Voorbeschouwing: Vierdaagse van Duinkerke 2023 – Interessante sprintduels en opvallende tijdrit

De Giro d’Italia is nog in volle gang, maar in de schaduw van de Italiaanse grote ronde gaat van 16-21 mei de Vierdaagse van Duinkerke verreden worden. De zesdaagse Vierdaagse, inderdaad. Er staan vooral interessante sprintetappes op het menu met topsprinters als Tim Merlier, Arnaud De Lie en Olav Kooij. Maar of zij ook een rol gaan spelen in het klassement? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De eerste editie van de Quatre jours de Dunkerque vond plaats in 1955. De Fransen mochten meteen juichen voor Louis Deprez, die na vier etappes de Belgen Roland Callebout en Roger Callewaert achter zich hield. Voor Deprez bleek het de grootste zege uit zijn carrière. Sindsdien vond de Vierdaagse van Duinkerke onafgebroken plaats en wisten Tourwinnaars als Jacques Anquetil (1958 en 1959), Lucien Aimar (1967) en Bernard Hinault (1984) te zegevieren, maar ook grote klassiekerrenners als Roger De Vlaeminck (1971), Walter Godefroot (1974) en Johan Museeuw (1995 en 1997).

De meest succesvolle van allemaal is echter Freddy Maertens. De grote Belgische sprinter, die ook twee keer wereldkampioen werd en de Vuelta a España won, was liefst viermaal de sterkste in de Vierdaagse van Duinkerke. Maertens was de beste in 1973, 1975, 1976 en 1978.

In totaal ging de overwinning in de Vierdaagse van Duinkerke 27 keer naar een Fransman. Philippe Gilbert zorgde vorig jaar voor de 24ste eindzege van een Belg, terwijl Mike Teunissen in 2019 zorgde voor eindelijk weer een Nederlandse winst aan de Franse kust. Hij trad daarmee in de voetsporen van Ab Geldermans, Gerrie Knetemann, Bert Oosterbosch en Leo van Vliet. Sindsdien wachtte Nederland 36 jaar op een nieuwe eindwinnaar, tot Teunissen toesloeg dus.

Het meest bijzondere aan de Vierdaagse van Duinkerke blijft toch de naam. Tussendoor een leuke quizvraag: Wanneer was de laatste keer dat de Vierdaagse van Duinkerke daadwerkelijk vier dagen duurde? Helemaal goed, dat was 1962! Joseph Groussard won die editie. Daarna werd de Vierdaagse een vijfdaagse, het duurde eens zes dagen, zeven dagen en in 1990 zelfs acht (!) dagen. Tot 2016 was het nog regelmatig een vijfdaagse, maar daarna dus zes dagen koers. Snapt u het nog?

Laatste tien winnaars Vierdaagse van Duinkerke

2022: Philippe Gilbert

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Mike Teunissen

2018: Dimitri Claeys

2017: Clément Venturini

2016: Bryan Coquard

2015: Ignatas Konovalovas

2014: Arnaud Démare

2013: Arnaud Démare

Laatste editie

De Vierdaagse van Duinkerke draait steevast uit op een secondenspel. Zo ook in 2022. Vorig jaar liet Philippe Gilbert in zijn afscheidsjaar nog eens van zich horen. In de eerste twee etappes verrasten Arvid de Kleijn en Jason Tesson met de ritzege en de leiderstrui, maar in de lastige derde rit sloeg Gilbert toe, met zijn eerste zege in meer dan 2,5 jaar tijd.

In de vijfde etappe rond Cassel, met in het finalerondje twee lastige heuvels, zat Gilbert mee in een beslissende elitegroep. Gianni Vermeersch won de rit voor Oliver Naesen, maar Phil veroverde er de leiderstrui met vier seconden voorsprong op Naesen. In de slotrit naar Duinkerke kwam die leidende positie van de toen 38-jarige Gilbert niet meer in gevaar, want Gerben Thijssen won de massasprint.

Eindklassement Vierdaagse van Duinkerke 2022

1. Philippe Gilbert (Lotto Soudal) in 25u00m26s

2. Oliver Naesen (AG2R Citroën) op 4s

3. Jake Stewart (Groupama-FDJ) op 5s

4. Benjamin Thomas (Cofidis) op 10s

5. Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert) op 10s

Parcours

Dinsdag 16 mei, Etappe 1: Duinkerke – Abbeville (196,6 km)

De Vierdaagse van Duinkerke begint met een etappe van Duinkerke, de bekende kustplaats dicht bij de Belgische grens, naar Abbeville. Het grootste deel van de etappe loopt in zuidelijke richting. Onderweg liggen vijf bergsprints, drie tussensprints en ruim 1.700 hoogtemeters.

