Tirreno-Adriatico dit jaar niet live op tv vrijdag 4 september 2020 om 14:50

Tirreno-Adriatico is dit jaar niet live te zien op tv in Nederland en België. Eurosport zendt de strijd tussen onder meer Geraint Thomas, Chris Froome, Mathieu van der Poel, Tim Merlier, Michael Matthews, Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali alleen uit op internet.

Discovery is de rechtenhouder van de koersen in de portefeuille van organisator RCS en mag deze wedstrijden dan ook exclusief uitzenden op sportzender Eurosport, maar dat gebeurt niet als Tirreno-Adriatico van 7-14 september verreden wordt.

Vanwege de uitzendingen van de Tour de France en het US Open-tennistoernooi zendt Eurosport de Italiaanse WorldTour-wedstrijd alleen uit via de online Eurosport Player en de gelijknamige app. Ook via GCN Race Pass, dat samenwerkt met Eurosport, is Tirreno-Adriatico te zien.

De etappes van Tirreno-Adriatico finishen elke dag rond de klok van 16.00 uur, waarmee een botsing met de aankomsten in de Tour de France voorkomen wordt. De online-uitzendingen beginnen dagelijks om 13.20 uur.