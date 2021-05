Voorbeschouwing: Tro-Bro Léon 2021

Een jaar nadat Tro-Bro Léon (1.Pro) werd afgelast vanwege het coronavirus, is de wedstrijd over zand- en grindpaden terug op de kalender. Voor zondag 16 mei staat door en rond de Bretonse stad Lannilis alweer de 37e editie gepland. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Voor de eerste editie van Tro-Bro Léon moeten we terug naar 8 april 1984. Ook toen was Lannilis al het epicentrum van de koers. Van daaruit maakte de route een oostelijke lus van 138 kilometer, waarna de wedstrijd op drie plaatselijke rondjes rond de stad werd beslist. Na zo’n 150 kilometer kwam Bruno Chemin als eerste over de streep.

Het evenement bleek een succes en keerde jaarlijks terug op de kalender. In de beginjaren zette Philippe Dalibard de koers driemaal achter zijn naam en is daarmee tot op de dag van vandaag recordhouder. Jaan Kirsipuu werd in 1992 de eerste niet-Franse winnaar en Jo Planckaert zorgde in 2000 voor de eerste – en tot op heden enige – Belgische overwinning.

Andere mooie namen op de erelijst zijn de populaire ontsnappingskoning Jacky Durand, winnaar van het groen in de Tour Baden Cooke, Mark Cavendish’ oude lead-out Mark Renshaw, Frédéric Guesdon, die in 1997 Parijs-Roubaix wist te winnen, crosser Francis Mourey, Christophe Laporte en Andrea Vendrame. Die werd twee jaar geleden de eerste Italiaan op de erelijst.

Laatste tien winnaars Tro-Bro Léon

2019: Andrea Vendrame

2018: Christophe Laporte

2017: Damien Gaudin

2016: Martin Mortensen

2015: Alexandre Geniez

2014: Adrien Petit

2013: Francis Mourey

2012: Ryan Roth

2011: Vincent Jérôme

2010: Jérémy Roy

* de editie van 2020 werd afgelast

Vorig jaar

Kenavo, tot ziens. Met weer een fraaie print maakt de organisatie vorig jaar maart bekend dat Tro-Bro Léon in 2020 niet zou doorgaan. Net als voor zoveel wedstrijden gooide de coronapandemie roet in het eten en dus werd de aandacht al vroegtijdig verlegd naar 2021. Daardoor bleef Andrea Vendrame nog een jaar langer de laatste winnaar.

Vendrame had in 2019 als eerste Italiaan de zware Franse koers achter zijn naam gezet. Nadat de renner van (toen nog) Androni Giocattoli-Sidermec eerder die maand al een etappe had gewonnen in het Circuit Cycliste Sarthe en achter Julien Simon tweede was in de Tour du Finistère, was hij in Tro-Bro Léon wederom op de afspraak.

In de laatste ronde kwam een kopgroep tot stand met daarbij ook de ploegmaats Mickaël Delage en Marc Sarreau. Het duo van Groupama-FDJ werd flink op de proef gesteld en toen om de winst moest worden gesprint, zat de snelle Fransman erdoorheen. Vendrame bleek over de beste benen te beschikken en trok de overwinning naar zich toe.

Uitslag Tro-Bro Léon 2019

1. Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec) in 5u00m20s

2. Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) z.t.

3. Emil Vinjebo (Riwal Readynez) z.t.

4. Romain Hardy (Arkéa Samsic) z.t.

5. Lilian Calmejane (Total Direct Energie) z.t.

Volledige uitslag

Parcours

Het meest westelijke puntje van Bretagne vormt het strijdtoneel voor de 37e Tro-Bro Léon. De zand- en grindwedstrijd begint en eindigt in Lannilis, nog geen halfuurtje rijden van Brest waar zes weken later de Tour de France van start gaat. Het parcours is 207 kilometer lang en telt in totaal 26 ribinou, de karakteristieke offroad-wegen. Ook krijgen de renners verschillende hellingen voor de wielen geschoven, zoals La Croix Neuve, Kervaro en Keravel Broënou.

Zondag 16 mei, Tro-Bro Léon (207 km)

Vanuit Lannilis gaat de wedstrijd eerst via Ploudalmézeau in westelijke richting voor een passage langs de kust. Bij Brélès trekt de route weer het binnenland in op weg naar Bourg-Blanc voor de eerste ribin van de dag. Alle 26 ribinou hebben een gradatie in de vorm van stippen, waarbij vier stippen de zwaarste stroken (in lengte en in welke staat de weg verkeert) aanduiden.