In de finale wordt nog een lokale omloop van 42 kilometer gereden rondom Abbeville, een stad die gelegen is aan de Somme en de geboorteplaats is van voormalig Frans kampioen en Waalse Pijl-winnaar Jean Claude Leclercq. Een massasprint ligt in de lijn der verwachting. De laatste drie kilometer gaan grotendeels rechtdoor, dus het is uitkijken naar een koninklijke sprint.

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 16.35 en 17.00 uur

Woensdag 17 mei, Etappe 2: Compiègne – Laon (169,9 km)

Compiègne, dat even ten noordoosten van Parijs ligt, kennen we in het wielrennen vooral als de startplaats van Parijs-Roubaix. Wist je dat Compiègne ook een stedenband heeft met Hoei? Zo komen Parijs-Roubaix en de Waalse Pijl toch samen. Dit keer start een rit in de Vierdaagse van Duinkerke er, eentje met ruim 1.800 hoogtemeters en een lastige finale.

Die slotfase speelt zich af rond Laon, de hoofdstad van het departement Aisne. Nadat in de eerste 110 kilometer al vijf klimmetjes liggen, wachten in de diepe finale nog twee klimmetjes. De laatste twee kilometer lopen en slingeren nog stevig omhoog in Laon zelf. Is dit te lastig voor de sprinters?

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.45 uur

Donderdag 18 mei, Etappe 3: Saint-Quentin – Saint-Quentin (15,9 km, ITT)

Op de derde dag is het echt aan de klassementsrenners, want er gaat tegen de klok gereden worden. Voor het eerst sinds 2007 ligt er een tijdrit in het parcours van de Vierdaagse van Duinkerke; toen was dat nog een proloog van 9 kilometer in Duinkerke zelf.

Deze keer is de tijdrit bijna twee keer zo lang. In Saint-Quentin, dat centraal ligt tussen Brussel, Parijs en Lille, wordt een tijdrit van bijna 16 kilometer afgewerkt met daarin 150 hoogtemeters. Het enige tussenpunt ligt halverwege, om precies te zijn na 7,9 kilometer. De pure hardrijders die op de grote plaat rijden moeten het hebben van het eerste deel.

Start: 14.30 uur (eerste renner)

Finish: tussen 17.20 en 17.30 uur (laatste renner)

Vrijdag 19 mei, Etappe 4: Maubeuge – Achicourt (173,8 km)

De vierde etappe leidt de renners van Maubeuge naar Achicourt. De start is niet ver van de Belgische grens, want Maubeuge ligt op slechts een half uur rijden van een stad als Binche. Vanaf daar gaat het grotendeels in westelijke richting van Hauts-de-France naar het departement Pas-de-Calais.

En als je Noord-Frankrijk zegt, dan zeg je kasseien. In het middenrif van deze etappe liggen vier kasseienstroken, waarvan er drie tussen kilometerpaal 80 en kilometerpaal 110. Dat gaat om die van Ewars (1,6 km), Emenchicourt (1,3 km) en Hamel (1,9 km). Vanaf die laatste strook is het nog 64 kilometer tot de finish in het kleine dorpje Achicourt, waar een massasprint het meest waarschijnlijke scenario is.

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.40 uur

Zaterdag 20 mei, Etappe 5: Roubaix – Cassel (187,7 km)

De koninginnenrit van deze Vierdaagse van Duinkerke is toch wel de vijfde etappe, met start in Roubaix en finish in Cassel. De eerste 70 kilometer gaan vanuit Roubaix, waar de start natúúrlijk ligt op de beroemde Vélodrome André Petrieux, in westelijke richting naar Cassel. Deze rit is nagenoeg identiek aan die van vorig jaar, toen Gianni Vermeersch won.

In Cassel rijden de renners lokale rondes van 14,6 kilometer met daarin de Rue du Tambour (2,7 km aan 4,5%) en de Avenue Achille Samyn (3 km aan 4,3%). De finish ligt aan het einde van de zevende lokale ronde, exact een kilometer na de top van de Rue du Tambour, ook wel – met kasseien bezaaide – Mont Cassel genoemd. De renners hebben dan bijna 2.400 hoogtemeters in de benen.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.55 uur

Zondag 21 mei, Etappe 6: Avion – Duinkerke (182,6 km)

