Voorbeschouwing: Tirreno-Adriatico 2020 zaterdag 5 september 2020 om 07:00

Vanaf maandag rijdt het peloton weer over de Apennijnen van de Tyrreense naar de Adriatische kust in de 55e uitgave van Tirreno-Adriatico (7-14 september). Wie verovert ditmaal de machtige drietand? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De historie van Tirreno-Adriatico, ook wel De Koers van de Twee Zeeën genoemd, gaat terug tot 1966. Dino Zandegù, die de bijnaam Il Cantante had omdat hij na elke zege een lied ten gehore bracht voor het publiek, werd de eerste winnaar van de etappewedstrijd die in de jaren daarna uitgroeide tot de Italiaanse tegenhanger van Parijs-Nice. Sindsdien volgden twintig landgenoten het voorbeeld van de zingende sprinter. Van hen wisten Francesco Moser, Giuseppe Saronni en Vincenzo Nibali twee keer Tirreno te winnen.

De recordwinnaar koerste echter onder Belgische vlag. In 1977 schreef Roger De Vlaeminck de Italiaanse ronde namelijk voor de zesde achtereenvolgende maal op zijn naam, waarmee hij met stip bovenaan staat in het lijstje meervoudige winnaars. Voordat de klassiekerspecialist aan zijn zegereeks begon, had zijn landgenoot Antoine Houbrechts de wedstrijd al eens gewonnen. Pas in 2016, de editie waarin de etappe naar de Monte San Vicino werd geschrapt vanwege slecht weer, zorgde Greg Van Avermaet voor het achtste Belgische succes.

Drie keer veroverde een Nederlander de eindzege. In 1985 was Joop Zoetemelk de eerste. Voor het wielericoon had die overwinning destijds een bijzondere betekenis, want het was zijn eerste succes in een rittenkoers na zijn Tourzege in 1980. Enkele maanden later zou Zoetemelk in Giavera del Montello de wereldtitel pakken. Zeventien jaar later legde Erik Dekker beslag op de winst in Tirreno en in 2006 werd de 21-jarige Thomas Dekker de op-een-na-jongste winnaar ooit van de ronde. Enkel Saronni (20) was net iets jonger.

Laatste tien winnaars Tirreno-Adriatico

2019: Primož Roglič

2018: Michał Kwiatkowski

2017: Nairo Quintana

2016: Greg Van Avermaet

2015: Nairo Quintana

2014: Alberto Contador

2013: Vincenzo Nibali

2012: Vincenzo Nibali

2011: Cadel Evans

2010: Stefano Garzelli

Vorig jaar

Mitchelton-Scott deed de eerste zet in de 54e Tirreno-Adriatico door de ploegentijdrit in Lido di Camaiore te winnen. Het Australische team was net iets sneller dan Jumbo-Visma en Michael Hepburn werd de eerste drager van de blauwe leiderstrui. Julian Alaphilippe zegevierde daarna in Pomarance, waar de streep na een slotklim lag. Adam Yates werd vijfde en nam de koppositie in het klassement over van zijn ploeggenoot.

Nadat de relatief vlakke rit naar Foligno werd gewonnen door de Italiaanse kampioen Elia Viviani, moest een dag later een hele ris hellingen worden bedwongen op weg naar Fossombrone. Alexey Lutsenko voerde een indrukwekkend nummer op door – ondanks twee valpartijen – de zege naar zich toe te trekken. Vervolgens won Jakob Fuglsang solo in Recanati, waar de finish na een steile klim lag, en verraste Alaphilippe de topsprinters in Jesi.

De afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto moest dan de beslissing brengen. Yates begon in de leiderstrui aan de slotrit, waarin hij een voorsprong van 25 seconden op Primož Roglič verdedigde. Dat bleek niet genoeg. De Sloveen wist op het vlakke parcours seconde na seconde in te lopen en snoepte uiteindelijk met één tel verschil de eindoverwinning weg voor de neus van de Brit. De tijdrit zelf werd een prooi voor Victor Campenaerts.

