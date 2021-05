Guillaume Van Keirsbulck debuteert voor Alpecin-Fenix in Tro-Bro Léon

Interview

Zoals we eerder al meldden, werd Guillaume Van Keirsbulck na maanden van onzekerheid opgevist door Alpecin-Fenix. Zondag maakt hij zijn debuut voor het team in de Tro-Bro Léon. “De opluchting is enorm. Ik ga me meer dan dubbel plooien.”

Van Keirsbulck maakt geen deel uit van het ProTeam van de broers Roodhooft, maar vervoegt het continentale development team, waarin onder meer een aantal veldrijders ondergebracht zijn.. Hij tekende een overeenkomst tot het eind van dit jaar.

“In het ProTeam waren alle plekjes al ingevuld”, vertelt Van Keirsbulck aan WielerFlits. “Maar ik zie dat zeker niet als een nadeel. Ik zal wellicht vooral 1.1-wedstrijden rijden. Daarin mag ik volgens de UCI-regels aansluiten bij de ploegmaats van het ProTeam. Eind dit jaar volgt een evaluatie en dan zien we wel of er iets mogelijk is. Ik zal me uiteraard opnieuw moeten bewijzen.”

“Het deed pijn geen kans meer te krijgen”

De opluchting bij de 30-jarige West-Vlaming is groot. “Ik had al een zwart shirt gekocht. De bedoeling was om via het kermiscircuit te proberen mijn plaats in het peloton opnieuw te veroveren. Maar dat de broers Roodhooft nog in mij geloven, doet deugd, ja. Ik was ook helemaal nog niet klaar met het wielrennen. Het deed pijn om geen kans meer te krijgen.”

Van Keirsbulck heeft de naam niet honderd procent voor zijn vak te leven. Daar gaat hij zelf niet mee akkoord. “Ach. Misschien was dat vroeger zo, waardoor ik de naam heb gekregen een losbol te zijn. Maar de laatste jaren train en leef ik zoals het hoort. Alleen verlies je die stempel minder stel dan je hem krijgt.”

Goede basis

Het voormalige toptalent wil de kans die hij krijgt met beide handen grijpen. “Ik heb de voorbije weken keihard gewerkt. Mijn basis is goed. Misschien mis ik wel wat koersritme en heb ik een aantal wedstrijden nodig om echt mijn niveau te halen. Maar de kans bestaat ook dat ik in de Tro-Bro Léon meteen op niveau ben en voordeel haal uit het feit dat ik in deze fase van het seizoen nog fris ben. Dat kan ik voorlopig niet inschatten. Maar ik ga me zondag meer dan dubbel plooien. Dat mag je opschrijven, ja.”