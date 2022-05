Voorbeschouwing: Veenendaal-Veenendaal Classic 2022

De Veenendaal-Veenendaal Classic is weer terug na twee jaar afwezigheid. Met vijf WorldTeams en zes ProTeams aan de start in Veenendaal is de deelnemerslijst sterker dan ooit. Gaat Dylan Groenewegen, deze keer als kopman van BikeExchange-Jayco, deze wedstrijd voor de vierde keer winnen? WielerFlits blikt vooruit op de vierde manche van de Exterioo Cycling Cup.

Historie

Een wielerklassieker over de Utrechtse Heuvelrug ontbrak lange tijd op de nationale wielerkalender. Pas in 1985 werd Veenendaal-Veenendaal voor het eerst georganiseerd. De afgelopen jaren heeft de wedstrijd nog even de Dutch Food Valley Classic en de Arnhem-Veenendaal Classic geheten, maar sinds 2017 gaat de wedstrijd ‘gewoon’ weer verder als Veenendaal-Veenendaal.

De organisatie kreeg tijdens de eerste editie in 1985 meteen de gedroomde winnaar: Joop Zoetemelk. De destijds 38-jarige renner zou vier dagen later wereldkampioen worden in het Italiaanse Giavera del Montello.

De zege van Zoetemelk zou een absolute kick-start te zijn voor de wielerwedstrijd. Alhoewel Veenendaal-Veenendaal in 1986 eenmalig niet op de kalender stond, keerden er steeds maar weer grote namen terug naar de Utrechtse stad. De winnaars bewijzen het. Johan Capiot zegevierde in 1987, Jean-Paul van Poppel in 1989, Vjatsjeslav Ekimov in 1994, Andrei Tchmil in 1996 en ga zo maar door.

Uit latere jaren missen we nog grootheden als Steven de Jongh, Tom Boonen, Edvald Boasson Hagen, Theo Bos, Elia Viviani en Yves Lampaert. De koning van de Veenendaal-Veenendaal Classic is echter Dylan Groenewegen. Hij won in 2015, 2016 en 2018. De vraag is waar het gaat eindigen, aangezien Groenewegen nog altijd maar 28 jaar is. En hij dit jaar dus weer aan de start staat.

Laatste tien winnaars Veenendaal-Veenendaal Classic

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Zakkari Dempster

2018: Dylan Groenewegen

2017: Luka Mezgec

2016: Dylan Groenewegen

2015: Dylan Groenewegen

2014: Yves Lampaert

2013: Elia Viviani

2012: Theo Bos

Vorige editie

De laatste editie van Veenendaal-Veenendaal dateert alweer van drie jaar geleden. Door de het coronavirus werd de wedstrijd in 2020 en in 2021 van de wielerkalender geschrapt. En dus is een renner die al bijna 2,5 jaar gestopt is met professioneel wielrennen al drie jaar de huidige winnaar van de semi-klassieker: Zak Dempster.

Dempster boekte hier in 2019 de enige profzege uit zijn carrière. De Australiër won in Veenendaal na een atypisch koersverloop, waarin een kopgroep met sterke namen na tachtig kilometer al definitief was weggereden uit het peloton.

Sprinters als Wouter Wippert, Arvid de Kleijn zaten mee in deze kopgroep, maar zij speelden in de finale slechts een bijrol. De overige renners zagen namelijk in dat zij moesten demarreren om een kans te maken op de zege en besloten om de sprinters in de groep kapot te rijden.

Martijn Budding, Nick van der Lijke en dus ook Dempster gaven op tien kilometer van de streep de genadeklap: zij zouden met elkaar om de zege gaan sprinten in Veenendaal. Verrassend genoeg bleek Dempster de rapste te zijn. Tegenwoordig is hij ploegleider bij Israel Start-Up Nation.

Uitslag Veenendaal-Veenendaal Classic 2019

1. Zakkari Dempster (Israel Cycling Academy) in 4u11m38s

2. Martijn Budding (BEAT) in z.t.

3. Nick van der Lijke (Roompot-Charles) in z.t.

4. Oscar Riesebeek (Roompot-Charles) op 9s

5. Sven Burger (SEG Racing Academy) op 9s

Parcours

Veenendaal-Veenendaal telt in 2022 in totaal 195,1 kilometer en voert het peloton zoals gewoonlijk door de Utrechtse Heuvelrug en door de Gelderse Vallei. In het parcours zijn meerdere bekende klimmetjes opgenomen, maar geen daarvan is hoger dan 100 meter. Desalniettemin kan de Grebbeberg, die vier keer terugkeert in de wedstrijd, een nare kuitenbijter zijn.

