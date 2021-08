Voorbeschouwing: Vuelta a Burgos 2021

Een kleine twee weken voor de Vuelta a España staat in het noorden van Spanje een van de laatste voorbereidingskoersen op de kalender. De Vuelta a Burgos duurt dit jaar vijf dagen en kent, net als vorig jaar, een veelzijdig parcours met twee serieuze bergetappes. Wie treedt in de voetsporen van Remco Evenepoel? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Burgos staat al sinds zijn invoering bekend om haar geaccidenteerde parcours. De rappe mannen kunnen zich uitleven in de sprints, springveren mogen hun hart ophalen bij het zien van de vele steile hellingen en de pure klimmers kijken dan weer uit naar de langere cols.

De eerste twee edities van de ronde werden vlak na de Tweede Wereldoorlog gehouden. De Spanjaarden Bernardo Capo en Bernardo Ruiz zegevierden in 1946 en 1947. Van 1948 tot 1980 werd de koers niet georganiseerd, mede door de slechte financiële situatie in de regio, om pas in 1981 terug te keren op de kalender. Aan het begin van dit decennium wonnen nagenoeg alle Spaanse vaandeldragers, met Samuel Sanchez, Alejandro Valverde, Joaquim Rodriguez en Daniel Moreno.

Sinds 2013 wonnen echter slechts twee thuisrijders. Het waren Nairo Quintana (2013 en 2014), Rein Taaramäe (2015), Iván Ramiro Sosa (2018 en 2019) en vorig jaar Remco Evenepoel die zorgden voor de buitenlandse eindwinnaars in Burgos. Alberto Contador en Mikel Landa hielden de Spaanse eer hoog in respectievelijk 2016 en 2017. Het toont aan dat de Ronde van Burgos de echte klimmers doet bovendrijven. Nederlandse eindwinnaars zijn er nog niet; Evenepoel is de enige Belg die het flikte om te winnen.

Recordhouder met vier zeges is, en blijft nog wel even, Marino Lejarreta. De Spanjaard behaalde zijn zeges in de jaren 1987, 1989, 1990 en 1991. Abraham Olano (1998 en 1999) heeft twee eindzeges op zak in Burgos en is daarmee de enige niet-actieve renner met dat aantal op zak. Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Iván Ramiro Sosa kunnen nog altijd een gooi doen naar het record van Lejarreta.

Laatste tien winnaars Vuelta a Burgos

2020: Remco Evenepoel

2019: Iván Ramiro Sosa

2018: Iván Ramiro Sosa

2017: Mikel Landa

2016: Alberto Contador

2015: Rein Taaramäe

2014: Nairo Quintana

2013: Nairo Quintana

2012: Daniel Moreno

2011: Joaquim Rodríguez

Vorig jaar

Remco Evenepoel wist vorig seizoen de Vuelta a Burgos op zijn naam te schrijven. Dat deed hij eind juni in een van de eerste wedstrijden die weer werden verreden na de eerste grote lockdown vanwege de coronacrisis. Op de eerste dag had Felix Großschartner de leiding gegrepen, waarna Fernando Gaviria de tweede rit op zijn naam schreef.

Op de derde dag greep Evenepoel de macht in de bergetappe naar de Picón Blanco. De Belgische kopman van Deceuninck-Quick-Step won solo voor George Bennett, Mikel Landa, Esteban Chaves en João Almeida en sloeg een dubbelslag. Veelbesproken was het zegegebaar waarbij hij zijn schouders even afstofte. Evenepoel zag ploegmaat Sam Bennett een dag later de vierde etappe winnen in de sprint, waarna hij op de slotdag knap standhield op de steile slotklim naar Lagunas de Neila.

Iván Sosa won de rit na een beklijvend duel met Landa en Evenepoel, maar het toptalent uit de stal van Patrick Lefevere hield knap stand en trok de eindzege over de streep. Landa en Almeida mochten met hem mee het eindpodium op.

Eindklassement Vuelta a Burgos 2020

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

2. Mikel Landa (Bahrain McLaren) op 30s

3. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) op 1m12s

4. Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) op 1m26s

5. George Bennett (Jumbo-Visma) op 1m40s

Parcours

De 43ste editie van de Vuelta a Burgos heeft een soortgelijke opbouw als vorig seizoen. Zo is de openingsrit overwegend vlak maar kent deze een gevaarlijk slot. Ook zijn de tweede en de vierde dag geschikt voor de rappe mannen en wordt op de derde en de vijfde dag stevig geklommen. De Picón Blanco en Lagunas de Neila mogen daarin niet ontbreken.