In de eerste 125 kilometer liggen in totaal zes onverharde stroken, maar vanaf dat moment volgen de zand- en grindpaden elkaar in sneltreinvaart op. De zevende strook, de Treouron, is er meteen eentje van de hoogste orde. Het boerenpaadje is niet alleen lang met drieënhalve kilometer, maar ook verkeert het weggetje in niet al te beste staat.

Na 159,2 kilometer doorkruist het peloton voor de eerste keer de aankomstlijn, vanaf dan volgen nog twee rondes van 34,2 en 13,6 kilometer. In de lange omloop zijn onder meer de stroken van Keradraon en Kerzaon van de hoogste categorie opgenomen. In de korte slotronde ligt nogmaals de Keradraon. Na het smalle straatje is het nog 7,4 kilometer tot de finish.

Start: 11u25 in Lannilis

Finish: tussen 16u36 en 17u07 in Lannilis

De 26 ribinou van Tro-Bro Léon 2021 1: Ty Douar (Bourg-Blanc) (km 42,6 – 2,1 km) ●○○○

2: La Tranchée (Plouedern) (km 77,4 – 1,2 km) ●●○○

3: Coat Lespel (Plouedern) (km 81,3 – 1,3 km) ●○○○

4: Le Gouezou Braz (Ploudaniel) (km 91,5 – 1,0 km) ●○○○

5: Dourguen (Lesneven) (km 98,5 – 1,5 km) ●●○○

6: Desert (Plouneour Trez) (km 109,3 – 1,2 km) ●●○○

7: Treouron (Guisseny) (km 128,9 – 3,5 km) ●●●●

8: Koz Kastell (Plouguerneau) (km 133,3 – 1,6 km) ●●○○

9: Kerfaven (Plouguerneau) (km 135,6 – 800 m) ●●○○

10: Rann ar Groaz (Plouguerneau) (km 138 – 400 m) ●●○○ 11: Kervidot (Plouguerneau) (km 141,5 – 1,0 km) ●●●○

12: Kerfere (Plouguerneau) (km 145,3 – 1,5 km) ●●●○

13: Lesmel (Plouguerneau) (km 147,1 – 1,0 km) ●●●○

14: Meshuel (Lannilis) (km 156,4 – 700 m) ●○○○

15: Kerosven (Lannilis) (km 159,9 – 800 m) ●●○○

16: Keradraon (Lannilis) (km 163,8 – 1,6 km) ●●●●

17: Mescoat (Lannilis) (km 167,4 – 700 m) ●○○○

18: Keringall (Lannilis) (km 168,6 – 700 m) ●●○○

19: Les Anges (Landeda) (km 172,9 – 700 m) ●●○○

20: Ar Vourc’h (Landeda) (km 177,4 – 700 m) ●●○○ 21: Mescleguer (Lannilis) (km 183,4 – 800 m) ●●○○

22: Kerzaon (Lannilis) (km 184,5 – 2,0 km) ●●●●

23: Meshuel (Lannilis) (km 190,6 – 700 m) ●○○○

24: Kerosven (Lannilis) (km 194,1 – 800 m) ●●○○

25: Keradraon (Lannilis) (km 198 – 1,6 km) ●●●●

26: Meshuel (Lannilis) (km 204,2 – 700 m) ●○○○

Favorieten

Na de GP La Marseillaise, de Cholet-Pays de la Loire en La Roue Tourangelle is Tro-Bro Léon de volgende ronde van de Coupe de France. Voor de winnaar ligt een pak punten klaar, dus Franse renners en ploegen staan zonder twijfel extra gemotiveerd aan de start van de Bretonse koers.

Na een moeizaam seizoen 2020 is Christophe Laporte aan een van zijn beste jaren bezig. In de Ster van Bessèges veegde de Franse sprinter al snel de nul van de tabellen en zijn sterke lijn uit Parijs-Nice wist hij naar de voorjaarsklassiekers door te trekken. Na een break na de Brabantse Pijl pakte de winnaar van Tro-Bro Léon 2018 deze week de draad weer op met de overwinning in het Circuit de Wallonie. Met Piet Allegaert en Kenneth Vanbilsen, oud-winnaar van Dwars door het Hageland, heeft Cofidis nog enkele ijzers in het vuur.

Twee jaar geleden ging iedereen ervan uit dat Marc Sarreau in de finale de overwinning wel naar zich toe zou trekken, maar moest hij leeggereden met de zesde plaats genoegen nemen. Nadat zijn seizoen 2020 abrupt tot een einde kwam door een val in de veelbesproken openingsetappe van de Ronde van Polen, heeft hij in 2021 de stijgende lijn alweer te pakken. Zo was hij in eigen land vijfde in Cholet-Pays de la Loire en derde in La Roue Tourangelle. En donderdag kwam hij achter Laporte als tweede over de streep in het Circuit de Wallonie. De winnaar van de Coupe de France 2019 wil ongetwijfeld weer scoren in Tro-Bro Léon.

