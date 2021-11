Voorbeschouwing: Wereldbeker Besançon 2021

Het Franse Besançon maakt dit weekend zijn intrede in de Wereldbeker. Organisator is wielerclub AC Bisontine, parcoursbouwer Francis Mourey. Eli Iserbyt en Lucinda Brand verdedigen er hun leidersplaatsen in het klassement. Besançon is al de achtste van zestien manches in de Wereldbeker. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Bésançon is een stad met een rijke geschiedenis en situeert zich in het departement Doubs. Zo’n 730 kilometer van Amsterdam, 550 kilometer van Brussel en – niet onbelangrijk – goed 600 kilometer van Kortrijk, waar op zaterdag de tweede manche van de X2O Trofee werd afgewerkt. Bésançon ligt overigens op een schiereiland gevormd door de rivier Doubs en staat bekend om haar indrukwekkende citadel.

De Wereldbeker wordt georganiseerd door l’Amicale Cycliste Bisontine, een plaatselijke wielerclub die in 1964 werd opgericht en wordt geleid door voorzitter Pascal Orlandi. l’AC Bisontine is overigens een succesvolle opleidingsclub. Thibaut Pinot leerde er als junior de knepen van het vak, vandaag verdedigen onder meer baanrenner Morgan Kneisky en de plaatselijke veldrijdster Caroline Mani de kleuren van de club.

Twee keer Frans kampioenschap

Pascal Orlandi en zijn team startten meer dan tien jaar geleden met het organiseren van veldritten. Intussen hebben ze zeven nationale crossen op hun palmares: twee nationale Franse kampioenschappen en vijf manches van de Coupe de France, het Franse regelmatigheidscriterium. Twee jaar geleden stelden Orlandi en co zich voor het eerst kandidaat voor de Wereldbeker. Vorig jaar viel in het water door de coronapandemie, maar dit jaar zijn ze er dus voor het eerst bij.

Volgens Chris Mannaerts van het overkoepelende Flanders Classics is het organiserend comité een bijzonder enthousiaste bende, met heel veel passie voor het veldrijden. Voormalig Frans kampioen Francis Mourey is trouwens belast met de opbouw van het parcours.

Nog dit: Besançon was samen met Nommay en Liévin kanshebber om het WK veldrijden 2024 te organiseren, maar bij de Franse wielerbond viel de keuze uiteindelijk op Liévin, wat in de Doubs-regio teleurstelling opleverde. Dan is een Wereldbeker-organisatie meer dan een mooie troostprijs…

Laatste winnaars

Mannen

2020: afgelast door Covid-19

2019: Clément Venturini (Frans kampioenschap)

2017: Steve Chainel (Coupe de France)

2016: Francis Mourey (Frans kampioenschap)

2014: Francis Mourey (Coupe de France)

2012: Francis Mourey (Coupe de France)

2011: Francis Mourey (Coupe de France)

2009: Francis Mourey (Coupe de France)

Vrouwen

2020: afgelast door Covid-19

2019: Caroline Mani (Frans kampioenschap)

2017: Lucie Chainel-Lefèvere (Coupe de France)

2016: Caroline Mani (Frans kampioenschap)

2014: Marlène Petit (Coupe de France)

2012: Christel Ferrier-Bruneau (Coupe de France)

2011: Lucie Chainel-Lefèvere (Coupe de France)

2009: Caroline Mani (Coupe de France)

Laatste editie

Vorig jaar stond Besançon al op de agenda van de Wereldbeker, maar door Covid-19 werd de wedstrijd geannuleerd en verschoven naar dit jaar. In 2019 werd er het Frans kampioenschap betwist. Daarin gingen de titels respectievelijk naar Clément Venturini bij de mannen en Caroline Mani – voor eigen volk – bij de vrouwen. Mani klopte Marlène Petit en Marion Nobert Riberolle. Venturini werd op het podium geflankeerd door Fabien Canal en Francis Mourey.

Parcours

De omloop in Besançon is dus uitgetekend onder het toeziend oog van Francis Mourey en kan als een typisch Frans weideparcours beschouwd worden. Inclusief een paar hellinkjes , een brug en een trappenpartij (zie foto onder).

Momenteel lag het er vandaag nog droog bij, maar bij regenval – er is zelfs kans op wat lichte sneeuwval – kan het een zware cross worden. Het parcours heeft een totale lengte van 3.350 meter, wat best lang is. In onderstaand videootje kan je het parcours alvast verkennen.

