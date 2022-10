Pogacar is klaar voor Lombardije: Sloveen snelt naar de zege in Tre Valli Varesine

Tadej Pogačar is klaar voor de Ronde van Lombardije van aankomende zaterdag. De Sloveen van UAE Emirates won dinsdag namelijk de 101ste editie van Tre Valli Varesine, door in een sprint af te rekenen met Sergio Higuita en Alejandro Valverde.

Het parcours van Tre Valli Varesine was in totaal 196,7 kilometer lang en kende 24 klimmetjes die goed zijn voor bijna 3.500 hoogtemeters. Na 45 kilometer bereikten de renners voor het eerst de finishstreep. Na acht lokale omlopen van 12,9 kilometer, met de beklimmingen naar Montello (2 km aan 5,2%, met uitschieters tot 10%) en de Casbeno (2,5 km aan 4,9%) als scherprechters, stonden er nog twee rondes van goed twintig kilometer op het menu. Met de beklimmingen naar Montello, Morosolo (1,6 km aan 7,8%) en Casciago (1,8 km aan 5%) beloofde het een pittige finale te worden.

Kopgroep met Hermans en Impey

Tien renners lieten zich niet afschrikken door het zware parcours en trokken al vrij vroeg in de aanval. En het waren zeker niet de minste namen. Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Vacek (Trek-Segafredo), Mark Christian, Davide Bais (EOLO-Kometa), Mattéo Vercher (TotalEnergies), Héctor Carretero (Equipo Kern Pharma), Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) en Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) sloegen de handen ineen en kregen de ruimte van het peloton.

De voorsprong van de tien vluchters liep op een bepaald moment op tot goed drie minuten, maar veel meer ademruimte kregen de avonturiers niet. In het peloton zagen we al snel de mannen van AG2R Citroën, in dienst van Benoît Cosnefroy, op kop rijden. Ook het Spaanse Movistar – de ploeg van Giro dell’Emilia-winnaar Enric Mas en de afscheidnemende Alejandro Valverde – ging zich bemoeien met de achtervolging. Hierdoor liep de voorsprong rap terug: op goed zestig kilometer van de streep was het verschil nog maar anderhalve minuut in het voordeel (of nadeel?) van de vluchters.

Koplopers zijn eraan voor de moeite, finale barst los

In de kopgroep was het kaf inmiddels van het koren gescheiden. Hermans besloot als betere klimmer door te trekken en alleen Bais, Vacek en Vercher konden hun wagonnetje aanhaken. Het bleek echter een laatste stuiptrekking van de vluchters, want met nog ruim veertig kilometer te gaan werden Hermans en co. bijgehaald en brak er een nieuwe fase aan in deze editie van Tre Valli Varesine. Alessandro De Marchi, de winnaar van vorig jaar, opende de debatten, maar raakte niet weg. Een poging van Jay Vine had meer om het lijf: de revelatie van de voorbije Vuelta sloeg een klein gaatje.

De Australische klimmer van Alpecin-Deceuninck bleek echter ook niet opgewassen tegen de verenigde krachten in het – inmiddels flink uitgedunde – peloton. We zagen met name UAE Emirates de boel controleren in dienst van topfavoriet Tadej Pogačar. Tim Wellens was echter niet onder de indruk van de spierballentaal van de ploeg-Pogačar en probeerde in zijn eentje iets te forceren. De Belgische rasaanvaller van Lotto Soudal, die na een moeilijke periode weer terug is in koers, bleef echter ook niet lang uit de greep van de favorieten. UAE Emirates koerste zeer attent en had alles onder controle.

Met nog ruim twintig kilometer te gaan was het tijd voor de laatste ronde en konden we ons gaan opmaken voor een spetterende finale. Daniel Felipe Martínez, Jesús Herrada en Davide Formolo gooiden de knuppel in het hoenderhok, maar werden al vrij snel weer bij de lurven gegrepen. Ook een aanval van Aleksandr Vlasov werd al vrij snel weer onschadelijk gemaakt. Het bleek met andere woorden bijzonder moeilijk om nog iets te ondernemen richting de finish. Het was vooral Ulissi die met een strak tempo voor zijn ploegmaat Pogačar de groep stevig wist te decimeren.

Toch ging het voor een renner nog niet hard genoeg: Thomas Gloag. De 21-jarige Britse klimmer van Jumbo-Visma was duidelijk niet onder de indruk van de grote namen en koos brutaal voor de aanval. Dit leidde tot een tegenreactie van Mas, maar de twee aanvallers werden al vrij snel weer tot de orde geroepen. We leken zo met een elitegroep naar de streep te rijden, al had Vincenzo Nibali andere plannen. De Italiaan – die zaterdag na de Ronde van Lombardije een punt zal zetten achter zijn carrière – probeerde er nog vanonder te muizen. De Italianen werden gek, maar het bleek niet de winnende move.

Pogačar geeft signaal af richting Lombardije

Movistar zette zich in de laatste kilometers namelijk kop van de eerste groep, in dienst van Valverde, die zich kansrijk achtte in een sprint. De 42-jarige Spanjaard werd in de voorlaatste koers uit zijn loopbaan echter geklopt door Pogačar, die de sprint naar zijn hand wist te zetten. De Sloveen versloeg de Colombiaanse kampioen Sergio Higuita en Valverde. De Fransen Pierre Latour en Cosnefroy vervolledigden de top-5. Bauke Mollema was de beste Nederlander op de zevende plaats.