Dinsdag 3 augustus, etappe 1: Burgos – Burgos (161 km)

De openingsetappe wordt afgewerkt in en om de stad Burgos. De stad is zelfs in de kathedraal van de stad, zoals dat later dit jaar ook in de Vuelta a España het geval zal zijn. Na de start maakt het peloton een lus aan de westkant van Burgos, daarbij gaat het parcours met de klok mee. Het zwaartepunt zit hem duidelijk in de laatste twintig kilometer, met twee beklimmingen van de Alto del Castillo (1,1 km aan 6,1%). Na de eerste passage volgt nog een lokale ronde van veertien kilometer. De finish is bovenop de Castillo, een heuvel met hellingsstroken tot 9%.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur

Woensdag 4 augustus, etappe 2: Tardajos – Briviesca (175 km)

Op de tweede dag van de Vuelta a Burgos mogen de sprinters aan de bak. De etappe van Tardajos naar Briviesca is ‘Spaans vlak’ maar moet de rappe mannen geen schrik aanjagen. De route loopt in een S-vorm van start- naar finishplaats. Tardajos ligt iets ten westen van Burgos-stad. De route voert de renners aan de noordkant langs de hoofdstad van de provincie Burgos en leidt ze naar Briviesca, waar na 175 kilometer de finish ligt na enkele dalende kilometers. Op 1,2 kilometer van de finish ligt nog een 180 gradenbocht, om de renners van de hoofdweg af te draaien, waarna in de laatste kilometer weinig echte bochten verwerkt zijn.

Start: 12.40 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.05 uur

Donderdag 5 augustus, etappe 3: Busto de Bureba – Espinosa de los Monteros (173 km)

Op dag drie staat de Picón Blanco centraal in de Ronde van Burgos. De etappe gaat van Busto de Bureba bijna de hele tijd in noordelijke richting. Om bij deze beklimming naar een verlaten militaire basis op bijna 1.500 meter hoogte te komen, worden eerst de Alto de Barcina, de Alto de Cereceda en de Alto de Retuerna aangedaan. Dat zijn slechts voorgerechtjes.

De voet van de Picón Blanco (8 km aan 9,2%) ligt op 25 kilometer van de finish. Dit keer ligt de finish echter niet op de top, maar zeventien kilometer later in Espinosa de los Monteros. Vanaf de Picón Blanco gaat het dus in dalende lijn richting de finish. Klimmers die er op achterstand zijn geraakt, krijgen dus nog de kans om tijd goed te maken. De laatste jaren, toen de finish wel boven lag, wisten Remco Evenepoel, Mikel Landa, Miguel Ángel López en Iván Sosa er te winnen.

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.35 en 17.05 uur

Vrijdag 6 augustus, etappe 4: Roa – Aranda de Duero (149 km)

Etappe vier is de tweede sprintersrit van deze vijfdaagse rittenkoers. De start is in Roa, een gemeente met net iets meer dan 2.000 inwoners op een uur rijden van Burgos. Finishplaats Aranda de Duero ligt hemelsbreed zo’n 22 kilometer verderop, maar de organisatie is erin geslaagd om er een etappe van bijna 150 kilometer van de maken. Zo rijden de renners een lus ten noorden van beide etappeplaatsen. Een koninklijke massasprint lijkt aanstaande, want de laatste bocht ligt vlak voor de boog van de laatste kilometer.

Start: 13.15 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur

Zaterdag 7 augustus, etappe 5: Comunero de Revenga – Lagunas de Neila (146 km)

De beslissing in de Ronde van Burgos valt niet voor het eerst in een bergetappe naar Lagunas de Neila. De etappe is zo goed als identiek aan de slotrit van vorig jaar, toen ook de Alto del Cerro en de Alto del Collado de Vilviestre als opwarmers waren opgenomen in het parcours. Nieuw is de korte klim naar Alto de San Cuero, 52 kilometer na de start in Comunero de Revenga.

Het is echter uitkijken naar de slotklim van buitencategorie naar natuurreservaat Lagunas de Neila. Deze klim is in totaal 12 kilometer lang aan 6,2%, maar die cijfers zijn behoorlijk vertekend. De laatste vijf kilometer stijgen aan bijna 10% en de laatste kilometer aan 11,3% zal als een ware muur aanvoelen.

Eerder dit jaar wist wereldkampioene Anna van der Breggen op Lagunas de Neila de slotrit van de Ronde van Burgos voor vrouwen te winnen. Vorig seizoen ging de ritzege bij de mannenwedstrijd naar Iván Sosa. Remco Evenepoel verdedigde er toen met succes zijn leiderstrui.

