Volta Limburg Classic in gevaar door extreme wateroverlast

Alle seinen wat betreft de coronamaatregelen staan op groen, maar nu brengt extreme wateroverlast het doorgaan van de Volta Limburg Classic in gevaar. Grote delen van het parcours van de Nederlandse eendagskoers, die zondag op de kalender staat, staan momenteel onder water.

De organisatie van de Volta Limburg Classic staat in contact met de betrokken autoriteiten, maar daar ligt de focus momenteel op het stijgende water in (het zuiden van) Limburg. Vanwege de hevige regenval werd woensdag door het KNMI code rood afgegeven voor de provincie Limburg. Meerdere rivieren, beken en wateren traden buiten hun oevers, wat leidde tot overstromingen.

Gevolgen nog niet bekend

Naar verwachting bereikt het water donderdagavond of vrijdagavond het hoogste punt. Donderdag wordt nog wel de nodige regenval verwacht in Limburg, wat voor nog meer overlast kan zorgen. Voor de organisatie van de Volta Limburg Classic zit er niets anders op dan afwachten. De precieze gevolgen voor de koers, die start en finisht in Eijsden, zijn dan ook nog niet bekend.

Zaterdag (toertocht) en zondag (mannen- en vrouwenwedstrijd) wordt goed weer voorspeld met temperaturen richting de 24 à 25 graden Celsius. Maar het is dus nog onzeker of de Volta Limburg Classic in die omstandigheden kan doorgaan. Bij de mannen staan onder meer Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen op de startlijst.