Beginnen doet het peloton zaterdag rond ten westen van Veenendaal, als het meteen de Heuvelrug intrekt met de beklimming van de Amerongse Berg. Na tien kilometer staat deze opnieuw op het menu, waarna de rust terugkeert in het peloton en de renners via Amerongen en Elst voor het eerst naar Rhenen rijden.

Lees ook: Klimmen op de Utrechtse Heuvelrug (Fietstoerisme)

Daar staat de Grebbeberg (700 meter aan 7,7%) voor het eerst op het menu. De Koerheuvel (600 meter aan 7,9%) volgt krap vier kilometer later al. Via een aantal vlakke wegen ten noorden van Rhenen rijden de renners vervolgens terug naar de meet in Veenendaal. De eerste 78 kilometer zit er dan op.

In het restant van de wedstrijd worden steeds ongeveer dezelfde lussen gemaakt, met de Grebbeberg en Koerheuvel als scherprechters. Deze combinatie staat op 12 kilometer voor de streep voor het laatst gepland. Of deze klimmetjes kunnen voorkomen dat de sprinters met elkaar om de zege gaan sprinten in Veenendaal, is nog maar de vraag.

Zaterdag 21 mei: Veenendaal – Veenendaal (195,2 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15 uur

Favorieten

De toetreding tot de Exterioo Cycling Cup heeft Veenendaal-Veenendaal geen windeieren gelegd, integendeel zelfs. Waar de organisatie er afgelopen jaren mee worstelde om genoeg WorldTeams en ProTeams naar Veenendaal te lokken, staan er dit jaar liefst vijf WorldTeams en zes ProTeams aan het vertrek van deze semi-klassieker.

Jumbo-Visma is het team dat bovenaan de deelnemerslijst staat. Het Nederlandse WorldTeam won drie van de laatste vier edities van Veenendaal-Veenendaal waarin het startte. In 2019 was het team er niet bij. Dit jaar kiest Jumbo-Visma ervoor om met een mix van renners uit de opleidingsploeg en hoofdmacht naar de Utrechtse stad af te reizen.

Kansrijk is de ploeg met Olav Kooij, die twee ritten en het eindklassement van het Circuit Cycliste Sarthe won in april en recentelijk nog de openingsrit van de Ronde van Hongarije. Het is nog even wachten hoe Kooij er conditioneel voorstaat: diezelfde Ronde van Hongarije reed hij niet uit na een valpartij, die voor een snijwond in zijn kuit zorgde. Jumbo-Visma kan anders nog bouwen op onder meer Nederlands kampioen Timo Roosen en de broers Mick van Dijke en Tim van Dijke.

De Belgische evenknie van Kooij staat met zijn ploeg Lotto Soudal aan het vertrek in Veenendaal-Veenendaal. Ook Arnaud De Lie is pas 20 jaar oud, maar hij komt uit het bouwjaar 2002. Als eerstejaars prof staat De Lie er meteen. Zo rijgt hij de zeges, in onder meer de Trofeo Palma, Volta Limburg Classic en de GP Monseré, aaneen en staat hij ook in de zwaardere koersen zijn mannetje.

Dat Lotto Soudal De Lie laat starten in Veenendaal-Veenendaal is geen toeval. De ploeg heeft de WorldTour-punten hard nodig en zet in Veenendaal vol in op de overwinning. Het starten van ploeggenoten als Brent Van Moer en Victor Campenaerts, beiden ook kanshebber als er niet gesprint wordt, bevestigt dat beeld alleen maar.

De topfavoriet in Veenendaal luistert echter naar de naam Dylan Groenewegen. Met al drie zeges op zijn naam in deze koers is hij de te kloppen man in Veenendaal. Alhoewel Groenewegen dit jaar nog niet won op WorldTour-niveau, bewees de sprinter van BikeExchange-Jayco vorige week wel weer op de goede weg te zijn, door met overmacht een rit te winnen in de Ronde van Hongarije. Groenewegen kan daarnaast rekenen op de lead-out van de snelle Kaden Groves.