Start: 13.05 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.05 uur

Favorieten

Het peloton in de Vuelta a Burgos bestaat uit louter profwielrenners. De organisatie heeft namelijk dertien WorldTour-ploegen en acht ProTeams uitgenodigd. Opvallende afwezige ploeg is Deceuninck-Quick-Step, dat daardoor de titel van Remco Evenepoel van vorig seizoen niet verdedigt.

Met nog twee weken tot de start van de Vuelta a España is het interessant om enkele klimmers uit te lichten die daar ook gaan starten. Ons eerste oog valt op Egan Bernal, die na zijn eindoverwinning in de Giro d’Italia deze weken voor een Spaans programma kiest namens INEOS Grenadiers. In aanloop naar de Ronde van Spanje zal hij bij zijn debuut in de Vuelta a Burgos maar wat graag zijn visitekaartje willen afgeven. Met twee zware bergetappes op het menu is hij de grote favoriet. De druk van INEOS Grenadiers ligt echter niet alleen op de schouders van Bernal.

De Britse formatie stelt ook Iván Ramiro Sosa, Pavel Sivakov en Jhonatan Narvaez op. Sosa is een ervaren afmaker, want in 2018 en 2019 was hij de eindwinnaar in Burgos. Vorig jaar werd hij ‘slechts’ 25ste. Herstelt Sosa dit jaar de orde en grijpt hij zijn kans? Waarschijnlijk zal hij de rest van het seizoen weer in dienst moeten rijden. Over de vorm van Sivakov is weinig te zeggen. De Rus reed begin juni een anonieme Ronde van Zwitserland en finishte vorige week als 32ste in de wegrit van de Olympische Spelen.

De tegenstand in Burgos komt onder meer van Astana-Premier Tech. Aleksandr Vlasov is bij de Kazachse formatie de kopman van dienst en ook hij test hier zijn vormpeil op weg naar de Vuelta. Eerder dit seizoen werd de Russische klimmer al vierde in de Giro en won hij het Russisch kampioenschap tijdrijden. Op de Olympische Spelen kon hij in de weg- en tijdrit geen rol van betekenis spelen. Onder meer Gorka Izagirre, Luis Léon Sánchez en Rodrigo Contreras staan in dienst van Vlasov.

Mikel Landa doet ook een gooi naar de eindzege in de Vuelta a Burgos, maar hij heeft nog nauwelijks wedstrijdkilometers in de benen sinds zijn zware crash in de Giro. De Spaanse kopman heeft een hoogtestage achter de rug en zoekt naar zijn vorm. “Daar ben ik nog een eind van verwijderd, dus mijn eerste wedstrijden gaan ongetwijfeld zwaar zijn. Ik heb nog niet veel wedstrijdtempo in de benen en ik denk dat deze koersen goed zijn om mijn vorm te verbeteren”, gaf Landa aan.

Zijn ploeg Bahrain Victorious wedt op meerdere paarden komende week. Damiano Caruso, de verrassende nummer twee uit de Giro d’Italia, en Mark Padun staan ook aan het vertrek. De ervaren Italiaan reed onlangs nog de olympische wegrit, dus het is afwachten hoe hij is hersteld van de reis. Padun was na zijn imponerende ritzeges in het Critérium du Dauphiné even van de radar, zo miste hij de Tour en de Spelen, maar in de Settimana Ciclistica Italiana (elfde) maakte hij zijn rentree. In de breedte kan Bahrain Victorious toeslaan in Burgos. Ook Gino Mäder kan in dat spel een rol spelen.

EF Education-Nippo schuift Hugh Carthy naar voren. De Britse klassementsrenner, vorig jaar nog ritwinnaar en derde in de Vuelta a España, staat al maanden langs de kant. Sinds de Giro d’Italia, die Carthy afsloot als achtste, koerste Carthy niet meer. Het wordt voor hem zijn tweede deelname aan de Ronde van Burgos, want in 2016 deed hij namens Caja Rural-Seguros RGA al eens mee. Lawson Craddock en Jonathan Caicedo kunnen Carthy bijstaan.

Simon Yates is de kopman van BikeExchange. Voor hem dit najaar geen Vuelta a España, want hij heeft de Giro d’Italia (derde in het eindklassement) en de Tour de France (opgave in de dertiende etappe) al in de benen. Kan Yates nog een keer alles uit de kast trekken en concurrenten als Bernal en Vlasov het vuur na aan de schenen leggen? Vijf jaar geleden werd de Brit al eens vierde in deze rittenkoers. Vorig jaar eindigde hij als zestiende. In steun krijgt hij Mikel Nieve en Robert Stannard mee.