Eindklassement Tirreno-Adriatico 2019

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 25u28m00s

2. Adam Yates (Mitchelton-Scott) +1s

3. Jakob Fuglsang (Astana) +30s

4. Tom Dumoulin (Team Sunweb) +1m25s

5. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) +2m32s

Parcours

De 55e Tirreno-Adriatico gaat van start in het Toscaanse Lido di Camaiore, in de provincie Lucca. In tegenstelling tot voorgaande jaren ontbreekt ditmaal de openingsploegentijdrit; door en om de badplaats is nu een rit in lijn gepland. In de beginfase blijft de wedstrijd in Toscane en wordt in zuidelijke richting de Tyrreense kust gevolgd. Op de vierde dag gaat de achtdaagse ronde verder in Umbrië, waar de Apennijnen worden overgestoken. De laatste dagen worden afgewerkt in de Marche, aan de Adriatische Zee. Traditiegetrouw vormt San Benedetto del Tronto het sluitstuk.

Maandag 7 september, etappe 1: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (133 km)

In de openingsetappe, de kortste rit in lijn, liggen start en finish in de Toscaanse badplaats Lido di Camaiore, in de provincie Lucca. Het parcours door en rond deze plaats bestaat uit twee delen: eerst drie ronden, van elk 26,8 kilometer, met daarin de beklimming van Pitoro (4,4 km aan 4,8%). Daarna twee vlakke finaleronden, van elk 18,3 kilometer, naar de finish. Normaal treedt een sprinter in de voetsporen van Mitchelton-Scott, dat in 2019 hier de ploegentijdrit won.

Start: 12.40 uur in Lido di Camaiore

Finish: tussen 15.45 en 16.05 uur in Lido di Camaiore

Dinsdag 8 september, etappe 2: Camaiore – Follonica (201 km)

Op de tweede dag blijft Tirreno-Adriatico in Toscane, als de route van Camaiore via onder andere Pisa (bekend van de scheve toren) naar vakantieoord Follonica leidt. Na ruim 85 kilometer is de klim naar Castellina Maritima (11,8 km aan 3,1%) de enige onderweg. Na 178,6 kilometer passeert het peloton al een eerste keer de finish, waarna nog een lokale ronde van 22 kilometer volgt met daarin nog een helling naar Scarlino. Vanuit daar is het nog dertien kilometer naar de streep.

Start: 11.10 uur in Camaiore

Finish: tussen 15.43 en 16.09 uur in Follonica

Woensdag 9 september, etappe 3: Follonica – Saturnia (217 km)

De derde dag van Tirreno-Adriatico is de laatste in Toscane. Vanuit Follonica, de aankomstplaats van de tweede etappe, gaat de ronde zuidwaarts naar Saturnia, dat bekendstaat om de thermen. In deze langste rit gaat het steeds op-en-neer. De renners moeten tweemaal de smalle, ultrasteile Poggio Murella (3,4 km aan 7,0%, max. 21%) over. De laatste keer op 11,9 kilometer van de streep. De laatste kilometers tot de finish gaan eerst naar beneden, maar lopen daarna op aan 6 à 7%.

Start: 10.35 uur in Follonica

Finish: tussen 15.42 en 16.14 uur in Saturnia

Donderdag 10 september, etappe 4: Terni – Cascia (194 km)

Tirreno-Adriatico gaat verder in het Umbrische Terni, waar de eerste bergetappe van start gaat. De route loopt in eerste instantie over golvend terrein vals plat omhoog, tot aan Castelsantangelo sul Nera, waar de Forca di Gualdo (10,4 km aan 7,4%) begint. Die klim wordt direct gevolgd door de Rifugio Perugia (3,5 km aan 7,0%), die de renners naar het hoogste punt van de ronde (1.521 meter) brengt. De streep ligt na de afdaling van de Ospedaletto (7,0 km aan 6,2%) in Cascia.

