het duo Alvarado-Worst bleef buiten schot. Betsema werd derde. Vooraan maakten de twee tenoren elkaar het leven meer dan zuur, maar gaven elkaar geen duimbreed toe. Tot Worst op de allerlaatste hindernis een foutje maakte, waardoor een sprint voor winst nipt vermeden werd.

Dames Elite

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Anemarie Worst

3. Denise Betsema

4. Anna Kay

5. Marion Norbert Riberolle

6. Shirin van Anrooij

7. Ellen Van Loy

8. Inge van der Heijden

9. Alicia Franck

10. Manon Bakker

Parcours

De Perkpolder is een ontwikkelingsgebied aan de Westerschelde, in het noordelijke deel van de gemeente Hulst. Er meerde vroeger een veerboot aan, die reizigers van en naar Kruiningen aan ‘de overkant’ bracht. Na de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 hield deze veerdienst op te bestaan. Nu wordt een nieuwe impuls aan het gebied gegeven. De plannen daarvoor houden onder meer de realisatie van een jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen in. Een project van tien jaar, waarvan in 2021 al de eerste woningen worden verwacht.

Vanop het parcours, dat een totale lengte van 2,64 kilometer telt, heb je 180 graden zicht op de voorbijvarende mastodonten. “Er is ontzettend veel ruimte om een uitdagend parcours neer te planten”, vertelt Bram De Brauwer van het organiserend comité. “En daarbij maken we optimaal gebruik van de dijken. Die zijn vijftien, twintig meter hoog en worden een paar keer op en af gereden. Dat niveauverschil zorgt voor het nodige intervalwerk en maak het parcours zeker voldoende selectief.”

Zoals je rechtst op bovenstaande afbeelding ziet, wordt gestart op een – brede, geasfalteerde – strook waar de renners zowel links als rechts omgeven zijn door water. “De rest van het parcours ligt in een kom, afgelijnd door dijken die zich op twee niveaus bevinden. De ene keer wordt steil omhoog gereden, de andere keer in twee trapjes en er zijn ook een aantal off-cambers (schuine kanten, red) voorzien.”

Het geheel zorgt voor een perfecte mix van uithouding (aan de materiaalpost en op de passages als je de dijk naar beneden rijdt, ligt nogal wat modder), op de off-cambers haal je dan weer voordeel als je technisch sterk bent. In het midden van de afbeelding ziet u ook de brug, omdat het parcours gekruist moet worden. Een kant ervan is met een trappenpartij voorzien.

In onderstaande fotogalerij vindt u alvast een 30-tal foto’s die een eerste indruk van de omloop geven. (Foto’s: © Paul d’Eer)

Programma

Programma zondag 29 november

13u40: Dames Elite en U23

15u05: Heren Elite

Locatie:

Perkpolder, Hulst

Opgelet: door de huidige coronamaatregelen is GEEN PUBLIEK toegelaten op het event.

Website organisatie

Website Wereldbeker

Twitteraccount Wereldbeker

Alle deelnemerslijsten

Tussenstand Wereldbeker Heren na Dendermonde

1. Wout van Aert – 95 punten

2. Michael Vanthourenhout – 84 punten

3. Mathieu van der Poel – 70 punten

4. Toon Aerts – 66 punten

5. Quinten Hermans – 59 punten

6. Corné van Kessel – 57 punten

7. Thijs Aerts – 42 punten

8. Lars van der Haar – 41 punten

9. Laurens Sweeck – 40 punten

10. Kevin Kuhn – 40 punten

Tussenstand Wereldbeker Dames na Dendermonde

1. Lucinda Brand – 120 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 77 punten

3. Denise Betsema – 68 punten

4. Blanka Kata Vas – 62 punten

5. Clara Honsinger- 60 punten

6. Sanne Cant – 48 punten

7. Alice Maria Arzuffi – 43 punten

8. Annemarie Worst – 42 punten

9. Puck Pieterse – 38 punten

10. Anna Kay – 36 punten

Favorieten

Heren

Net zoals de voorbije twee manches van de Wereldbeker staan ook in Hulst alle toppers aan start. Inclusief Eli Iserbyt, die ondanks zijn geblesseerde elleboog groen licht heeft gekregen om na Baal ook in Hulst van start te gaan. Mathieu van der Poel en Wout van Aert blijven uiteraard de enige twee mannen met vier sterren achter hun naam. In Baal kregen we alleen maar bevestiging dat ze er nog steeds bovenuit steken.

