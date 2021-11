Ceylin Alvarado slaat Wereldbeker Besançon over vanwege rugklachten

Zoek vanmiddag niet naar Ceylin del Carmen Alvarado in de Wereldbeker veldrijden van Besançon. De Nederlandse kampioene van Alpecin-Fenix staat zondag niet aan het vertrek in de Franse cross.

De 23-jarige Alvarado werd nog wel opgenomen in de Nederlandse selectie van bondscoach Gerben de Knegt, maar haar Belgische ploeg Alpecin-Fenix laat aan WielerFlits weten dat ze de veldrit in Besançon schrapt. Ze heeft nog wat last van een rugblessure, waardoor ze een rustdag inplant.

In het klassement van de Wereldbeker stond Alvarado dertiende, mede omdat ze de Amerikaanse trip oversloeg. Zaterdag werd de Rotterdamse met Dominicaanse roots nog tweede in de X2O Trofee Kortrijk. Het was voor Alvarado haar tweede podiumplaats van dit seizoen.