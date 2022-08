Voorbeschouwing: Vuelta a Burgos 2022

Nu de Tour de France erop zit, is het voor de wielervolger heel snel schakelen naar de Vuelta a España. Voor die op 19 augustus van start gaat in Utrecht, is het voor veel renners zaak om goed voorbereid te zijn. Daarvoor is de Vuelta a Burgos (2.Pro) een belangrijke graadmeter. Wie wordt de opvolger van Mikel Landa als eindwinnaar in deze rittenkoers? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Burgos staat al sinds zijn invoering bekend om haar geaccidenteerde parcours. De rappe mannen kunnen zich uitleven in de sprints, springveren mogen hun hart ophalen bij het zien van de vele steile hellingen en de pure klimmers kijken dan weer uit naar de langere cols.

De eerste twee edities van de ronde werden vlak na de Tweede Wereldoorlog gehouden. De Spanjaarden Bernardo Capo en Bernardo Ruiz zegevierden in 1946 en 1947. Van 1948 tot 1980 werd de koers niet georganiseerd, mede door de slechte financiële situatie in de regio, om pas in 1981 terug te keren op de kalender. Aan het begin van dit decennium wonnen nagenoeg alle Spaanse vaandeldragers, met Samuel Sanchez, Alejandro Valverde, Joaquim Rodriguez en Daniel Moreno.

Sinds 2013 wonnen echter slechts twee thuisrijders. Het waren Nairo Quintana (2013 en 2014), Rein Taaramäe (2015), Iván Ramiro Sosa (2018 en 2019) en Remco Evenepoel (2020) die zorgden voor de buitenlandse eindwinnaars in Burgos. Alberto Contador en Mikel Landa hielden de Spaanse eer hoog in respectievelijk 2016 en 2017. Daar kwam vorig jaar een nieuwe Spaanse zege bij, toen Landa voor de tweede keer won. Het toont aan dat de Ronde van Burgos de echte klimmers doet bovendrijven. Nederlandse eindwinnaars zijn er nog niet; Evenepoel is de enige Belg die het flikte om te winnen.

Recordhouder met vier zeges is, en blijft nog wel even, Marino Lejarreta. De Spanjaard behaalde zijn zeges in de jaren 1987, 1989, 1990 en 1991. Abraham Olano (1998 en 1999) heeft twee eindzeges op zak in Burgos en is daarmee de enige niet-actieve renner met dat aantal op zak. Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa en Iván Ramiro Sosa kunnen nog altijd een gooi doen naar het record van Lejarreta.

Laatste tien winnaars Vuelta a Burgos

2021: Mikel Landa

2020: Remco Evenepoel

2019: Iván Ramiro Sosa

2018: Iván Ramiro Sosa

2017: Mikel Landa

2016: Alberto Contador

2015: Rein Taaramäe

2014: Nairo Quintana

2013: Nairo Quintana

2012: Daniel Moreno

Vorig jaar

Edward Planckaert verraste vriend en vijand door de openingsetappe van de Ronde van Burgos 2021 te winnen. De Belg van Alpecin-Fenix was de beste in een oplopende aankomst op El Castillo in Burgos, voor Gonzalo Serrano. Een dag later was Juan Sebastián Molano aan het feest en mocht Serrano de leiderstrui aantrekken. In Burgos zijn geen bonificaties te verdienen en dus werd deze leiderstrui bepaald vanwege de optelsom aan aantal uitslagen in de etappes.

Op de derde dag van de rittenkoers was de Picón Blanco de scherprechter in de finale. Geen finish bergop, maar na een lange afdaling. Het was Romain Bardet die er wegreed van de concurrentie en, ondanks een valpartij in de afdaling, een serieuze dubbelslag sloeg. Een dag later was het opnieuw Molano die een sprintetappe won, waarna de beslissing in de slotrit naar Lagunas de Neila zou vallen.

Daar werd om de ritzege gestreden door klimmers die niet gevaarlijk waren voor het klassement. Hugh Carthy wist na een beklijvend duel Einer Rubio, Simon Yates en Egan Bernal van de overwinning te houden. Daarachter werd Mikel Landa, die als tweede van het klassement aan de slotrit begon, zesde. Hij nam de leiderstrui over van Bardet, die veel tijd verloor en naar de zesde plaats in het klassement zakte.

Eindklassement Vuelta a Burgos 2021

1. Mikel Landa (Bahrain Victorious)

2. Fabio Aru (Qhubeka NextHash) op 36s

3. Mark Padun (Bahrain Victorious) op 43s

4. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) op 49s

5. David De la Cruz (UAE Emirates) op 51s

Parcours

De Vuelta a Burgos kent dit jaar opnieuw vijf etappes die qua lengte niet veel van elkaar verschillen. De kortste rit is 156 kilometer lang en de langste is 170 kilometer lang. Op papier zijn er twee sprintkansen, is er een etappe voor de puncheurs en zijn er twee ritten met serieuze beklimmingen waar de favorieten uit hun hok moeten komen. De apotheose is net als vorig jaar op de steile Lagunas de Neila.