Start: 10.50 uur in Terni

Finish: tussen 15.43 en 16.16 uur in Cascia

Vrijdag 11 september, etappe 5: Norcia – Sassotetto (202 km)

Op vrijdag staat in de Marche de tweede bergetappe op het programma. Vanuit de start in Norcia gaat de weg omhoog op de Forca di Ancarano. Zo wordt het Sibillini-gebergte bereikt, onderdeel van de Apennijnen. Dan wacht de klim naar Santa Margherita (5,4 km aan 7,0%) en het heiligdom van Macereto. Vanaf Polverina volgen de klimmetjes elkaar in sneltreinvaart op met geen tijd voor een adempauze of vlakke stukken, helemaal tot aan Sarnano.

Daar begint de slotklim naar skioord Sassotetto (11,8 km aan 7,0%), die de renners naar 1.362 meter hoogte brengt. In 2018 kwam Mikel Landa hier als eerste over de streep.

Start: 10.25 uur in Norcia

Finish: tussen 15.39 en 16.19 uur in Sassotetto

Zaterdag 12 september, etappe 6: Castelfidardo – Senigallia (171 km)

In de zesde rit krijgen de renners de Adriatische Zee in het vizier. Vanuit Castelfidardo, in Ancona, leidt de route naar de historische badplaats Senigallia. Eerst is het parcours heuvelig, maar na de klim naar Ostra (1,3 km aan 7,8 km) wordt het volledig vlak. Vier lokale ronden langs de kustlijn, van elk 16,1 kilometer, vormen het sluitstuk van deze etappe.

Start: 11.50 uur in Castelfidardo

Finish: tussen 15.43 en 16.05 uur in Senigallia

Zondag 13 september, etappe 7: Pieve Torina – Loreto (181 km)

La tappa dei Muri, zo wordt de zevende rit ook wel omschreven in het roadbook. De klimmetjes naar Montefano en Osimo zijn slechts voorproefjes voor de drie lokale ronden door en om Loreto van elk 25,4 kilometer. Daar wachten immers de taaie kuitenbijters in Recanati (tot 14%) en rond de Basilica della Casa Santa in Loreto (2,6 km aan 4,8%, max. 18%). De laatste 1,3 kilometer naar de finish gaan omhoog aan 7,5%, met een maximum tot 13%.

Start: 11.25 uur in Pieve Torina

Finish: tussen 15.42 en 16.08 uur in Loreto

Maandag 14 september, etappe 8: San Benedetto del Tronto (ITT, 10 km)

Nog maar eens is San Benedetto del Tronto het decor van de slotetappe van Tirreno-Adriatico. Op het programma staat een individuele tijdrit van ruim 10 kilometer. Gestart wordt bij de jachthaven, waarna de renners zuidwaarts richting Porto d’Ascoli rijden. Daar wordt de tussentijd opgenomen. De route loopt dan nog 750 meter door voordat de renners terugkeren naar San Benedetto del Tronto, waar de wedstrijd traditiegetrouw eindigt op de Viale Buozzi.

Start: 12.50 uur (eerste renner)

Finish: omstreeks 16.00 uur (laatste renner)

Favorieten

25 teams gaan van start in de 55e editie van Tirreno-Adriatico: alle WorldTeams, aangevuld met zes ProTeams. Total Direct Energie verdiende een startbewijs op basis van de UCI Ranking van vorig jaar, terwijl Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè, Gazprom-RusVelo en Vini Zabù-KTM via een wildcard toegang kregen tot de ronde.

Veel ogen zullen in Tirreno-Adriatico zijn gericht op Astana. In de eerste plaats heeft de Kazachse ploeg Jakob Fuglsang in thuis, die voor de derde keer van start gaat in de Italiaanse ronde. Vorig jaar was de Deen de nummer drie in het eindklassement achter Primož Roglič en Adam Yates. Zij zijn momenteel allebei in de Tour de France actief.

Aan het begin van het jaar prolongeerde Fuglsang zijn titel in de Ruta Del Sol en in de coronabreak bleek hij het winnen niet verleerd, want na zijn vijfde plaats in Strade Bianche en een tweede in de Ronde van Polen volgde een prestigieuze overwinning in de Ronde van Lombardije. Drie dagen later werd de Deen zesde in de Giro dell’Emilia.

