Yara Kastelijn mist Wereldbeker Besançon na harde val in Kortrijk

Yara Kastelijn heeft op het laatste moment moeten besluiten de Wereldbeker in Besançon over te slaan. De 24-jarige renster van IKO-Crelan kwam zaterdag in de X2O Trofee in Kortrijk zwaar in aanraking met een hek, waarna gevreesd werd voor een polsbreuk. Die werd uiteindelijk niet geconstateerd.

Kastelijn spreekt van een pijnlijke valpartij. “Ik kwam in een verkeerd modderspoor terecht. Deze leidde recht in de hekken, en voor ik het wist werd ik gelanceerd. Ik voelde meteen pijn in mijn hand en in mijn pols, en het was al snel opgezwollen”, beschrijft ze op social media. “Ik sprong nog wel op mijn fiets, maar het deed te veel pijn. Ik moest dus wel stoppen. Uit een cross stappen is verschrikkelijk, maar ik had geen andere keuze.”

“Mijn hand en pols moesten snel gecheckt worden. Er werden in het ziekenhuis scans van gemaakt en er werd gevreesd voor een breuk in mijn hand of mijn pols”, aldus Kastelijn. “Na lang wachten kreeg ik ‘goed’ nieuws, want er was geen breuk. Ik zit nu wel in het gips, want zodra ik mijn hand laat hangen, wordt ‘ie meteen dik. Door het gips kunnen mijn hand en pols rusten, waardoor de zwelling afneemt. Helaas kan ik daardoor niet starten in de Wereldbeker.”

Komende week wacht Kastelijn, die haar zevende plaats in de stand van de Wereldbeker zal moeten opgeven, meer onderzoek naar haar blessure. “Hopelijk kan het gips er snel af en kan ik snel weer wedstrijden rijden”, zegt ze.