In de rittenkoers wordt gestreden om vier klassementstruien: de paarse leiderstrui, de groene puntentrui, de rode bergtrui en de witte jongerentrui.

Dinsdag 2 augustus, etappe 1: Burgos – Burgos (157 km)

Een etappe met de start bij de kathedraal in Burgos en een finish nabij El Castillo in Burgos. Dat is precies hetzelfde als de openingsrit van vorig jaar, maar toch heeft de organisatie voor een ander parcours gekozen daartussen. Zo ligt halverwege de rit de beklimming naar Altotero (8,4 km aan 5,9%) en in de finale wordt al eens de finish aangedaan.

De slotklim van 1,1 kilometer aan 6,1% (met stroken tot 9%) ligt op vijftien kilometer voor de eindstreep en wordt dus twee beer beklommen. Wie treedt daar in de voetsporen van Edward Planckaert en grijpt de eerste leiderstrui?

Start: 13.05 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur

Woensdag 3 augustus, etappe 2: Vivar del Cid – Villadiego (158 km)

De tweede dag van de Ronde van Burgos lijkt te zwaar voor de sprinters. Vooral de eerste honderd kilometer is intens, met onder meer de beklimmingen van de Alto de la Lora (2,9 km aan 5,7%), de Puerto de Humada (2,6 km aan 4,8%) en de Alto de Amaya (2,6 km aan 3,2%). Daar omheen is het echter ook alles behalve vlak in die fase, wat voor flink wat schade kan zorgen.

De laatste pakweg zestig kilometer zijn dan weer wat eenvoudiger. Er liggen nog twee ongecategoriseerde heuvels, waarvan de laatste het meest in het oog springt. Tien kilometer voor de streep begint namelijk een pukkel van 1,6 kilometer aan 5%. Daarna volgt een korte afdaling en de vlakke finale richting Villadiego. Welke rappe mannen overleven deze finale? Of weet een groepje uit handen te blijven van het peloton?

Start: 12.55 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur

Donderdag 4 augustus, etappe 3: Quintana Martín Galíndez – Villarcayo (156 km)

Net als vorig jaar is op de derde dag de Picón Blanco het hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk, van de etappe. Om bij deze beklimming naar een verlaten militaire basis op bijna 1.500 meter hoogte te komen, worden eerst de Alto de Cereceda (3,3 km aan 5,1%) en de Alto de Retuerta (6,8 km aan 3,6%) beklommen, maar dit zijn – voor profs – vluchtheuvels vergeleken met de Picón Blanco van 7,8 kilometer aan 9%. Daar werd al meermaals op de top gefinisht, maar nu niet.

Ook afgelopen seizoen was dat niet het geval. Toen lag de top van Picón Blanco op 25 kilometer van de top en wist Romain Bardet te winnen in Espinosa de los Monteros, nu ligt de finish nóg verder weg. Na de top is het namelijk nog 37 kilometer tot de eindstreep, die getrokken is in Villarcayo. De laatste dertig kilometer zijn ook niet helemaal vlak, want de Alto de Bocos (2,2 km aan 5,5%) ligt acht kilometer voor de meet en kan nog voor een interessante wending zorgen.

Start: 12.50 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.05 uur

Vrijdag 5 augustus, etappe 4: Torresandino – Ciudad Romana de Clunia (169 km)

Voor de voorlaatste etappe heeft de organisatie Torresandino aangewezen als startplaats en Ciudad Romana de Clunia als finishplaats. Er is een rit uitgetekend met een behoorlijk golvend profiel, zonder echte bergen. Vlak durven we het echter ook niet te noemen. Zeker de finale niet. Toch maken sommige sprinters een kans na 169 kilometer. De laatste twee kilometer lopen aan ongeveer 4,9% omhoog, met maximaal 7% op 400 meter voor de streep. Toch een flinke kuitenbijter waar ook de klassementsmannen alert moeten zijn.

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 16.45 en 16.55 uur

Zaterdag 6 augustus, etappe 5: Lermas – Lagunas de Neila (170 km)

De beslissing in de Ronde van Burgos valt niet voor het eerst in een bergetappe naar Lagunas de Neila. De etappe is voor een deel gelijk aan de slotrit van vorig jaar, toen ook de Alto del Collado de Vilviestre (3 km aan 4,5%) als opwarmer was opgenomen in het parcours. In de beginfase is de Alto del Majadal (7,4 km aan 2,3%) nieuw, net als de Alto Arroyo (3,6 km aan 2,5%) halverwege de rit.

