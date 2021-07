BORA-hansgrohe verlengt contracten Meeus, Gamper en Laas

BORA-hansgrohe heeft de contracten van Jordi Meeus, Patrick Gamper en Martin Laas opengebroken. Meeus blijft tot en met 2024, Gamper en Laas tot en met 2022.

Vooral de contractverlenging van Meeus is interessant. De Belg is bezig aan zijn eerste seizoen in de WorldTour en had nog een contract tot en met 2022, maar kan rekenen op veel vertrouwen van zijn ploeg. “Hij heeft zichzelf goed ontwikkeld in zijn eerste jaar en speelt een belangrijke rol in de lead-outs. Daarnaast kan hij ook zelf winnen, dus het is logisch dat we veel potentie in hem zien. De komende jaren mag hij vaker voor eigen kans gaan”, aldus teammanager Ralph Denk.

Meeus dankt zijn ploeg voor het vertrouwen: “Het is heel mooi om te zien hoeveel vertrouwen het team in me heeft. Ik ben heel blij dat ik bij BORA-hansgrohe kan blijven, want deze omgeving is perfect voor me. We zullen zien waar dit avontuur eindigt. Ik heb veel doelen, maar ben ook nog jong en moet het stap voor stap blijven bekijken.”

Laas en Gamper

De 27-jarige Laas en 24-jarige Gamper hadden na twee seizoenen een aflopend contract bij de Duitse ploeg, maar weten nu na de contractverlenging dat ze in 2022 ook aan een derde seizoen mogen beginnen. Als knechten ziet Denk een belangrijke rol voor ze weggelegd: “Gamper heeft de ploeg altijd geholpen en in de toekomst zal hij dat blijven doen. We gaan naar mogelijkheden kijken om hem daarnaast ook voor eigen resultaten te laten rijden. Datzelfde geldt voor Laas. Hij is erg belangrijk in onze sprinttrein.”