Sarreau is echter niet de enige man om rekening mee te houden bij AG2R Citroën. Zo is Oliver Naesen weer terug in koers na een break sinds de Ronde van Vlaanderen. Bij zijn rentree in de Volta ao Algarve werd hij keurig achttiende in het klassement. Olli reed Tro-Bro Léon nog nooit, maar is ontegenzeggelijk een specialist in het eendaagse werk. Damien Touzé is een andere interessante naam in de formatie van Vincent Lavenu. In 2017 was hij – op 20-jarige leeftijd – al eens achtste in de koers over zand- en grindpaden.

Bij Groupama-FDJ is het uitkijken naar de jonge Jake Stewart . Na Cholet-Pays de la Loire stond de Brit een paar weken aan de kant met een handbreuk, maar in Romandië keerde hij terug in de koers. Ondanks zijn 21 jaar zijn de verwachtingen rond Stewart hooggespannen, want dit seizoen was hij al de beste jongere in de Ster van Bessèges, tweede in Omloop Het Nieuwsblad en zesde in Kuurne. Kevin Geniets (9e in de Omloop), Olivier Le Gac (6e in 2018) en Benjamin Thomas, de regerende wereldkampioen omnium, zijn andere namen om in de gaten te houden.

Update – Stewart ontbreekt in de selectie van Groupama-FDJ

Lotto Soudal staat met twee grote wielerkampioenen aan de start, maar kunnen zij zich ook in de strijd om de overwinning mengen in Tro-Bro Léon? John Degenkolb had dit seizoen hier en daar een uitschieter, maar winnen deed hij nog niet. Philippe Gilbert was al weleens tweede in Tro-Bro Léon, maar daarvoor moeten we terug tot 2003 toen hij nog aan het begin van zijn profcarrière stond. Tot op heden kende hij een moeizaam seizoen. Mogelijk kan Tosh Van der Sande zondag het lichtpuntje zijn bij de Belgische ploeg na enkele sterke voorjaarsklassiekers.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert moet een feeststemming heersen na de etappezege van Taco van der Hoorn in de Giro d’Italia. Mogelijk kan Baptiste Planckaert het seizoen nog een stukje mooier maken in Tro-Bro Léon. De Belgische renner was in 2019 al dichtbij de overwinning en moest hij alleen Andrea Vendrame voorlaten aan de streep. In 2016 was hij bovendien al eens zevende. Wel heeft Planckaert nog weinig wedstrijdkilometers in de benen, want wegens knieproblemen moest hij zijn voorjaar missen. In de Algarve keerde hij terug in koers.

In 2019 kreeg Tro-Bro Léon voor het eerst een Italiaanse winnaar. Mogelijk kan dat Luca Mozzato inspireren in zijn eerste deelname aan de Franse koers. De sprinter van B&B Hotels reed dit jaar al een handvol ereplaatsen bij elkaar. Zo was hij in Nokere Koerse het snelst in de spurt om de derde plek achter Robeet en Gaudin en eindigde hij in La Roue Tourangelle en de Scheldeprijs wederom bij de beste tien. In de Ronde van Turkije reed hij drie maal naar de top-10, maar moest hij met de hele ploeg de laatste etappe aan zich voorbij laten gaan door een coronageval in het team.

Pierre Barbier is op papier de interessantste naam bij Delko. In zijn nog jonge profcarrière won de Franse sprinter nog niet, maar wel verzamelde hij dit seizoen al een hele stapel ereplaatsen. In de tweede etappe van de Ster van Bessèges was hij tweede achter Timothy Dupont, maar vóór o.a. Giacomo Nizzolo en Christophe Laporte. Daarna reed hij naar de vierde plek in de GP Monseré en de derde stek in de Cholet-Pays de la Loire. Ook werkte hij een degelijke Ronde van Turkije af. Bij de ploeg is het verder uitkijken naar Eduard-Michael Grosu en Evaldas Šiškevičius.

Arkéa Samsic moet met ambities naar Bretagne afreizen, het trekt namelijk een blik sterke renners open. Voor Warren Barguil is het pas zijn eerste deelname, maar de kwaliteiten van de nummer vijf van de Waalse Pijl staan buiten kijf. Sprinter Thomas Boudat is goed aan het seizoen begonnen, maar een zware val zorgde afgelopen week voor een vroegtijdige opgave in de Algarve. Dan zijn er nog Amaury Capiot, zesde in Le Samyn, Romain Hardy, vierde in Tro-Bro Léon 2019, Laurent Pichon, die hier een hele rits ereplaatsen bij elkaar reed, en Clément Russo (5e in de Scheldeprijs).

