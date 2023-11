Niels Bastiaens • donderdag 9 november 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Superprestige Niel 2023 – Buitenkansje Alvarado, alle toppers present bij de mannen

11 november, dan is het traditiegetrouw tijd voor de Jaarmarktcross in Niel. Voor het tweede jaar op rij maakt die deel uit van de Telenet Superprestige, met mooie namen aan de start. Bij de vrouwen is het nu aan Ceylin del Carmen Alvarado om haar kans te grijpen, bij de mannen mogen Thibau Nys, Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout het uitvechten. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars Jaarmarktcross Niel

Mannen

2022: Laurens Sweeck

2021: Eli Iserbyt

2020: Laurens Sweeck

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Toon Aerts

2016: Toon Aerts

2015: Kevin Pauwels

2014: Sven Nys

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022: Ceylin del Carmen Alvarado

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

2018: Sanne Cant

2017: Nikki Brammeier

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Sanne Cant

Vorig jaar

Mannen

Telenet Superprestige 2022-2023

Uitslag mannen – manche 3 in Niel

1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) in 1u01m28s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 3s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels-Sauzen-Bingoal) op 35s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 41s

5. Witse Meeussen (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 44s

Vrouwen

Telenet Superprestige 2022-2023

Uitslag vrouwen – manche 3 in Niel

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in 48m04s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 5s

3. Inge van der Heijden (777) op 54s

4. Aniek van Alphen (777) op 1m03s

5. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 1m08s

Parcours

De opvallendste wijziging aan het parcours van de Jaarmarktcross, is de gloednieuwe aankomstlijn. Die lag de voorbije jaren steevast in de Antwerpsestraat, vlakbij de kermis die de Nielse cross zo kenmerkt. Nu worden de start en aankomst verplaatst naar een meer centraal deel van het parcours, in de Kwaede Wielstraat.

“De cross valt al jaren samen met de kermis. Het centrum is dan heel druk, en om die twee evenementen uit elkaar te trekken, is er ons gevraagd om de start en aankomst vlakbij de materiaalpost te leggen, op een mooie brede baan”, zegt parcoursbouwer Erwin Vervecken.

“Daardoor wordt de cross wat compacter. Het publiek dat centraal staat, ziet de renners overal rondom zich passeren, wat de wedstrijd alleen maar attractiever maakt.” Met dank aan de Nielse dijk, die een centrale rol speelt in de Jaarmarktcross. De renners bereiken die via een steile afdaling, waarna ze aan hoge snelheid in de zogenaamde ‘blubberzone’ komen.

Aangezien de regen deze week stevig huishoudt, kunnen de renners daar tot de enkels in het slijk zakken. Volgens traditie, vindt Vervecken. “Dat gaat erg pittig zijn, het wordt meteen ook de langste loopzone van de cross. Daarna volgen nog een paar taluds, waar de renners naar boven op de berm zullen moeten kruipen. Vorig jaar had je twee à drie zulke stukken, die de mannen soms naar boven konden rijden. Nu zullen ze toch vier à vijf keer kort van de fiets moeten.”

De zwaarste zone wacht echter helemaal aan het einde van de ronde. De zogenaamde Muur van Niel, een passage van 500 meter door het bos, die pas in 2021 aan het parcours werd toegevoegd. “Dat wordt de apotheose van de cross, want vanaf daar is het nog maar 500 meter tot de finish. De renners moeten niet meer rond de vijver heenrijden, maar worden meteen richting de nieuwe aankomstlijn gestuurd.”

Verder wachten er op het rondje, vooral in de beginfase, ook wat technische zones. Zo krijgen de renners vlak na de passage bij de materiaalpost de Parels van Niel voorgeschoteld, het gekende wasbord voor de publiekstent. Ook heel wat scherpe bochtjes en een zandbak van zestig meter zullen de techniek op de proef stellen, maar de verschillen zullen vooral in de modder gemaakt worden.