Fuglsang is echter niet de enige kaart die het team van Alexander Vinokourov kan uitspelen, want ook het toptalent Aleksandr Vlasov staat aan het vertrek. De pas 24-jarige Russische klimmer was begin dit seizoen al tweede in de Tour de La Provence, waar hij de heuveletappe naar La Ciotat in zijn zak stak. Maar sinds de coronabreak rijgt hij de successen pas ècht aaneen.

Na de derde stek in La Route d’Occitanie volgde een fraaie overwinning in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, in Gran Piemonte werd hij vierde en in zijn tweede Ronde van Lombardije knap derde. Nadien streek hij in de Giro dell’Emilia, op de iconische klim van San Luca, de zege op.

Portret van klimtalent Aleksandr Vlasov

Voor Vincenzo Nibali staat Tirreno-Adriatico voor een groot deel in het teken van de Giro d’Italia, waar hij volgende maand voor zijn derde eindzege wil gaan strijden. Voor de ervaren ronderenner van Trek-Segafredo is de achtdaagse ronde, die hij in 2012 en 2013 al op zijn naam schreef, dus een mooi meetmoment, waarin hij de degens kan kruisen met onder meer Jakob Fuglsang en Simon Yates – mannen die hij straks ook in de Giro tegenkomt. Aan het begin van het seizoen was de Italiaan al vierde in Parijs-Nice en sinds de coronabreak reed hij in Gran Trittico Lombardo (vijfde), de Ronde van Lombardije (zesde) en de Giro dell’Emilia (zevende) al naar serieuze ereplaatsen.

Team Sunweb mikt in Tirreno-Adriatico op een goed klassement met Wilco Kelderman, die daarvoor ook een mooie kans krijgt met een aankomst bergop en een individuele tijdrit. De inmiddels 29-jarige ronderenner, die zijn enige deelname aan de Italiaanse ronde in 2018 voortijdig moest beëindigen, begon het seizoen degelijk met de vijfde plek in de Tour de La Provence, twee weken later gevolgd door de zesde plaats in de UAE Tour. Na de coronabreak kon de Nederlander met de beste renners wedijveren in de lastige etappes van de Ronde van Polen, wat resulteerde in een zevende positie in het eindklassement.

Ook Rafał Majka kwam goed voor de dag in de Poolse rittenkoers. In de bergrit naar Bukowina Tatrzańska werd de BORA-hansgrohe-renner vierde, dezelfde plaats bekleedde hij in het eindklassement. Begin dit jaar was hij ook al vijfde in de UAE Tour. In zijn vier eerdere deelnames aan Tirreno-Adriatico kon Majka evenwel nog niet imponeren in het klassement; zijn beste uitslag is vooralsnog de 24e plaats in 2017. Naast Majka heeft BORA-hansgrohe ook Patrick Konrad aan de start. De klimmer uit Oostenrijk was onlangs de nummer twee in de Sibiu Cycling Tour.

Terwijl broer Adam momenteel furore maakt in de Tour de France, werkt Simon Yates via Tirreno-Adriatico toe naar de Giro d’Italia, die in oktober wordt verreden. In de achtdaagse ronde mag de Brit, winnaar van de Vuelta a España in 2018, gerust tot de kanshebbers worden gerekend. Hij hervatte zijn seizoen na de coronabreak met de zestiende plaats in de Vuelta a Burgos, en was vervolgens in de Ronde van Polen een van de podiumklanten op de derde plek. Voor de klimmer van Mitchelton-Scott wordt dit zijn eerste kennismaking met Tirreno-Adriatico.

Daarnaast reist ook Jack Haig met de Australische ploeg af naar de start in Toscane. In het begin van het jaar schoot de 26-jarige ronderenner, die de komende seizoenen voor Bahrain McLaren koerst, uit de startblokken met een tweede plaats in de Ronde van Valencia en een ritzege en weer een tweede stek in de Ruta del Sol. Maar daarmee stokte de oogst, want sinds de coronabreak was hij 29e in de Vuelta a Burgos en 27e in de Dauphiné – al reed hij in de Franse ronde in de eerste bergetappe naar Megève naar de vierde plaats.