Tiende in Milaan-San Remo, twaalfde in de E3 Classic, negende in Gent-Wevelgem en achtste in Dwars door Vlaanderen en De Ronde: Anthony Turgis was aan een fraaie reeks bezig, tot hij in de Brabantse Pijl – zijn laatste koers van het voorjaar – hard ten val kwam en moest opgeven. Na een break van een maand keert de Franse renner terug in koers. Turgis was in 2018 al eens achttiende in Tro-Bro Léon. Als hij zijn niveau van het voorjaar al weet te halen, zit er wellicht iets heel moois in voor hem.

Maar Total Direct Energie heeft meerdere paarden om zondag op te wedden. Met Damien Gaudin heeft de ploeg de winnaar van 2017 èn de nummer twee van 2018 in huis. Zijn kracht kwam dit seizoen al goed van pas in Nokere Koerse, waar hij tweede eindigde. Ook Adrien Petit schreef de wedstrijd in 2014 al eens op zijn naam, maar het is alweer even geleden dat de sprinter een fraaie uitslag liet optekenen. Lorrenzo Manzin bezorgde zijn ploeg in de Clàssica Comunitat Valenciana de eerste zege van het seizoen en vorige maand was hij tiende in La Roue Tourangelle.

Bij Alpecin-Fenix is het uitkijken naar het debuut van Guillaume Van Keirsbulck. De 30-jarige Belg leek na het verdwijnen van CCC tussen wal en schip te vallen, maar werd opgevist door Alpecin-Fenix dat hem in het continentale development team onderbracht. Volgens de UCI-regels mag hij zondag meedoen met de profploeg. “Ik ga me meer dan dubbel plooien”, vertelde hij onlangs aan WielerFlits. Lionel Taminiaux was in 2019 al eens zestiende in Tro-Bro Léon.

Stanisław Aniołkowski is de laatste weken in de uitslagen een steeds terugkerende naam. De Pool werkte in de maand maart al een hele rits eendagskoersen af, waarbij hij zesde was in de Bredene Koksijde Classic, tiende in Brugge-De Panne en veertiende in de Cholet-Pays de la Loire. Daarna reeg hij de ereplaatsen aaneen in de Ronde van Turkije, voordat hij naar de Algarve afreisde. Deze week was hij vierde in het Circuit de Wallonie. Bij Bingoal Pauwels Sauces WB treffen we ook Ludovic Robeet aan. De Belg had een geweldige uitschieter met winst in Nokere Koerse.

Uno-X gaf het voorjaar mede kleur en behaalde daarbij aansprekende resultaten in wedstrijden als Le Samyn en de E3 Classic. In die laatste wedstrijd kwam Markus Hoelgaard als achtste over de streep. Bij zijn vorige twee deelnames aan Tro-Bro Léon staakte de Noor voortijdig de strijd, maar zijn resultaten dit seizoen bieden perspectief. Een andere man om bij de geel-rode formatie zeker rekening mee te houden, is Rasmus Tiller. De oud-renner van NTT was in 2018 al eens vijfde in de Bretonse koers. Eerder dit jaar eindigde hij tweede in Le Samyn, achter Tim Merlier.

Een van de WorldTeams is EF Education-Nippo. Julien El Fares reed deze koers al vier keer, maar zonder succes. Mogelijk kan hij zijn negende plaats in de GP Marseillaise een mooi vervolg geven. Bij Burgos-BH zien we Jetse Bol en Ángel Fuentes, Euskaltel-Euskadi heeft met Mikel Aristi de nummer zeven van 2018 aan de start. Bij Rally zijn Pier-André Coté en Colin Joyce mannen om in het oog te houden. Van de continentale teams willen we Romain Cardis, Tony Hurel, Mathias De Witte, Martijn Budding, zesde in het Circuit de Wallonie, Piotr Havik en Jesper Hansen noemen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Christophe Laporte

*** Marc Sarreau, Anthony Turgis

** Oliver Naesen, Baptiste Planckaert, Jake Stewart

* Stanisław Aniołkowski, Pierre Barbier, Warren Barguil, Luca Mozzato

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt zondag regenachtig in en rond start- en aankomstplaats Lannilis. De temperatuur loopt op tot maximaal 13 ℃ en de wind is matig tot vrij krachtig, aan windkracht 4 à 5.

Om 11.25 uur wordt het startsein gegeven voor de 37e Tro-Bro Léon. De finish wordt verwacht tussen 16.36 en 17.07 uur. De wedstrijd is vanaf 13.00 uur rechtstreeks te zien via de Eurosport Player en GCN.