Dan verder met Intermarché-Wanty-Gobert. De Belgische succesploeg kan in theorie drie sprinters uitspelen. Welke kaart het WorldTeam zal spelen is niet bekend, maar wij gokken op Gerben Thijssen. De 23-jarige sprinter won vorige week de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke en geeft al geruime tijd aan meer in zijn mars te hebben. Gaat hij dat zaterdag laten zien? Alexander Kristoff of Andrea Pasqualon kunnen ook de kastanjes uit het vuur halen.

De organisatie van Veenendaal-Veenendaal kan uitpakken met een Van der Poel op de startlijst. David van der Poel maakt zaterdag namelijk zijn rentree op de weg. Alhoewel het negen maanden geleden is dat Van der Poel voor het laatst een wegwedstrijd reed, is hij direct kanshebber. Van der Poel is namelijk zeer rap. Alpecin-Fenix neemt ook nog Jakub Mareczko mee, maar de vraag is of hij dit parcours gaat overleven. De Italiaan, die op het laatste moment werd opgeroepen voor de Giro d’Italia, moest onlangs nog uitstappen in de etappe naar de Etna.

Groenewegen, Kooij en Van der Poel zijn volgens ons niet de enige Nederlandse kanshebbers om deze koers achter hun naam te zetten. We tellen nog twee sprinters die in onze ogen kansrijk zijn voor ten minste een korte notering. Arvid de Kleijn mag na zijn ritzege in Duinkerke proberen om ook deze koers winnend af te sluiten. In 2019 zat hij al mee in de beslissende kopgroep, drie jaar later mag er van hem verwacht worden dat hij weer iets slimmers, iets sterker en iets sneller is geworden. Hoe dicht gaat hem dat brengen? De vraag is hoe De Kleijn hersteld is van zijn valpartij in de Ronde van Hongarije; hij lag bij dezelfde crash als Kooij.

De tweede is Casper van Uden. De renner van de opleidingsploeg van DSM is dit jaar helemaal aan het doorbreken als sprinter en klassiekerrenner. Zo won hij massasprints in Bretagne en Normandie en werd hij – nog knapper – vierde in de Scheldeprijs. Dat deed Van Uden namens het WorldTeam van Team DSM, waarvoor hij in die koers mocht uitkomen. Winst in Veenendaal-Veenendaal behoort tot de mogelijkheden, maar dan moet wel alles voor hem goed vallen.

In de schaduw van de lijst Nederlandse sprinters kijken we ook aandachtig naar Maikel Zijlaard. Zijlaard kan rap aankomen, maar zal in een massasprint tekortkomen. VolkerWessels zal dus iets gaan proberen. Misschien dat het een bondgenoot vindt in ABLOC, dat met Joren Bloem graag hoge ogen wil gooien.

De laatste sterren in deze voorbeschouwing gaan naar Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Pierre Barbier (B&B Hotels-KTM). De 34-jarige Dupont kan nog wel eens uit zijn slof schieten in dit soort wedstrijden, Barbier reed een sterke Vierdaagse van Duinkerke. Winnen zat er voor Barbier niet in, maar toch kwam hij drie keer dichtbij. Toont de Fransman zich in Veenendaal toch een afmaker? En in de ploeg van Dupont zien we ook nog Bas Tietema terug. Het is zijn eerste koers sinds Parijs-Roubaix.

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet compleet. Daardoor kunnen later nog updates doorgevoerd worden in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Dylan Groenewegen

*** Arnaud De Lie, Olav Kooij

** Gerben Thijssen, Arvid de Kleijn, Casper van Uden

* Alexander Kristoff, Pierre Barbier, Timothy Dupont, David van der Poel

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Na twee regenachtige dagen wordt het zaterdag weer droog in de omgeving van Veenendaal, voorspelt Buienradar. De temperatuur ligt rond de twintig graden Celsius en het wordt deels zonnig. De wind komt met windkracht drie uit het noordwesten. Zowel Eurosport als Sporza zenden Veenendaal-Veenendaal live uit vanaf 15.15 uur.