Voorbeschouwing: Waalse Pijl voor vrouwen 2021

Historie

We beginnen met een quizvraag. Wat is de oudste van de drie Ardennenklassiekers? Is dat Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race of de Waalse Pijl? Als u voor L-B-L bent gegaan valt dat goed te begrijpen, de mannenwedstrijd wordt immers al sinds 1892 verreden. Maar als we de mannenkoersen buiten beschouwing laten is de Waalse Pijl het goede antwoord.

Ondanks dat we woensdag nog maar toe zijn aan de 24e editie, mag de Waalse Pijl een klassieke afspraak op de vrouwenkalender worden genoemd. In 1998 werd de eerste editie verreden. Ter vergelijking: de Amstel Gold Race kende haar eerste editie in 2001 en Luik-Bastenaken-Luik stond pas in 2017 voor het eerst op de internationale vrouwenkalender. De Waalse Pijl werd direct omarmd door een hoop toppers.

Het was niet verwonderlijk dat er dan ook direct een grote naam op de erelijst kwam. Fabiana Luperini (vijfvoudig winnares van de Giro Rosa en drievoudig winnares van La Grande Boucle Féminine) verwees Pia Sundstedt en Catherine Marsal naar de lagere podiumplekken op de Muur van Hoei. Je kunt je een slechter eerste podium indenken. Het zou overigens niet de laatste keer zijn dat Luperini de Waalse Pijl zou winnen. Ook in 2001 en 2002 was de Italiaanse namelijk de beste.

De legendarische Nicole Cooke zou de prestatie van Luperini evenaren; ook zij scoort in de eerste tien jaar van de koers een hattrick. In 2003, 2005 en 2006 is de Britse steeds de sterkste in de heuvelwedstrijd met één van de meest gevreesde kilometers in de wielrennerij. Een jaar later kon de eerste Nederlandse overwinning worden genoteerd. Van 2007 tot en met 2009 had Marianne Vos een jaarlijks abonnement op de overwinning, daarna zat er steeds een jaar tussen haar zeges.

Ondanks dat ze de wedstrijd maar liefst vijf keer zou winnen, is Vos geen recordhoudster in de Waalse Pijl. En dat is een prestatie op zich van Anna van der Breggen, die een winstpercentage heeft van zestig procent. Tien keer stond ze al aan de start, waarvan ze de laatste zes deelnames telkens met winst afsloot.

Zo zwaar is de Muur van Hoei! - foto: Cor Vos

Laatste tien winnaressen Waalse Pijl

2020: Anna van der Breggen

2019: Anna van der Breggen

2018: Anna van der Breggen

2017: Anna van der Breggen

2016: Anna van der Breggen

2015: Anna van der Breggen

2014: Pauline Ferrand-Prévot

2013: Marianne Vos

2012: Evelyn Stevens

2011: Marianne Vos

Vorig jaar

Twee keer achtereen de Waalse Pijl winnen is een pittige opgave, maar twee keer als wereldkampioen de Waalse Pijl winnen is nog een lastiger karwei. Als de coronapandemie er niet was geweest, was het Anna van der Breggen ook niet gelukt. Immers: in 2019 wist ze de regenboogtrui niet te winnen en een normale editie had plaatsgevonden in het voorjaar. Maar dankzij COVID-19 werd de midweekse wedstrijd verschoven naar de woensdag na het WK. Drie keer raden wie er op het circuit van Imola naar de regenboogtrui reed en een paar dagen later toesloeg in de Waalse Pijl…

In de koers waren er al ver voor de muur schermutselingen. Mireia Benito en de Nederlandse dames Marieke van Witzenburg en Kirstie van Haaften kleurden het eerste deel van de kletsnatte koers. Een ander zestal, bestaande uit Amy Pieters, Chantal van den Broek-Blaak, Audrey Cordon Ragot, Anouska Koster, Hannah Barnes en Floortje Mackaij bezorgden de koersradio ook wat werk door later in de wedstrijd een ontsnapping op poten te zetten.

Maar de race moest en zou ook nu beslist worden op de Muur van Hoei. Van der Breggen werd perfect afgezet door haar ploeggenotes. Onderaan de klim nam ze de controle, om deze even af te staan aan Demi Vollering. De wereldkampioene voerde echter alweer snel de forcing voeren, om op 150 meter van de finish haar versnelling in te zetten. Cecilie Uttrup Ludwig verdedigde zich met hand en tand, maar de Deense kon niet op tegen het geweld van AvdB. Ogenschijnlijk een overwinning op bestelling, maar dat maakt ‘m niet minder indrukwekkend.