Het is echter uitkijken naar de slotklim van buitencategorie naar natuurreservaat Lagunas de Neila. Deze klim is in totaal 11,5 kilometer lang aan 6,2%, maar die cijfers zijn behoorlijk vertekend. De laatste vijf kilometer stijgen aan bijna 10% en de laatste kilometer aan 11,3% zal als een ware muur aanvoelen. Twee jaar geleden ging de ritzege er naar Iván Sosa en vorig jaar won Hugh Carthy. Remco Evenepoel (2020) en Mikel Landa (2021) stelden er hun eindzeges veilig.

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Favorieten

De Ronde van Burgos moet het dit jaar stellen met minder WorldTeams dan vorig jaar. Afgelopen seizoen stonden dertien ploegen van het hoogste niveau aan de start, nu zijn dat er twaalf, waaronder Jumbo-Visma, UAE Emirates, INEOS Grenadiers en Quick-Step-Alpha Vinyl. De vier Spaanse ProTeams en het Italiaanse EOLO-Kometa, dat wel een flinke Spaanse connectie heeft, maken het startveld compleet. In totaal zeventien teams en dus een relatief klein deelnemersveld.

BORA-hansgrohe maakt van de Ronde van Burgos een serieuze generale repetitie voor de Vuelta a España. Het Duitse team komt met liefst drie potentiële eindwinnaars op de proppen, waarbij vooral Jai Hindley in het oog springt als winnaar van de voorbije Giro d’Italia. Het wordt voor de Australiër zijn eerste kennismaking met Burgos. Dat geldt ook voor Wilco Kelderman en Emanuel Buchmann. De Nederlander en de Duitser, die in Circuito de Getxo nog derde en vijfde werden, kunnen een mooi tactisch ploegspel spelen met Hindley. In de lastige etappes zal BORA-hansgrohe waarschijnlijk altijd een overtal hebben.

Dat zal ook zo zijn voor UAE Emirates, dat met João Almeida een serieuze kandidaat naar voren schuift als kopman. De Portugese klimmer heeft sinds de Giro d’Italia, die hij moest verlaten toen hij vierde stond in het klassement, alleen nog de nationale kampioenschappen gereden. Afgelopen weekend hervatte hij de competitie in de Clásica San Sebastián.

Weliswaar met een DNF, maar reken maar dat Almeida er wil staan met oog op de Vuelta-start in Utrecht. Nadeel voor de 23-jarige coureur is dat er geen tijdrit in de Ronde van Burgos zit. Dat dat geen spelbreker hoeft te zijn, bewees hij met een derde plek in de Ronde van Catalonië dit voorjaar.

Bij Movistar wringt de schoen een beetje, want de degradatiestreep komt gevaarlijk dichtbij. Punten scoren is hard nodig voor de Spanjaarden. En wie halen we dan van stal? Alejandro Valverde natuurlijk. Met zijn 42 jaar is hij nog altijd een van de belangrijkste renners binnen Movistar. Deze weken moet het gebeuren voor Bala en zijn ploeg, en de Ronde van Burgos biedt een grote kans op punten. Ritwinst of een goede plek in het eindklassement, alles is goed. Die opdracht krijgt ook Iván Ramiro Sosa in zijn oren geknoopt. De Colombiaan won weliswaar de Vuelta Asturias, maar buiten enkele ereplaatsen in het voorjaar is het teleurstellend.

EF Education-EasyPost dan, ook die formatie moet nodig op jacht naar punten om uit serieuze degradatienood te blijven. Hugh Carthy wist vorig jaar de slotrit te winnen in Burgos en bewaart dus goede herinneringen aan Lagunas de Neila, al maakte hij in de voorbije Spaanse koersen niet echt indruk. Esteban Chaves, Merhawi Kudus, Jonathan Caicedo en nieuwkomer Alexander Cepeda zijn andere klimmers in het roze team.

Astana Qazaqstan schuift op haar beurt met Vincenzo Nibali en David De la Cruz twee ervaren klimgeiten naar voren, maar de meest opvallende naam is toch echt die van Miguel Ángel López. De Colombiaan is weer in genade aangenomen door zijn ploeg. Astana besloot de López een week geleden nog voorlopig te schorsen vanwege zijn vermeende betrokkenheid in een Spaans dopingonderzoek, maar volgens de formatie zijn er momenteel ‘geen bewijzen’ en dus kan hij zich alsnog klaarstomen voor de Vuelta. Hoe is het met zijn vorm gesteld?

Is er nog een Spaanse kanshebber? Ja zeker, Trek-Segafredo heeft Juan Pedro López namelijk opgenomen in de selectie. De klimmer baarde eerder dit jaar opzien met een reeks van tien dagen in de roze trui tijdens de Giro d’Italia. Als klap op de vuurpijl werd hij tiende in het eindklassement. Sindsdien reed López – buiten twee Spaanse eendaagse koersen – geen wedstrijd meer. Weet hij in de Ronde van Burgos zijn status als goede klimmer in een WorldTour-peloton te bevestigen?