INEOS Grenadiers reist met een waren sterrenbrigade af naar Tirreno-Adriatico. De blikvanger in het team is natuurlijk viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, maar de Brit kon nog niet imponeren dit seizoen. De Ronde van Frankrijk moest Froome aan zich voorbij laten gaan omdat hij meer tijd nodig heeft om weer in topniveau te komen, dus het is afwachten waar hij nu staat. Zijn focus ligt op de Vuelta. Ploeggenoot Eddie Dunbar liet wel al zien in goede vorm te verkeren. De Ier reed tweeënhalve week geleden immers naar een nette vierde plek in de lastige Giro dell’Emilia.

Net als Dunbar krijgt ook Geraint Thomas een sterretje in deze favorietenlijst, al geven we gelijk toe dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. De Brit gaat voor de vijfde keer van start in Tirreno-Adriatico, de ronde waarin hij in 2017 (vijfde) en 2018 (derde) al fraaie uitslagen reed. Vooralsnog rijdt Thomas een kleurloos seizoen met een 21e plaats in de Volta ao Algarve, een 34e in de Tour de l’Ain en een 37e in de Dauphiné. Thomas is de beoogde INEOS-kopman voor de Giro, dus we mogen langzaamaan wel wat gaan verwachten.

Behalve Froome, Dunbar en Thomas heeft INEOS Grenadiers ook tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis, de Italiaanse hogesnelheidstrein Filippo Ganna en de beloftevolle Tao Geoghegan Hart aan het vertrek. De Brit was begin dit jaar derde in de Ronde van Valencia, maar bereikte in zijn laatste drie koersen de finish niet. Ook Dylan Teuns was met een bliksemstart aan het seizoen begonnen, maar kon sinds de coronabreak zijn stempel nog niet drukken. Bij EF Pro Cycling is het uitkijken naar Michael Woods, Jonathan Klever Caicedo en Simon Clarke.

Sprinters

In het lijstje sprinters en sterke afmakers springt meteen de naam van Mathieu van der Poel in het oog. De kersverse Nederlandse kampioen mag zich uitleven in de lastige ritten, terwijl ploegmaat en regerend Belgisch kampioen Tim Merlier bij Alpecin-Fenix wordt uitgespeeld in de etappes die eindigen in een sprint.

De snelle Merlier mag in de sprintetappes tegenstand verwachten van onder meer Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) en Fernando Gaviria (UAE Emirates). Andere mannen met rappe benen zijn Iván García (Bahrain McLaren), Szymon Sajnok (CCC), Attilio Viviani (Cofidis), Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), Pascal Eenkhoorn, Mike Teunissen (beiden Jumbo-Visma) en Michael Matthews (Team Sunweb).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jakob Fuglsang

*** Vincenzo Nibali, Aleksandr Vlasov

** Wilco Kelderman, Rafał Majka, Simon Yates

* Eddie Dunbar, Jack Haig, Patrick Konrad, Geraint Thomas

Weer en TV

De weersverwachting voor de eerste dagen in Toscane is warm, de temperatuur kan zelfs oplopen tot 32℃. Voor de openingsetappe worden buien met onweer verwacht, maar in de dagen daarna klaart het weer op. Later in de week blijft het warm met temperaturen rond de 30℃. De kans op neerslag neemt dan echter weer toe.

Tirreno-Adriatico is dit jaar niet rechtstreeks te zien op televisie in Nederland en België. Vanwege de Tour de France en het US Open-tennistoernooi biedt zendgemachtigde Eurosport de rittenkoers alleen aan via de Eurosport Player. Ook via GCN Race Pass, dat samenwerkt met Eurosport, is de Italiaanse ronde te zien. Dagelijks beginnen de online uitzendingen om 13.20 uur.