Uitslag Waalse Pijl 2020

1. Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) in 3u17m28s

2. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) op 2s

3. Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg) op 6s

4. Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) op 11s

5. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) op 1ss

Parcours

Ondanks dat de kans reëel is dat de Waalse Pijl ook dit jaar beslist wordt op de Chemin des Chapelles in Hoei, is het desondanks een goed idee om het parcours van de Waalse Pijl eens onder de loep te nemen. Het parcours bestaat uit een grote en een kleine omloop, die beiden met de klok mee worden gereden.

Vanaf de Grand-Place van Hoei is het slechts enkele honderden meters naar de voet van de gevreesde muur, maar in het begin van de koers hoeven de rensters nog niet over deze klim. In plaats daarvan gaat het via een korte, iets minder steile omweg richting de officiële start. Via de N66 en N636 trekt de karavaan naar Havelange. Daar wordt de N983 opgepakt, om via de N921 en de N946 uit te komen in Assesse, het meest zuidelijke punt op het parcours.

In de Waalse Pijl is het nergens helemaal vlak. De hele dag gaat het op en af, maar pas als de N942 en de N941 zijn gevolgd komen de rensters uit bij Thon-Samson, volgens de toeristische gidsen een van de mooiste dorpjes van de Condruzische Ardennen. Daar, na zo’n vijftig kilometer koers, wordt het pas echt serieus. De eerste klim van de dag, de Côte de Thon (1,1 km à 6,9%) is een lekker opwarmertje.

Na een bliksembezoekje aan het stadje Andenne moet er weer geklommen worden. De Côte de Groynne en de Côte de Haut-Bois, twee vrij lieflijke, rechttoe rechtaan beklimmingen volgen elkaar in rap tempo op. Een zeldzaam vlak stuk langs de Maas duurt niet lang, want via de Côte de Gives en een behoorlijke uitloper rijdt de meute – of wat daar nog van over is – na goed 90 kilometer het slotcircuit op.

Na een eerste passage over de gevreesde Muur van Hoei zullen de meesten wel weten of ze al dan niet een goede dag hebben. De afsluitende omloop, met daarin de Côte d’Ereffe en de Côte du Chemin des Gueuses is lastig genoeg om op te koersen, maar de beslissing zal waarschijnlijk gewoon weer vallen als de rensters kilometer de gevreesde slotmuur opdraaien. Zes kapelletjes kom je er op weg naar de finish tegen, maar of de rensters hier oog voor zullen hebben?

Belangrijkste passages Côte de Thon (1,1 km à 6,9%)

Côte de Groynne (2,1 km à 5%)

Côte de Haut-Bois (1,1 km à 7,9%)

Côte de Gives (1,4 km à 7,7%)

Mur de Huy (1,3 km à 9,6%)

Côte d’Ereffe (2,1 km à 5%)

Côte du Chemin des Gueuses (1,8 km à 6,5%)

Mur de Huy (1,3 km à 9,6%)

Woensdag 21 april: Huy – Huy (126,5 km)

Start: 08.35 uur

Finish: tussen 12.00 en 12.30 uur

Favorieten

Ze heeft de beklimming van de Muur van Hoei tot waar kunststuk verheven. Misschien zou ze, als ze dat zou willen, de Waalse Pijl wel tien keer achter elkaar kunnen winnen. Maar, zo weten we al een tijdje, dat wil Anna van der Breggen niet. Na dit jaar is het mooi geweest en dat is haar goed recht. De vraag is: kan ze tijdens haar elfde deelname aan de Waalse Pijl voor de zevende keer winnen? Als Van der Breggen slaagt in deze missie, zal het voelen als de logica zelve. Maar ze weet ook dat de Waalse Pijl winnen geen kwestie is van een simpele optelsom.

Alles valt of staat allereerst met goede benen. Een slechte dag wordt genadeloos afgestraft. In de Amstel Gold Race was het basistempo er wel, maar het ontbrak nog wat aan intervalvermogen om in de finale ook echt van voren mee te doen. Desondanks was het een mooie prikkel voor het lichaam, woensdag zou het maar zo nog een stuk beter kunnen gaan. En dan, met die goede benen, is het een kwestie van timing, het juiste moment kiezen. Dat voordeel heeft AVDB wel: ze weet precies waar ze moet aangaan. Als ze woensdag weer helemaal in orde is, is een zevende zege zeer reëel.

