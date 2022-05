Philippe Gilbert eindwinnaar Vierdaagse van Duinkerke, slotrit voor Gerben Thijssen

Gerben Thijssen heeft zondag in Duinkerke de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke weten te winnen. De sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert was na bijna 183 kilometer de snelste in een onrustige massasprint en behaalde zo zijn eerste profzege. Ook de eindwinst was voor een Belg: Philippe Gilbert kwam niet in de problemen en mag zich eindwinnaar noemen van de Franse rittenkoers.

De vluchtgroep van de dag bestond uit Alexis Renard (Cofidis), Fabian Lienhard (Groupama-FDJ), Robert Stannard (Alpecin-Fenix), Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen-Baloise), Juraj Sagan (TotalEnergies), Joris Delbove (St Michel-Auber 93) en Léo Danès (U Nantes Atlantique). De Fransman Delbove was de best geklasseerde renner op 49 seconden van leider Philippe Gilbert.

Sprintersploegen houden controle

Delbove was ook lange tijd de virtuele leider, omdat de voorsprong lange tijd rond de drie minuten schommelde. In het peloton reden Lotto Soudal en AG2R Citroën op kop, op weg naar finishplaats Duinkerke. Daar stonden in de finale acht lokale rondes van negen kilometer op het programma.

Op dat lokale circuit in de Franse kustplaats werd Stannard als eerste vluchter ingerekend, waarna ook Sagan en Danès het tempo niet konden bijbenen vooraan. De vijf overgebleven vluchters hielden langer stand tegen het achtervolgende peloton, waar ook Alpecin-Fenix en Bingoal Pauwels Sauces WB zich hadden gemeld. Het verschil was lange tijd een halve minuut en daar had het peloton de grootste moeite mee.

Chaotische massasprint

Maar een massasprint moest en zou er komen. Op zeven kilometer van de finish werd De Wilde als laatste vluchter in de kraag gevat. TotalEnergies-renner Maciej Bodnar deed in de laatste twee kilometer nog een alles-of-niets-poging om een sprint te ontlopen. In de technische finale kon hij echter niet vooruit blijven.

In de chaotische sprint die daarop volgde was het Gerben Thijssen die vroeg aanzette. Hij wist zijn inspanning door te trekken en bleef de Fransen Hugo Hofstetter en Lorrenzo Manzin voor. Lionel Taminiaux, eerder deze week nog ritwinnaar, strandde op de vierde plaats.

Philippe Gilbert bleef in de slotfase uit de problemen en trok de eindzege over de streep. Oliver Naesen (AG2R Citroën) en Jake Stewart (Groupama-FDJ) mochten mee het podium op.