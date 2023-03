Voorbeschouwing: Volta Limburg Classic 2023 – Staat de nieuwe Arnaud De Lie op?

De Volta Limburg Classic staat zaterdag weer op de wielerkalender. Een jaar geleden vond de organisatie met Arnaud De Lie een winnaar van formaat, dit jaar hoopt de wielerkoers opnieuw een mooie renner op de erelijst te mogen bijschrijven. Met vijf WorldTour-teams aan het vertrek in Eijsden moet dat zeker lukken. Wie gaat er met de zege aan de haal? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Volta Limburg Classic is een Nederlandse semi-klassieker die sinds 1973 bestaat en normaal gesproken twee weekenden voor de Amstel Gold Race wordt verreden. Tot en met 2011 heette deze wedstrijd de Hel van het Mergelland.

Ondanks dat de Amstel Gold Race en de Volta Limburg Classic door dezelfde regio trekken en in dezelfde periode worden georganiseerd, is er nog nooit een renner geweest die zowel de Amstel Gold Race als de Volta Limburg Classic op zijn palmares heeft staan.

Die statistiek is deels te verklaren door de opkomst van de Volta Limburg Classic in de afgelopen decennia. Tot 1993 was de Volta Limburg Classic nog een amateurwedstrijd die onderdeel uitmaakte van de Topcompetitie.

Pas daarna kwam de wedstrijd op de UCI-kalender te staan en kreeg de koers winnaars als Max van Heeswijk (1995), Bert Grabsch (2000), Nico Sijmens (2005 en 2007) en Tony Martin (2008).

Sinds 2012 heet deze wedstrijd dus de Volta Limburg Classic, naar het gelijknamige Limburgse energiebedrijf dat als naamsponsor is verbonden aan deze koers. Slechts twee Nederlanders wonnen de afgelopen tien jaar de Volta Limburg Classic: Floris Gerts (2016) en Moreno Hofland (2014).

Laatste tien winnaars Volta Limburg Classic

2022: Arnaud De Lie

2021: Niet verreden vanwege wateroverlast

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Patrick Müller

2018: Jan Tratnik

2017: Marco Canola

2016: Floris Gerts

2015: Stefan Küng

2014: Moreno Hofland

2013: Rüdiger Selig

Laatste editie

Arnaud De Lie liet vorig jaar in de Volta Limburg Classic voor het eerst zien meer te kunnen dan alleen hard sprinten. De jeugdige Waal verbaasde vriend en vijand door na een zware wedstrijd door Limburg Stefano Oldani en Loïc Vliegen te kloppen en zo de Volta Limburg Classic achter zijn naam te zetten.

De Lie was even daarvoor een van de vijf renners geweest die een aanval van Tom Dumoulin kon volgen op het Mheerelindje. De Nederlander van Jumbo-Visma toonde zich de hele koers al gretig en had eerder in de koers al een kopgroep met Elmar Reinders, Roel van Sintmaartensdijk, Arne Peters, Stijn Appel, Oscar Onley en Maxime Chevalier teruggehaald.

Samen met De Lie, Oldani, Vliegen, Jacob Eriksson, Kamiel Bonneu en dus Dumoulin volgde er een verhitte finale waarin meerdere renners nog – tevergeefs – probeerden om De Lie stuk te rijden. Toen Dumoulin op een aantal kilometer van de meet lek reed, werd helemaal zeker dat er gesprint zou worden in Eijsden. De Limburger hield het tempo hoog tot de finish, waarna De Lie genadeloos hard toesloeg.

Uitslag Volta Limburg Classic 2022

1. Arnaud De Lie (Lotto Soudal) in 5u04m24s

2. Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) op 2s

3. Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert Matérieux) in z.t.

4. Jacob Eriksson (Riwal Cycling Team) in z.t.

5. Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise) op 5s

6. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) op 14s

Wedstrijdverslag

Parcours

De Volta Limburg Classic 2023 is in totaal 193 kilometer lang en telt bijna 3.000 hoogtemeters. Het parcours bestaat uit drie omlopen van om en nabij de zestig kilometer, waarna er wordt geëindigd op een lokale ronde van zes kilometer in Eijsden. Een aantal beklimmingen dat bekend is uit de Amstel Gold Race komt ook terug in de Volta Limburg Classic, maar de scherprechters in het parcours zijn dan weer net heuvels die niet in de AGR voorkomen.

