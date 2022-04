Arnaud De Lie wint Volta Limburg Classic, Dumoulin zesde

Arnaud De Lie heeft de Volta Limburg Classic achter zijn naam gezet. De jonge Belgische sprinter van Lotto Soudal won de sprint van een kopgroep met zes man, waarvan ook Tom Dumoulin deel uitmaakte. De Nederlander van Jumbo-Visma kwam als zesde over de streep. Hij kon als gevolg van een lekke band niet meesprinten om de overwinning.

Na twee jaar afwezigheid kon de Volta Limburg Classic weer worden gehouden. In 2020 werd de ronde, voorheen de Hel van het Mergelland, afgelast wegens de coronapandemie, in 2021 waren overstromingen de boosdoener. De route door het Zuid-Limburgse Heuvelland en de Belgische Voerstreek leidde de renners over maar liefst 38 beklimmingen – goed voor in totaal 3100 meter hoogteverschil. De finish in Eijsden lag op een licht oplopende kasseienweg. Onder andere Franck Bonnamour, Tom Dumoulin, Dries De Bondt en Arnaud De Lie verschenen aan de start.

Om twaalf uur werd het startsein gegeven voor de 195 kilometer lange koers. In de eerste twintig kilometer kwam een kopgroep met zes man tot stand. De Nederlanders Elmar Reinders (Riwal), Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels), Arne Peters (Allinq) en Stijn Appel (ABLOC) sloegen met de Brit Oscar Onley (Development Team DSM) en de Fransman Maxime Chevalier (B&B) de handen ineen en pakten twee minuten voorsprong, terwijl onder andere Jumbo-Visma op kop van het peloton controleerde.

Sneeuwbuien

Het peloton gunde de vluchters niet veel meer voorsprong, terwijl het steenkoud was in Limburg en de renners zo nu en dan te maken kregen met sneeuwbuien. Rond halfkoers ging het peloton versnellen, waardoor de verschillen langzaam maar zeker kleiner werden. Op 79 kilometer van de streep was alles weer bij elkaar. Alpecin-Fenix had intussen de controle overgenomen en maakte de koers hard. Op de beklimming van de Koning van Spanje brak het peloton in stukken, waarna Jimmy Janssens van voren wegreed. Hij kreeg versterking van Mathias Bregnhøj.

Aangezien Alpecin-Fenix met Janssens nu een man in de kopgroep had, was het aan de andere ploegen om te werken in het peloton. Lotto Soudal nam deze taak op zich, terwijl de ploegmaats van Janssens probeerden het achtervolgende werk te verstoren. De koplopers reden een halve minuut weg, toen de koers opnieuw aankwam bij de Gulperberg. Daar, met nog zestig kilometer voor de wielen, liet Tom Dumoulin zich even zien, waarna zijn ploegmaat Rick Pluimers zich op kop van het peloton zette.

Er was echter geen georganiseerde achtervolging, waardoor Janssens en Bregnhøj verder konden uitlopen. Op de volgende passage van de Gulperberg, op 48 kilometer van de streep, trok Jumbo-Visma stevig door in het peloton, dat daardoor brak. Ook de voorsprong van de vlucht verdween als sneeuw voor de zon, die zich overigens steeds vaker liet zien. Het eerste peloton naderde Janssens en Bregnhøj tot op tien seconden, maar toen viel het weer stil. De koplopers konden weer uitlopen, terwijl achterop geraakte renners in het eerste peloton konden terugkeren.

Jumbo-Visma maakt de koers hard

Janssens en Bregnhøj bleven echter niet lang meer vooruit en op 36 kilometer van de aankomst werden ze ingelopen. Lotto Soudal nam dan weer de controle op zich. Op 28 kilometer van de finish sprong Gijs Leemreize weg en achter de renner van Jumbo-Visma werd gereageerd. Het was een aanval van korte duur, maar de Nederlandse ploeg wilde duidelijk de koers hard maken. Op het Mheerelindje, op negentien kilometer van de streep, trok Dumoulin niet voor het eerst stevig door in deze wedstrijd.

Het zorgde voor de Hoesberg voor een afsplitsing van zes renners. Behalve Dumoulin zaten ook Arnaud De Lie (Lotto Soudal), Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert), Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise) en Jacob Eriksson (Riwal) mee. De Lie nam op de Moerslag de koppositie en de 20-jarige sprinter, dit seizoen al goed voor twee successen, maakte indruk. In de achtervolging was geen organisatie, waardoor het er steeds rooskleuriger ging uitzien voor de aanvallers.

Op vijf kilometer van de streep probeerde Vliegen weg te rijden, maar De Lie reageerde alert. De voorsprong van de aanvallers liep op naar een minuut, waardoor de winnaar van voren moest worden gezocht. Met nog twee kilometer te gaan, begon het pokeren. Bonneu probeerde weg te rijden en weer reageerde De Lie. Ook de anderen waren mee. Uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen. Op de kasseien was De Lie met afstand de beste. Oldani bleef Vliegen en Eriksson net voor in de strijd om de tweede plek. Dumoulin rolde als zesde over de streep.

Amber Kraak wint vrouwenkoers

Amber Kraak won de Volta Limburg Classic voor vrouwen, een nationale wedstrijd zonder UCI-status. De 27-jarige renster van Team Jumbo-Visma, een voormalig roeister die zich pas sinds 2021 op het wielrennen richt, kwam solo over de finish. Anouska Koster maakte het feestje voor de Nederlandse ploeg compleet door de sprint om de tweede plaats te winnen.