Concurrentie voor Van der Breggen moeten we allereerst zoeken binnen eigen gelederen. SD Worx zou zomaar met twee op het podium kunnen staan. Denk maar aan Demi Vollering, die al naar een vijfde (2019) en een derde plaats (2020) reed op de mythische muur. Volgens die logica mag de Berkelse zich opmaken voor haar eerste WorldTour-overwinning, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Desondanks mogen we haar, na een uitstekende tweede plaats in de Amstel Gold Race, opschrijven voor een topresultaat. Misschien neemt Vollering hier het stokje van de wereldkampioene wel over..!

Bij SD Worx zien we daarnaast nog Ashleigh Moolman-Pasio, die we haast een vaste klant in de top-10 mogen noemen. Haar track record in de Waalse Pijl is indrukwekkend: ze bezette in deze koers in het verleden al de plaatsen twee tot en met zeven. Winnen zat er echter nog niet in voor de Zuid-Afrikaanse. Nu misschien? Eventueel zouden we in de formatie van Danny Stam nog kunnen kijken naar het jonge Nieuw-Zeelandse talent Niamh Fisher-Black.

Cecilie Uttrup Ludwig was in het najaar van 2020 de dichtste belager van Van der Breggen. Waar het er bij de winnares jaloersmakend soepeltjes uit zag, was het bij de Deense spring-in-‘t-veld meer zwoegen. Desondanks moest ze zich pas in de laatste meters gewonnen geven. Van de Ardennenklassiekers lijkt de aankomst op de Muur van Hoei haar het best te liggen. Na een degelijke zevende plaats in de Amstel Gold Race zal ze in deze wedstrijd dan ook serieuze kansen zien op een eerste WorldTour-overwinning.

Annemiek van Vleuten schrijven we ook maar beter op. Ze had niet haar allerbeste dag in de Amstel Gold Race, maar ze sleepte desalniettemin een derde plaats uit de brand. De Muur van Hoei is niet meteen de aankomst die de Wageningse het beste ligt, maar ze zal zich niet zomaar bij neerleggen bij een scenario waarin ze niet aan het langste eind trekt. Wellicht schudt ze wel een creatief koersverloop uit de mouw. Een solozege in de Waalse Pijl komt niet vaak voor, maar Van Vleuten is een van de rensters die dit wellicht zou kunnen.

De Poolse Katarzyna Niewiadoma zal na de Amstel Gold Race nog wel paar keer luidop hebben gevloekt. Op de Cauberg leek ze even op weg om zichzelf op te volgen, maar toen Elisa Longo Borghini kwam aansluiten draaide het volledig de soep in. Kasia was zichtbaar geagiteerd toen Longo Borghini niet overnam en de groep terugkeerde. Ze komen elkaar op de Muur van Hoei vermoedelijk weer tegen. Laten we stellen dat de twee ongeveer evenveel kans hebben om de race te winnen, al geven we Niewiadoma licht het voordeel van de twijfel.

Komen we uit bij de echte outsiders. Met zeges in Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race heeft Marianne Vos al twee grote vissen binnengehengeld. Haar voorjaar mag ze dus al wel als geslaagd bestempelen. Een goede uitslag zien we de kopvrouw van Jumbo-Visma zeker halen, maar de kans dat ze de Waalse Pijl wint lijkt niet heel groot. Andere (verre) outsiders en dark horses zijn types als Amanda Spratt, Mavi García, Sabrina Stultiens, Pauliena Rooijakers, Katrine Aalerud, Anastasiia Chursina of Erica Magnaldi. Maar pint u ons er niet op vast als u geld verliest wanneer u op hen inzet…

Noot: deze favorietenlijst is gebaseerd op een nog niet volledige startlijst. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Anna van der Breggen

*** Cecilie Uttrup Ludwig, Demi Vollering

** Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini, Annemiek van Vleuten

* Ashleigh Moolman-Pasio, Marianne Vos, Amanda Spratt, Mavi García

Weer en TV

Vanaf 11.00 uur wordt de wedstrijd live via Eurosport, GCN en Sporza uitgezonden. Op veel wedstrijdbeelden zal vermoedelijk een grijze hemel te zien zijn, al schijnt de zon er toch ook soms door te komen. Zeker in de openingsuren zal het behoorlijk fris zijn op de fiets, misschien dat aan het einde van de koers de dubbele cijfers worden aangetikt. De wind is zwak tot matig, windkracht 2 à 3.