Programma & info

Programma zondag 28 november 2021

10u30: Junioren mannen

10u31: Junioren vrouwen

13u40: Elite en beloften vrouwen (WB)

15u05: Elite mannen (WB)

Locatie en inkom

Gymnasium van Malcombe

17 Av. François Mitterrand, 25000 Besançon, Frankrijk

Inkom: 15 €, in voorverkoop 12,50 €

Kinderen < 12 jaar: gratis

Deelnemers vrouwen

Deelnemers mannen

Website lokale organisator

Website Wereldbeker

Tussenstand Wereldbeker Mannen na 7 wedstrijden

1. Eli Iserbyt – 245 punten

2. Toon Aerts – 176

3. Lars van der Haar – 175

4. Quinten Hermans – 175

5. Michael Vanthourenhout – 151

6. Corné van Kessel – 108

7. Daan Soete – 108

8. Toon Vandebosch – 98

9. Vincent Baestaens – 96

10. Laurens Sweeeck – 94

Tussenstand Wereldbeker Vrouwen na 7 wedstrijden

1. Lucinda Brand – 212 punten

2. Denise Betsema – 198

3. Puck Pieterse – 161

4. Blanka Kata Vas – 125

5. Annemarie Worst – 124

6. Shirin van Anrooij – 122

7. Yara Kastelijn – 113

8. Fem van Empel – 111

9. Clara Honsinger – 105

10. Marianne Vos – 102

Favorieten

Mannen

Geen Lars van der Haar in Besançon, maar ook geen Quinten Hermans, die samen met zijn regiogenoot Daan Soete op trainingskamp is in warmere oorden. Wout van Aert en Tom Pidcock hervatten volgende week, Mathieu van der Poel pas half december.

Topfavorieten op basis van de voorbije weken, en zeker na de cross in Kortrijk te hebben gezien, zijn Eli Iserbyt en Toon Aerts. De twee lijken er op dit moment bovenuit te steken. Iserbyt is met grote voorsprong leider in de Wereldbeker. Met de wetenschap in het achterhoofd dat Toon Aerts binnen twee weken past voor Val di Sole, lijkt de concurrentie nu al vrede te nemen met de ereplaatsen.

Opsteker in Kortrijk: Corné van Kessel, die in het Albertpark zijn eerste podiumplaats van het seizoen pakte. Als je de uitslagen van de Nederlander bekijkt, kan je niet anders dan een groeiende vormcurve vaststellen. Maar Aerts of Iserbyt bedreigen, lijkt nog niet tot de mogelijkheden te behoren.

Van Kessel zal in de strijd voor een podiumplaats wel moeten afrekenen met Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Vanthourenhout hervatte in Kortrijk de competitie na ziekte en deed dat toch al op een aanvaardbaar niveau. Sweeck is een vraagteken. Na een slechte start zakte hij ver weg en leek achteraf niet meer aan te dringen. Misschien wel met het oog op Bésançon.

Voor onze laatste ster komen een aantal renners in aanmerking. Vincent Baestaens is aan een sterke reeks bezig, maar ook Toon Vandebosch en belofte Ryan Kamp – twee jongens die Kortrijk aan zich voorbij lieten gaan – starten met een stel frisse benen in Besançon en kunnen zich meten met de beteren. Met Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Emiel Verstrynge en Niels Vandeputte maken nog een aantal jongeren kans op een toptiennotering.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Toon Aerts, Corné van Kessel

* Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch

Vrouwen

Het wordt opnieuw uitkijken naar de Nederlandse selectie. Met op een uitroepteken achter de naam van Lucinda Brand. De wereldkampioene vindt in Besançon een parcours waarop ze haar kracht kwijt kan en is zonder twijfel de topfavoriete.

Tegenstand komt zoals gewoonlijk uit eigen land. Ceylin del Carmen Alvarado zette in Kortrijk een meer dan degelijke prestatie neer en kon als enige tot in de slotfase in het spoor van Brand blijven. Benieuwd of de Rotterdamse nu een constante kan vinden in haar prestaties.

Ook Denise Betsema, Annemarie Worst en de beloften Puck Pieterse en Shirin van Anrooij zijn waardige podiumkandidaten. Pieterse en Van Anrooij hebben, net als Fem van Empel, het voordeel dit weekend maar één wedstrijd te rijden. Mag uiteraard, gezien hun jonge leeftijd. Van Empel valt, net als Yara Kastelijn, net buiten de sterren.

Geen Blanka Kata Vas in Besançon, evenmin als Marianne Vos, die pas in Val di Sole hervat. Dan komen we al snel bij Sanne Cant, Marion Norbert Riberolle, Anna Kay en een aantal Franse dames terecht om de top tien verder op te vullen. Amandine Fouquenet en Line Burquier voeren de uitgebreide Franse delegatie aan toonden eerder over het nodige talent te beschikken. Misschien kunnen ze in eigen land nog net iets meer..

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema

* Puck Pieterse, Annemarie Worst, Shirin van Anrooij

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannencross worden gecoverd door Telenet Play Sports en Proximus in België en door Eurosport in Nederland. Hoogtepunten ziet u later in de namiddag op Eén in België en op NOP1 in Nederland.

De weersverwachting volgens Meteovista.be ziet u hieronder. Er is een grote kans op regen en dat kan uiteraard het parcours wat beïnvloeden. Bovendien gaan ook de temperaturen amper boven het vriespunt.