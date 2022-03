Sneeuw voorspeld in aanloop naar Volta Limburg Classic en Ronde van Vlaanderen

Dit weekend staan de Volta Limburg Classic en de Ronde van Vlaanderen op het programma in de Lage Landen, maar de organisaties moeten rekening houden met opmerkelijke weersomstandigheden. Hoewel de astronomische lente al begonnen is, wordt er donderdagavond en vrijdagochtend namelijk sneeuw verwacht in Nederland en België.

Hoeveel sneeuw er precies gaat vallen, is nog niet bekend. Dat het gaat sneeuwen, is volgens de weermodellen van Het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF) echter zeer waarschijnlijk. Wat het voorspelde weer betekent voor beide koersen, moet nog afgewacht worden. Vooral de Volta Limburg Classic, die op zaterdag verreden wordt, zou weleens hinder kunnen ondervinden van de neerslag.

De organisaties van de twee wedstrijden hebben nog geen reactie gegeven.

Weermodellen houden vast aan hun #1april grap: #Sneeuw! Vrijdagochtend (1 april) zou het wit kunnen zijn. Waar en hoeveel blijft nog gissen, maar op een enkele plek 10 cm zou zomaar kunnen. Met name donderdagavond-vrijdagochtend perioden met (natte) sneeuw. pic.twitter.com/SO3lLcw30L — Reinier van den Berg (@weermanreinier) March 30, 2022