Waartoe is Team DSM in staat in de Ronde van Burgos? Romain Bardet lijkt de meeste kans te maken op een goede eindklassering. De Franse klimmer is in opbouw naar de Vuelta a España en kan zich hier testen. In alle rittenkoersen die Bardet dit jaar reed, eindigde hij in de top-10. Dat was zo in Tirreno-Adriatico (achtste), de Tour of the Alps (negende) en de Giro d’Italia (zevende). Trekt hij die lijn door? Michael Storer, Thymen Arensman en Martijn Tusveld staan ook aan de start.

Bij BORA-hansgrohe zijn we getuige van de comeback van Lennard Kämna. De Duitser, vorig jaar nog ritwinnaar in de Tour de France, besloot in mei om vanwege een infectie een tijdelijke pauze in te lassen. “Misschien heb ik in de lente wat te hard van stapel gelopen en te weinig aandacht besteed aan mijn herstel”, zei hij. Of Kämna al meteen in staat is om mee te doen met de besten? De kans is klein. BORA-hansgrohe stelt ook Ben Zwiehoff op. Groupama-FDJ heeft ook geen topfavorieten, maar wel Sébastien Reichenbach en Matteo Badilatti. De Zwitser werd eind juli, als gastrenner van de opleidingsploeg, nog tweede in de Tour Alsace.

Movistar heeft geen uitsproken kopman voor de rittenkoers in eigen land. Want de kans dat Gregor Mühlberger, Hector Carretero, Lluís Mas en Nelson Oliveira een rol van betekenis gaan spelen in het klassement is niet heel groot. Bij de Spaanse armada zal men hopen op ritsucces. Namens AG2R Citroën zou Geoffrey Bouchard een bijrol kunnen spelen. De Fransman won het bergklassement in de Giro en werd vlak daarvoor elfde in de Tour of the Alps. In een ronde van een week zou hij kunnen uithalen, maar ook voor hem lijkt etappewinst waarschijnlijker.

Andere outsiders die zich in de bergen kunnen mengen: James Piccoli (Israel Start-Up Nation), Jay Vine, Floris de Tier (Alpecin-Fenix), Daniel Navarro (Burgos-BH), Urko Berrade, Roger Ardia (Equipo Kern Pharma), Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), Victor De la Parte (TotalEnergies), Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Julen Amezqueta en Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA).

Sprinters

Met twee sprinterskansen zou je verwachten dat veel rappe mannen zich melden in de Vuelta a Burgos, maar dat valt behoorlijk tegen. Het biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld Jordi Meeus, de Belgische spurter die afgelopen week nog zijn contract verlengde bij BORA-hansgrohe. De 23-jarige Meeus won dit jaar al een etappe in de Ronde van Hongarije, maar ook in Nokere Koerse (vierde) en op het BK (vierde) liet hij zijn snelle benen spreken. Wint hij ook in Burgos?

De concurrentie komt van onder meer Marc Sarreau. De rappe man van AG2R Citroën wacht nog op zijn eerste seizoenszege, maar de ereplaatsen reed hij dit voorjaar wel bijeen. Veegt Sarreau de nul van de teller? Dat zal ook Alberto Dainese van Team DSM proberen. De jonge Italiaan wil met de Vuelta in aantocht zijn sprintbenen nog eens testen en maakt in dit sprintersveld zeker kans op succes.

Andere snelle mannen die, bij afwezigheid van de grote namen, zullen willen scoren zijn Sacha Modolo, Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), Lorrenzo Manzin (TotalEnergies), Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA), Gonzalo Serrano (Movistar), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) en Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi).

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet volledig. De kans bestaat dat er dus nog wijzigingen worden doorgevoerd in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Egan Bernal

*** Aleksandr Vlasov, Simon Yates

** Hugh Carthy, Mikel Landa, Iván Ramiro Sosa

* Romain Bardet, Damiano Caruso, Pavel Sivakov, Mark Padun

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Tussen dinsdag 3 en zaterdag 7 augustus is het uitstekend koersweer voor het peloton in de regio Burgos. Het is de hele week zonnig, al schuiven soms wat wolken voor de zon, en de temperatuur schommelt tussen de 23°C en de 28°C. De wind komt met windkracht 2 à 3 en waait voornamelijk uit oost-noordoostelijke richting.

De Ronde van Burgos is in Nederland live te zien bij Ziggo Sport. Elke dag begint de uitzending op kanaal 14 en Ziggo Sport Select om 15.00 uur. Ook zal een incidentele keer de koers te zien zijn op Ziggo Sport Docu of Ziggo Sport Extra. In België heeft Proximus Sport de uitzendrechten van de Spaanse rittenkoers. Eurosport heeft de rechten niet en zal de Ronde van Burgos dus ook niet uitzenden.