Namens Israel-Premier Tech is het uitkijken naar Ben Hermans, die zich hier mag meten met enkele wereldtoppers op dit gebied. De ervaren Belg werkt zelf ook toe naar de Vuelta-start in Utrecht en zal zich in de lastige ritten graag willen laten zien, zeker na zijn gezondheidsproblemen. Laurens De Plus staat op de startlijst bij INEOS Grenadiers, maar hij zal vooral in dienst gaan rijden van klimmers Pavel Sivakov, Carlos Rodríguez (eerder dit jaar derde in de Ronde van Valencia en vierde in de Ruta del Sol) en Tao Geoghegan Hart. In de Clásica San Sebastián toonden Sivakov en Rodríguez hun topvorm, met een tweede en een vijfde plaats.

Bahrain Victorious trekt ook met meerdere kanshebbers naar Burgos. De eerste interessante naam is die van Wout Poels. De Limburger presteert altijd goed op Spaanse bodem, zo was hij dit jaar nog de beste in de Ruta del Sol. Gino Mäder werd vorig jaar vijfde in de Vuelta a España en hoopt ook dit jaar weer te schitteren in de Spaanse ronde. In Burgos krijgt de Zwitser de kans om zijn vertrouwen op te krikken. Ook Santiago Buitrago, vorig jaar nog achtste in Burgos, is een renner om rekening mee te houden.

We kijken de komende dagen echter vooral naar Mikel Landa, die zijn titel hoopt te verdedigen in de Ronde van Burgos. De sierlijke Spaanse klimmer van Bahrain Victorious zal voor het eerst sinds zijn succesvolle Giro d’Italia (Landa werd derde in die ronde) weer een rugnummer opspelden. Het is dus nog even afwachten of de inmiddels 32-jarige renner al over de benodigde hardheid beschikt om mee te doen voor de knikkers, of dat hij deze ronde gebruikt als opwarmertje richting de Vuelta.

Verder staan er nog genoeg outsiders aan het vertrek van de Ronde van Burgos. Denk aan Robert Gesink, Chris Harper (Jumbo-Visma), Fausto Masnada, James Knox (beiden Quick-Step-Alpha Vinyl), Clément Champoussin, Clément Berthet (AG2R Citroën), Ben Tulett (INEOS Grenadiers), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) en Mikel Nieve (Caja Rural-Seguros RGA).

Sprinters

Het sprintersveld in de Ronde van Burgos valt al enkele jaren wat tegen. Juan Sebastián Molano profiteerde daar vorig seizoen optimaal van met twee ritzeges. Dit jaar kan Matteo Trentin (UAE Emirates) die rol op zich nemen, al moet de Italiaan het vooral hebben van een sprint na een zware koers. Zijn ploegmaat Fernando Gaviria is op papier de snelste. Een andere Italiaan is Davide Ballerini (Quick-Step-Alpha Vinyl), die onlangs in de Ronde van Wallonië weer eens mocht winnen.

Ook Martin Laas (BORA-hansgrohe) en David Dekker (Jumbo-Visma) scharen we onder de kanshebbers voor de sprintritten. De Est wacht nog op zijn eerste seizoenszege, net als Dekker. Ook Manuel Peñalver (Burgos-BH), Alessandro Fedeli (EOLO-Kometa), Iván García (Movistar), Oruis Oular (Caja Rural-Seguros RGA), Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan) en Omer Goldstein (Israel-Premier Tech) moeten genoemd worden. Maar dat is vooral uit armoede.

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet volledig. De kans bestaat dat er dus nog wijzigingen worden doorgevoerd in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mikel Landa

*** Wilco Kelderman, Pavel Sivakov

** João Almeida, Carlos Rodríguez, Jai Hindley

* Miguel Ángel López, Alejandro Valverde, Hugh Carthy, Juan Pedro López

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Met temperaturen tot 37 graden, een serieuze zomerdag dus, gaan de renners dinsdag van start in Burgos. De dagen daarna blijft de temperatuur schommelen tussen de 26 en de 32 graden, met soms wel wat meer bewolking en een minimale kans op regen. Richting het einde van de week neemt ook de windkracht wat toe. Tijdens de slotrit naar Lagunas de Neila verwacht Weeronline temperaturen tot 32 graden.

De afgelopen jaren werd de Vuelta a Burgos in Nederland uitgezonden door Ziggo Sport, maar die sportzender heeft nu de tv-rechten voor de Ronde van Polen en zendt Burgos niet meer uit. Voor Belgische kijkers is de Ronde van Burgos dagelijks exclusief te zien op Pickx+ Sports 2 van Proximus.