De slotetappe start in een vliegtuig. Nee, grapje! Avion is de startplaats van deze zesde en laatste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Vanuit hier rijdt het peloton ruim 100 kilometer in noordwestelijke richting om daar, na 108 kilometer, het lokale parcours in Duinkerke op te draaien. Daar wachten acht rondjes van 8,9 kilometer. Een massasprint aan de kust zal voor de apotheose van deze rittenkoers zorgen.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.35 uur

Favorieten

Kijkend naar de winnaars van de afgelopen edities, Philippe Gilbert en Mike Teunissen, moeten we het voor de eindwinst in de Vierdaagse van Duinkerke zoeken in de groep klassiekerrenners met een goede punch. Niet voor niets is de rit naar de Mont Cassel, waar ook kasseien liggen, de koninginnenrit. Nieuw is echter de individuele tijdrit van bijna 16 kilometer. Dat maakt de strijd om de eindwinst nog wat interessanter, want dat betekent dat op de Mont Cassel gekoerst moet worden door renners die op achterstand staan.

Soudal Quick-Step komt met een volwaardige WorldTour-ploeg aan het vertrek, met enkele sterke tijdrijders. Dan kijken we in eerste instantie naar Kasper Asgreen, de Deense klassiekerspecialist die een sterke solo in de benen heeft. Hij heeft een moeizaam voorjaar achter de rug, maar in de Ronde van Vlaanderen sleepte hij een knappe zevende plaats uit het vuur. Als hij topvorm heeft, kan hij op de tijdritfiets ook goed uit de voeten; vorig jaar werd hij nog vierde in de Tirreno-tijdrit achter mannen als Ganna, Evenepoel en Pogačar.

Florian Sénéchal kan ook in de lastige finales mee, maar zijn tijdrit is dan weer wat minder sterk. Wat dat betreft is Jannik Steimle wellicht een betere schaduwkopman bij Soudal Quick-Step, want door een goede chrono zou hij zich hoog in het klassement kunnen melden.

De beste tijdrijder van dit startveld is misschien wel Benjamin Thomas. De Fransman van Cofidis, ook wereldtop in het baanwielrennen, kan zich rondom Saint-Quentin van een goede uitgangspositie verzekeren voor de resterende drie etappes. Dat stelt Thomas ook in staat om verdedigend te kunnen koersen in de heuvelrit naar de Mont Cassel. Bij Cofidis heeft hij onder meer Jelle Wallays, Christophe Noppe en Alexis Renard in zijn dienst.

De sterkste ploeg in de breedte is misschien wel AG2R Citroën. De Franse formatie komt met Benoît Cosnefroy en het Belgische duo Greg Van Avermaet en Oliver Naesen aan de start. Van klassiekerrenners gesproken! Cosnefroy kende een wat tegenvallend voorjaar, maar was toch derde in de Brabantse Pijl. De tijdrit is echter een pijnpunt voor de Fransman, wat betekent dat hij zich ook in het offensief zal moeten tonen.

Naesen was vorig seizoen nog knap tweede in Duinkerke, dus het parcours moet hem liggen, en op een hoogdag moet hij in de subtop eindigen van een korte tijdrit. Van de afzwaaiende Van Avermaet is het een vraagteken of hij nog kan meedoen in het eindklassement. Of doet hij een Philippe Gilbertje? Hij wist vorig jaar in zijn afscheidsjaar nog één keer te winnen… in de Vierdaagse van Duinkerke!

Houd ook serieus rekening met de mannen van Jumbo-Visma. Het WorldTeam staat aan de start, met daarbij een renner uit het Development Team. Die ene is wel Per Strand Hagenes, van wie we veel verwachten in deze rittenkoers. De 19-jarige Noor won dit voorjaar al een loodzware Ronde van Drenthe en was daarna proloogwinnaar in Olympia’s Tour. Een stukje tijdrijden kan hij dus wel en ook op klassiekerparcoursen kan hij uit de voeten, want vorig jaar won hij nog de U23-versie van Parijs-Tours.

Het is niet dat Jumbo-Visma alle druk op de schouders van Hagenes legt, want met Tim van Dijke en Tosh Van der Sande heeft de ploeg nog twee schaduwfavorieten. Zij hebben er allebei een rustperiode opzitten na een druk voorjaar en kunnen hier in de voetsporen treden van Mike Teunissen. Toch dichten wij Per Strand Hagenes meer kansen toe in het klassement.