Het startschot voor de Volta Limburg Classic wordt zaterdag om 12.00 uur gelost in Eijsden, waarna het peloton in de noordelijke richting richting Maastricht en Cadier en Keer rijdt. De Eckelraderweg (1,2 km aan 5,1%) is dan meteen al de eerste beklimming die op het menu staat, maar echt een naam mag deze klim nog niet hebben.

In de eerste omloop van 62 kilometer staan verder nog de bekende Bemelerberg (900 meter aan 4,9 procent), de Noorbeekerweg (750 meter aan 4,8%), Loorberg (1,4 km aan 5,4%), Camerig zuid (4,5 km aan 3,4%), Gulperberg oost (600 meter aan 9,7%) en Koning van Spanje (1,4 km aan 4,4%) het peloton op te wachten, waarna er vanaf Slenaken wordt begonnen aan de tweede lus.

In die tweede lus doen de renners voor het eerst de Helling van Planck (1,6 km aan 5,1%) en het Mheerelindje (500 meter aan 6,5%) aan , waarna er weer een lus met de Bemelerberg, Noorbeekerweg, Loorberg, Camerig zuid, Gulperberg oost en Koning van Spanje volgt. Langzaamaan beginnen de renners dan aan de finale: na de Koning van Spanje is er nog maar 52 kilometer te rijden.

In de finale moeten de Helling van Planck, de Kutersteenweg (1,2 km aan 3,3%), weer het Mheerelindje, de Hoesberg (500 meter aan 5,5%), Kalleberg (500 meter aan 5,2%) en Moerslag (600 meter aan 5,3%) voor verschillen gaan zorgen. Na de Moerslag op 19 kilometer van de finish volgen er geen echte heuvels meer, en stevenen de overgebleven renners in rap tempo af op de finish in Eijsden.

Zaterdag 1 april, Volta Limburg Classic: Eijsden – Eijsden (193 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Favorieten

De afgelopen jaren weten WorldTour-teams hun weg weer naar de Volta Limburg Classic te vinden. Waar de organisatie in 2019 geen WorldTour-teams naar Eijsden wist te lokken, staan er dit jaar liefst vier WorldTeams aan het vertrek: Alpecin-Deceuninck, Team DSM, Jumbo-Visma en Intermarché-Circus-Wanty. Daarnaast staat Lotto Dstny aan de start als verkapte WorldTour-ploeg.

Alpecin-Deceuninck huisvest de absolute topfavoriet voor deze Volta Limburg Classic. Na de Ronde van Catalonië mag duidelijk zijn dat Kaden Groves hier in Limburg de te kloppen man is. De Australiër sprintte in twee heuvelachtige ritten in Catalonië overtuigend naar de zege en wordt ook in staat geacht om de Limburgse heuvels te overleven. Groves heeft ook nog eens een van de sterkste ploegen met zich meegekregen.

Renners als Tobias Bayer, Samuel Gaze en vooral Dries De Bondt worden ook in staat geacht om tot diep in de finale mee te doen. Vooral De Bondt kan met de aanwezigheid van Groves achter zich het spel gaan spelen in Eijsden. Aan de meet is de Belg ook nog eens rap.

De twee grote concurrenten van Groves komen uit de hoek van Lotto Dstny en reden afgelopen week ook verdienstelijk in de rondte in Catalonië. Zowel Maxim Van Gils als Milan Menten noteerden in Spanje twee top-10-plaatsen. Van Gils is iets beter bergop, Menten dan weer iets rapper aan de meet. Afhankelijk van het koersverloop zal het Belgische ProTeam een van deze twee renners uitspelen.

Van Gils maakte dit seizoen indruk met twee vierde plaatsen in Catalonië, een zesde plek in het algemeen klassement in de Ronde van Oman en een vijfde plaats in de Muscat Classic. Menten daarentegen won al Le Samyn en eindigde als zesde in de Ronde van Drenthe en derde in Nokere Koerse.