Praktische info

Programma

09.30 uur: Eerstejaars nieuwelingen

10.30 uur: Tweedejaars nieuwelingen

12.00 uur: Junioren, mannen

13.40 uur: Vrouwen, elite en U23

15.10 uur: Mannen, elite en U23

Locatie en inkom

Kwaede Wielstraat, Niel

Inkom: €17 (€15 in de voorverkoopt/m 10 november)

Website organisatie

Website Telenet Superprestige

Deelnemerslijst mannen

Deelnemerslijst vrouwen

Klassement Superprestige 2023-2024, mannen elite

1. Eli Iserbyt – 30 punten

2. Lars van der Haar – 27 punten

3. Michael Vanthourenhout – 27 punten

4. Kevin Kuhn – 21 punten

5. Gerben Kuypers – 20 punten

Klassement Superprestige 2023-2024, vrouwen elite

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 29 punten

2. Annemarie Worst – 26 punten

3. Inge van der Heijden – 24 punten

4. Aniek van Alphen – 23 punten

5. Marion Norbert-Riberolle – 17 punten

Favorieten mannen

In de Jaarmarktcross van Niel tekenen zaterdag alle toppers van het moment present. Een vaststelling waar de UCI niet mee kon lachen, want een dag later laat Thibau Nys de Wereldbeker in Dendermonde wél aan zich voorbijgaan.

Gezien de vele regenval van afgelopen week, die zich de komende dagen overigens nog zal voortzetten, is het niet onlogisch om Europees kampioen Michael Vanthourenhout te verwachten. De West-Vlaming leek de afgelopen weken niet super op dreef, maar bewees ieders ongelijk op het EK in Pontchâteau. “Michael is na Amerika wat teruggevallen door ziekte, waardoor hij minder in beeld is geweest”, zegt manager Jurgen Mettepenningen ons. “Maar wat we niet mogen vergeten: zijn grote doel lag sowieso pas in Pontchâteau. Daar zagen we weer de Michael die vorig jaar een heel seizoen lang grote koersen kon winnen. Nu is hij terug, en willen we een front vormen met Eli en Michael.”

Eli, dan heeft Mettepenningen het over Eli Iserbyt, die andere kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal. In Frankrijk viel Iserbyt pas voor het eerst dit seizoen naast het podium, maar dat hoeft niet meteen iets te betekenen met het oog op komend weekend. Op papier is Vanthourenhout een van de besten ter wereld in de zware ploetercrossen, maar ook Iserbyt kan daar iets van. Voor die laatste is het vooral belangrijk dat er niet té veel gelopen moet worden. Een extra motivatie voor Iserbyt: tot nu toe heeft hij de maximale score in de Telenet Superprestige, iets wat hij niet graag zal afgeven.

Baloise Trek Lions, die we voor het EK nog bestempelden als de meest dominante ploeg van het moment, zet daar stevige concurrentie tegenover. Met Thibau Nys beschikken ze nog altijd over een straffe kopman. Off-days, zoals in Maasmechelen en het EK, wisselen zich voorlopig af met dagen waarop er niets aan hem te doen is – kijk maar naar de Koppenbergcross. Allemaal heel logisch op 20-jarige leeftijd. Na vijf dagen waarin hij het iets rustiger aan kon doen, verwachten we dan ook weer de beste versie van Nys in Niel. We weten nog niet goed of vlakke ploetercrossen zoals deze hem al liggen, maar wat kan Nys niet?

Tijdens de vorige editie vochten Nys’ ploegmaat Lars van der Haar en Laurens Sweeck een spannende strijd uit voor de overwinning. Het is dus niet onlogisch dat we hen hier opnieuw verwachten. Sweeck won trouwens twee van de laatste drie edities, al lag het er toen wel wat droger bij. Feit is: de renner uit Schriek groeit stilaan weer naar zijn beste vorm toe, nadat een kuitblessure hem enige tijd aan de kant hield. In Niel kan hij de volgende stap in zijn ontwikkeling zetten, nadat het EK niet super verliep: nog eens een klassementscross winnen.