We noemen hem straks ook bij de sprinters, maar Arnaud De Lieis ook een outsider voor het eindklassement in de Vierdaagse van Duinkerke. Dit voorjaar wist hij nog knap zevende te worden in de Ster van Bessèges, waarin ook een lastige tijdrit zat. Het voordeel van de kopman van Lotto Dstny is dat hij in de sprintetappes ook belangrijke bonificatieseconden kan pakken. En met zijn vorm zit het goed: na een druk voorjaar won De Lie recent de GP du Morbihan en werd hij tweede in Tro-Bro Léon. De vraag is of de jongeling ook stand kan houden in de rit naar Cassel. Arjen Livyns en Brent Van Moer zijn twee belangrijke helpers van De Lie.

Intermarché-Circus-Wanty zal terugvallen op Loïc Vliegen, vorig jaar nog tweede in de lastige Tour de Wallonie. De Belg zal vooruit hopen in de lastige etappes het verschil te maken. TotalEnergies-kopman Anthony Turgis zit in hetzelfde schuitje, zijn tijdrit is in principe niet goed genoeg, dus zal hij de koers hard moeten maken. Dit voorjaar was Turgis nog negende in Milaan-San Remo en onlangs werd hij nog elfde in Tro-Bro Léon.

We willen met Aaron Gate, Logan Currie (beiden Bolton Equities Black Spoke) en Thomas Boudat (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) nog drie sterke tijdrijders noemen. De vraag is of zij ook stand kunnen houden in de Mont Cassel-rit. Vooral de Nieuw-Zeelanders Gate en Currie zijn gevaarlijk, eerder deze maand wisten ze door een ijzersterke proloog in de Ronde van Griekenland een top-10-plaats uit het vuur te slepen in het eindklassement. Dat zou ook zomaar in deze Vierdaagse van Duinkerke kunnen.

Tot slot maken we ruimte vrij om klimmer Anthon Charmig, tijdrijder Lasse Norman Leth (beiden Uno-X) en man-in-vorm Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) nog noemen. Laatstgenoemde won onlangs in België nog de kermiskoers Trofee Maarten Wynants en hij was tweede in Ruddervoorde Koerse. Eerder dit voorjaar was hij al de beste in de Omloop van het Waasland. Kan de 28-jarige Leroux ook tussen de WorldTour-profs zich tonen?

Het complete deelnemersveld voor de Vierdaagse van Duinkerke is nog niet bevestigd. Daarom kan het favorietendeel nog aangepast worden.

Sprinters

Vier sprinters springen er toch wel bovenuit in dit deelnemersveld. Dan hebben we het vooral over Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Olav Kooij (Jumbo-Visma), Arnaud De Lie (Lotto Dstny) en ook de dit jaar definitief doorgebroken Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty). Van die mannen heeft Merlier met Ethan Vernon een helper die zelf ook een goede sprint zou kunnen rijden.

Tim Merlier - foto: Cor Vos Olav Kooij - foto: Cor Vos

De concurrentie is echter stevig. Bij Astana Qazaqstan doen bijvoorbeeld Cees Bool en de jonge Rus Gleb Syritsa mee. In diezelfde categorie scharen we rappe mannen als Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health), Piet Allegaert, Max Walscheid (Cofidis) en Erlend Blikra (Uno-X).

Vanuit Franse hoek is het nog kijken naar Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), Marc Sarreau (AG2R Citroën), Pierre Barbier (CIC U Nantes Atlantique), Rudy Barbier (St Michel-Mavic-Auber93), Paul Penhoët (Groupama-FDJ). TotalEnergies komt met Peter Sagan aanzetten, al lijkt Lorrenzo Manzin bij dat team de betere optie in de sprints.

Het complete deelnemersveld voor de Vierdaagse van Duinkerke is nog niet bevestigd. Daarom kan het favorietendeel nog aangepast worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Benoît Cosnefroy

*** Arnaud De Lie, Kasper Asgreen

** Per Strand Hagenes, Benjamin Thomas, Loïc Vliegen

* Aaron Gate, Oliver Naesen, Tosh Van der Sande, Jannik Steimle

Weer en TV

Het is in mei weleens warmer geweest in Duinkerke, denken we zo. Volgens Weeronline wordt het in Duinkerke komende week niet veel warmer dan 16 graden Celsius. Meer in het binnenland, bijvoorbeeld in Compiègne, wordt het aan het einde week wel wat warmer, tot 20 graden Celsius. De wind komt, tijdens deze koersweek, langs de kust meermaals met windkracht 4 à 6 uit noordelijke richting. Dat kan ook nog wel eens voor spektakel zorgen!

De Vierdaagse van Duinkerke is dagelijks live te zien op de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Vanwege de Giro d’Italia zal de rittenkoers niet op tv te zien zijn. De online uitzendingen beginnen vaak om 15.00 uur, of net iets later. Voor de precieze uitzendtijden verwijzen we naar onze tv-gids Wielrennen op TV.