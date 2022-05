‘Long covid’ houdt Ben Hermans voorlopig uit competitie

Ben Hermans (35) gaat, ondanks eerder aangekondigd, deze week niet van start in de Ronde van Hongarije. Dat bevestigt de renner van Israel-Premier Tech aan WielerFlits. De Limburger denkt voorlopig even niet aan competitie.

Hermans sukkelt met zogenaamde ‘long covid’, een aandoening waarbij het coronavirus gedurende enkele maanden na de besmetting zijn sporen in het lichaam achterlaat in de vorm van langdurige, vage klachten. Hermans zit er al mee sinds februari. Na de Ronde van Valencia kreeg hij corona en sindsdien was hij nooit meer de oude. “Het is niet dat ik nog acuut ziek ben, maar ik heb al wel maanden lang aanhoudende vermoeidheid sinds mijn corona-besmetting.”

Half maart probeerde de Limburger te hernemen in de Settimana Coppi e Bartali, maar daar moest hij al op dag twee de remmen dichtknijpen. Vervolgens ging het vizier op de Ronde van Hongarije, de vijfdaagse rittenkoers waar hij vorig jaar nog tweede was na Damien Howson. “Ik sta nog op de startlijst, omdat het origineel het plan was om in Hongarije te hernemen. Maar ik geraak maar niet van de vermoeidheid af die ik kreeg na die besmetting.”

Voorlopig lijkt, na enkele maanden aanmodderen, het einde nog niet in zicht. “Ik kan enkel en alleen hersteltrainingen doen. Niets van intensiteit. Tot nu toe kan ik zelfs nog niet denken aan competitie. Het enige dat ik kan doen is hopen dat het tij vroeg of laat keert.”