Lotto Dstny brengt overigens ook de grootste Nederlandse kanshebber naar Eijsden: Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn . Op de VAM-berg zagen we afgelopen jaar al dat Eenkhoorn parcoursen met korte, explosieve heuvels prima verteert en de Nederlander reed al vaker sterk in heuvelachtige koersen. Eenkhoorn stond een keer eerder aan de start van de Volta Limburg Classic: vorig jaar werd hij 25ste.

Dan door naar andere ploegen. Bij Team DSM zullen de ogen voornamelijk gericht zijn op Oscar Onley en Alberto Dainese. Dainese is de rapste sprinter hier in Limburg, maar met de slechte weervoorspelling lijkt het parcours net iets te veel gevraagd voor de Italiaan, die dit jaar nog wel als vierde eindigde in Le Samyn. De 20-jarige Onley is wat dat betreft een beter pick. De 20-jarige neoprof liet in de eerste maanden van zijn professionele wielercarriere al enkele mooie dingen bergop zien, onder meer in de Ronde van Catalonië en de Ronde van de Algarve.

Bij Jumbo-Visma is het dan weer uitkijken naar Johannes Staune-Mittet . Hoe de Noor vorige maand in O Gran Camiño huishield voor Jonas Vingegaard, was ronduit indrukwekkend. Ook in Coppi e Bartali kwam Staune-Mittet prima voor de dag. Het zal dus moeilijk worden om de sterke Noor bergop te lossen. Met Timo Roosen, Tosh Van der Sande en ook Tim van Dijke om zich heen mag er van Jumbo-Visma wel het een en ander verwacht worden zaterdag in Eijsden.

Namens andere Belgische ProTeams schuiven we Marco Tizza , Rune Herregodts en Kamiel Bonneu naar voren. Bonneu eindigde hier vorig jaar knap als vijfde, maar heeft dit seizoen nog niet zoveel wapenfeiten achter zijn naam staan. Daarom krijgt Herregodts de voorkeur. De Belgische hardrijder reed dit jaar al een verdienstelijke Ronde van de Algarve en eindigde al als tweede in de Figueira Champions Classic. Tizza eindigde al een keer als tweede in de Volta Limburg Classic en sprokkelde afgelopen weekend een boel UCI-punten in de GP Industria e Artigianato, waar hij zevende werd.

In diezelfde GP Industria e Artigianato eindigde de 27-jarige Mark Stewart als derde. De Brit komt uit voor het kersverse Nieuw-Zeelandse ProTeam Bolton Equities Black Spoke. Daar is Stewart een van de best presterende renners, want eerder in het seizoen werd hij ook al tweede in Per Sempre Alfredo en reed hij een consistente Ronde van Rwanda, waar hij in twee ritten tweede werd. Als er iemand kan verrassen in Limburg zaterdag, dan is het Stewart wel. Bij zijn ploeg is het ook letten op Aaron Gate.

Tot slot nog wat outsiders: Rüdiger Selig (Lotto Dstny) is een oud-winnaar van deze wedstrijd, Lennert Teugels is een man om op te letten bij Bingoal WB, Gianluca Brambilla start hier namens Q36.5 en bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step zijn William Junior Lecerf en Gent-Wevelgem U23-winnaar Gil Gelders interessante namen. Mathias Bregnhøj won afgelopen week Olympia’s Tour.

Bij de Nederlandse conti-teams is het letten op Rick Ottema van Allinq, Timo de Jong, Bert-Jan Lindeman en Peter Schulting bij VolkerWessels, Jelle Johannink van ABLOC, Stijn Daemen bij BEAT en Tim Marsman bij Metec-Solarwatt.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Maxim van Gils, Milan Menten

** Oscar Onley, Pascal Eenkhoorn, Dries De Bondt

* Marco Tizza, Mark Stewart, Johannes Staune-Mittet, Rune Herregodts

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het weer gaat zaterdag slecht zijn in Limburg, voorspelt Weeronline. Zoals het er nu naar uitziet gaat er bijna 14 millimeter neerslag vallen en zal de temperatuur rond de 10 graden Celcius schommelen. De wind komt met windkracht drie uit het westen.

Regionale omroep L1 en sportzender Eurosport zenden de Volta Limburg Classic net als voorgaande jaren uit. L1 is er om 14.30 bij, Eurosport een halfuurtje later.