Een outsider voor een mooie notering zoeken we bij Cameron Mason, de nummer twee van het EK. De jonge Brit kon zijn eigen ogen niet geloven toen hij daar de dichtste ereplaats mocht opeisen, maar het zal zeker niet zijn laatste zijn. Mason houdt van zware crossen, waarin je tot diep met je enkels in de modder zakt, dus is hij in Niel aan het juiste adres. Ook Lander Loockx, Niels Vandeputte, Felipe Orts en Gerben Kuypers, die maar niet van zijn slechte starten afkomt, mogen hoop koesteren op een mooie uitslag.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Michael Vanthourenhout

** Eli Iserbyt, Thibau Nys

* Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Cameron Mason

Favorieten vrouwen

Voor Ceylin del Carmen Alvarado is het tijd om te oogsten! Haar grote concurrente, kersvers Europese kampioene Fem van Empel, is begonnen aan haar welverdiende rustpauze van twee weekends, terwijl ploegmate Puck Pieterse volgende week in het Franse Troyes haar terugkeer naar de cross maakt. En dus is het rijk nu even aan ex-wereldkampioene Alvarado, die ook vorig jaar in Niel een emotionele zege boekte. We zouden bijna vergeten dat de Nederlandse uitstekend aan het crossen is, met 29 punten in de Superprestige zit ze momenteel zelfs op amper één punt van het maximum.

Denise Betsema blijft het grote vraagteken. Op de Koppenberg toonde de Texelse zich als de grootste uitdaagster van Fem van Empel, maar niet veel later meldde ze zich af bij bondscoach Gerben de Knegt voor het EK. Betsema wilde naar eigen zeggen nog wat extra trainingsarbeid inlassen, met het oog op de drukke periode die eraan zit te komen. Dat lijkt ons een verstandige keuze, eentje die Betsema hier meteen een mooi resultaat oplevert? Het zou het uithandbord van Pauwels Sauzen-Bingoal deugd doen.

Vergeet ook Inge van der Heijden niet. De Nederlandse van Corendon-Crelan blijft altijd wat in de schaduw van haar landgenotes, maar blijft intussen de mooie noteringen opstapelen. Van der Heijden viel de laatste weken vaak nét naast het podium – op Overijse na – maar houdt ook wel van een lastige cross. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) bevindt zich in een gelijkaardige positie. De vierde en vijfde plaatsen stapelen zich bij haar op, maar op een goede dag – zoals in Maasmechelen – is ook zij podiumrijp.

Daar vlak onder wacht bovendien een heel rijtje rensters dat aanspraak kan maken op een mooie notering. Daarbij Annemarie Worst, de Luxemburgse snelle startster Marie Schreiber, Alicia Franck, Marion Nobert-Riberolle, Laura Verdonschot, Leonie Bentveld, Anna Kay en Sanne Cant.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Inge van der Heijden, Denise Betsema

* Aniek van Alphen, Annemarie Worst, Marie Schreiber

Weer en tv

In België moet je voor de live-uitzending van de mannen en vrouwen elitecrossen bij de open kanalen van Telenet Play Sports en Proximus Pickx zijn. Nederlanders kunnen dan weer afstemmen op Eurosport 1, of gewoon kijken via de online kanalen van Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Op alle kanalen kun je vanaf 13.30 uur terecht voor de vrouwen, en vanaf 15.00 uur voor de uitzending van de mannen.

Zoals door Vervecken geopperd, zal het ploeteren worden in Niel. De grote boosdoener is de regenval, die volgens Meteovista niet miniem zal zijn. Donderdag en vrijdag valt de grootste nattigheid, maar ook zaterdag zelf kunnen we nog buiten met in totaal zo’n 4,6 mm neerslag verwachten. De temperaturen liggen niet hoger dan 9 graden Celsius en de wind blaast aan 3 Beaufort.