Van Aert verdedigt zijn leiderspositie in de Wereldbeker, maar Van der Poel is niet ver weg. Op het loodzware parcours in Dendermonde trok de kopman van Jumbo-Visma aan het langste eind, in Baal was de wereldkampioen de betere. Wegens te weinig parcourskennis is het moeilijk inschatten wie in Perkpolder in het voordeel is, maar ons lijkt het verschil verwaarloosbaar, waardoor we de twee tenoren op gelijke voet zetten.

Tom Pidcock, die in Dendermonde een offday kende en in het klassement van de Wereldbeker geen rol van betekenis meer speelt, mag in de strijd voor de derde podiumplaats concurrentie verwachten van het West-Vlaamse duo Michael Vanthourenhout – Eli Iserbyt. Beiden kwamen in de GP Sven Nys sterk voor de dag en lijken, een week voor het BK, de beste Belgen te zijn na Van Aert. Al wordt het voor Iserbyt alweer een uur de pijn verbijten.

De laatste sterren gaan deze keer naar Toon Aerts, Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Gianni Vermeersch en Corné van Kessel. Net als voor Van Aert, Iserbyt en Vanthourenhout is Hulst ook voor de andere Belgen een laatste test met het oog op het BK in Meulebeke. Onder meer van Aerts en Vermeersch mogen we verwachten dat ze een versnelling hoger schakelen. Hulst is het moment om wat extra vertrouwen te tanken.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel, Wout van Aert

*** Tom Pidcock

** Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout

* Toon Aerts, Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Corné van Kessel, Gianni Vermeersch

Dames

Net als bij de mannen zijn er ook bij de vrouwen twee kleppers die de laatste tien dagen sterk aan elkaar gewaagd zijn. Lucinda Brand won in Heusden-Zolder en Dendermonde, Ceylin del Carmen Alvarado was de beste in Herentals en Baal. Alleen Denise Betsema was in drie van de vier wedstrijden in staat om tot diep in de finale de twee Rotterdamse kleppers bij te houden. In de slotfase kwam de Texelse echter net dat tikkeltje te kort om mee te doen voor de overwinning. Benieuwd of het haar in Hulst wel lukt.

En wat vermag Blanka Kata Vas? Het Hongaarse talent won deze week zowel in Bredene als in Gullegem en prijkt ook op een fraaie vierde plaats in de tussenstand van de Wereldbeker, met dank aan goede prestaties in Tabor (4de), Namen (5de) en Dendermonde (7de). In Baal was Vas er niet bij. Net als Vas is ook Clara Honsinger is de voorbije weken met stip gestegen in onze pronostiek, maar de Amerikaanse bleef in Baal wel onder die (aangepaste) verwachtingen.

Samen met Vas stijgt ook met Fem van Empel nog een andere tiener snel in de hiërarchie. De nog altijd maar 18-jarige belofte bevestigt week na week haar talent. Ze is ondertussen opgeklommen tot het niveau van onder meer Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Sanne Cant, die de voorbije weken degelijke resultaten afwisselen met iets minder goede uitslagen.

Alicia Franck bleef weg uit Baal én Gullegem (waar ze nochtans was aangekondigd) en zet alles op Hulst. Als ze een goede prestatie neerzet, kan ze vertrouwen opdoen in functie van het BK. Dat geldt overigens ook voor Cant en Laura Verdonschot. Tot slot is het uitkijken naar de progressie die Marianne Vos en Inge van der Heijden maken. Beide dames zitten in een opwaartse beweging. Voor Vos wordt het overigens haar eerste optreden in Jumbo-Visma outfit.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado

*** Denise Betsema, Blanka Kata Vas

** Yara Kastelijn, Annemarie Worst, Clara Honsinger, Fem van Empel

* Sanne Cant, Marianne Vos, Inge van der Heijden, Alicia Franck

Weer en TV

De World Cup in Hulst voor elite vrouwen en elite mannen is zondag vanaf 13u30 live en integraal te volgen op Sporza, Telenet Play Sports en Proximus Open. In Nederland is de wedstrijd te volgen op Eurosport en NOS (online). Bekijk hier de volledige TV-kalender.

Hieronder vindt u de weersverwachting volgens Meteovista.be.